Una jugada para el olvido. Tras una falta en el área, Raúl Ruidíaz asume la responsabilidad del penal, pero el destino tenía otros planes. Un resbalón provoca que falle el tiro, desatando la frustración del jugador y la sorpresa en el estadio. | L1MAX

Hasta los especialistas fallan. Raúl Ruidíaz asumió la responsabilidad de ejecutar un penal para recortar diferencias entre Atlético Grau y Los Chankas. Sin embargo, el trayecto de su disparo tomó un destino inesperado y no movió las redes del arco de Hairo Camacho, incluso se marchó muy lejos de la portería. Las acciones se mantuvieron 2-0 a favor de los ‘guerreros’, quienes se mantienen en lo más alto del Apertura.

En el complemento, el equipo de Ameli salió presto a descontar. La insistencia, sin traducirse en inquietudes de peligro para el portero de Los Chankas, surtió efecto con un error de Ayrton Quintana en el fondo que dejó mano a mano a Christian Neira ante el cancerbero Camacho. El ‘Ruso’ quedó a placer para definir, pero eludió al guardameta y esto lo derribó.

El colegiado Pablo López no dudó y señaló el punto blanco del área de los ‘guerreros’. Camacho fue amonestado y Raúl Ruidíaz tomó el balón, pese al pedido de Neira. La ‘Pulga’ se alistó para ejecutar el disparo y cuando pateó el cuero, se resbaló y su disparo se marchó muy desviado. El ex seleccionado nacional no podía creer la trayectoria que tomó su remate. Risa nerviosa y mirada al gramado.

El 'blooper' de Raúl Ruidíaz en penal para Atlético Grau vs Los Chankas por Liga 1 2026: resbalón evitó descuento de los 'albos'. Crédito: Captura L1 MAX.

El exfutbolista del Seattle Sounders no pudo recortar distancias y el marcador no se movió del 2-0 que exhibía desde el primer capítulo del compromiso. Ruidíaz solo ha marcado un tanto en nueve partidos esta temporada y el equipo no logra salir de la parte baja de la tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

La lucha por el Torneo Apertura

Los Chankas continúa firme en la pelea por el primer título del año, tras abrir la jornada con una victoria que le permite mantener una ventaja de tres puntos sobre Alianza Lima. El conjunto de Andahuaylas suma 26 unidades y se consolida en la cima, mientras Alianza buscará responder este sábado ante Cusco FC para no perderle pisada en la tabla del Torneo Apertura.

La lucha por el liderato sigue abierta, ya que Cienciano y Universitario también están obligados a ganar en sus próximos compromisos para no alejarse de la cima. Ambos equipos suman 19 y 18 puntos respectivamente, y necesitan sumar de a tres este fin de semana para mantener vivas sus aspiraciones en un campeonato que se muestra cada vez más competitivo.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

¿Cómo queda Atlético Grau en la tabla?

Atlético Grau atraviesa un momento crítico en el Torneo Apertura, ubicándose en el puesto 17 de la tabla con apenas 7 puntos en 10 partidos y un saldo negativo de -7 goles. El equipo no logra salir de la zona baja y solo supera a Cajamarca, que cierra la clasificación con 5 unidades.

La llegada de Gerardo Ameli al banquillo aún no ha producido el repunte esperado, ya que el conjunto piurano acumula cinco derrotas y solo dos victorias. El desafío para el nuevo entrenador es mayúsculo, ya que necesita revertir la tendencia negativa para evitar complicaciones con el descenso en la recta final del campeonato.

Próximo partido de Atlético Grau

Atlético Grau se prepara para un partido clave en su lucha por salir del fondo de la tabla, cuando reciba a Sporting Cristal el miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36 a las 15:15 horas (hora de Perú). El equipo piurano, dirigido por Gerardo Ameli, necesita sumar de a tres con urgencia para revertir su delicada situación en el Torneo Apertura.

El encuentro será transmitido a través de L1 MAX y también contará con cobertura completa por Infobae Perú, que informará sobre cada instancia del partido. Para Atlético Grau, el choque ante los ‘rimenses’ se presenta como una oportunidad ineludible de comenzar a cambiar el rumbo y alejarse de la zona de descenso.