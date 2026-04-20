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Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Los aliancistas hicieron trizas a los ‘dorados’ en un recital futbolístico que ha pasado a la historia. Ocho goles fueron la renta definitiva para saldar una goleada de proporciones máximas en Matute

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Alianza Lima hizo añicos a Cusco FC con una goleada de proporciones máximas. - Crédito: @ClubALOficial
Alianza Lima hizo añicos a Cusco FC con una goleada de proporciones máximas. - Crédito: @ClubALOficial

Alianza Lima ha exhibido un rostro irreconocible. El club ‘blanquiazul’ pasó de modo pragmático a demoledor en menos de una semana. La confirmación de ello ha sido la aplastante goleada 8-0 sobre un avergonzante Cusco FC, en el estadio Alejandro Villanueva. Detrás del histórico triunfo se encuentra Pablo Guede, quien va encontrando sobre la marcha el sello que busca imprimirle al equipo.

Al frontal entrenador argentino no se le puede quitar el mérito pese a que exhortado, de distintas maneras, que lo alcanzando en fecha 11° del Apertura 2026 ha sido responsabilidad única de los futbolistas y goleadores. El plan de Guede, sostenido en intensidad, músculo y precisión, se ve reflejado en un registro tan loable como sobresaliente.

Fernando Gaibor y Eryc Castillo hicieron de las suyas ante Cusco FC. - Crédito: Paloma del Solar
Fernando Gaibor y Eryc Castillo hicieron de las suyas ante Cusco FC. - Crédito: Paloma del Solar

Durante la noche del último sábado 18 de abril se realizaron 13 remates al arco por parte de Alianza Lima, siendo ocho de ellos goles que se apuntaron el score. Así, se consigna un 61% de efectividad en área contraria. En lo que respecta a recuperaciones de balón, destrabando así arremetidas contrarias, se consiguieron 42 sobre las 28 del rival.

Con un mediocampo en sintonía con el resto de fases del campo, los ‘íntimos’ lograron un total de 432 pases exitosos, firmando así su mejor apartado de precisión en un lance de la Liga 1 2026. Y desde el lado del festejo, Eryc Castillo pudo concretar el primer hat-trick de su carrera al asestarle tres goles a los ‘dorados’.

El extremo del cuadro 'blanquiazules' volvió a lucirse en el marcador para goleada ante los cusqueños - Crédito: L1MAX.

Recuento memorable

Alianza Lima ha dado un paso demasiado importante en el camino hacia la consagración del Apertura 2026 al infligirle una goleada de proporciones máximas a Cusco FC. No iban ni diez minutos de iniciada la contienda y los locales avisaban que querían ofrecer una exhibición futbolística en su propia cancha.

Así, a los 14’ minutos apareció Fernando Gaibor para hacer brotar de su botín derecho un ‘misil’ con dirección al ángulo de la portería custodiada por Pedro Díaz. Seguidamente, el ‘Guante’ metió un servicio largo hacia Eryc Castillo, quien con mucho ingenio metió un ‘sombrerito’ en la frontera del área para sacarse de encima al portero y estirar la diferencia.

Fernando Gaibor brilló con doblete ante Cusco FC. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol
Fernando Gaibor brilló con doblete ante Cusco FC. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Hasta ahí el lance estaba totalmente partido en dos. Sin perdonar las ocasiones, Alianza Lima aprovechó para certificar la goleada provisional con otro trallazo de Gaibor y muy rápido se unió al festín, una vez más, Castillo. Al descanso había cuatro goles de ventaja para los ‘blanquiazules’, quienes continuaron en modo arrollador en el complemento.

Poco después del silbatazo de reanudación, Paolo Guerrero clavó el quinto de la noche aciaga de un Cusco FC en total estado de shock. Por si fuera poco, la ‘CulebraCastillo se mandó con otra diana que configuraba su triplete. Alan Cantero y Jairo Vélez se hicieron cargo de las dianas finales para firmar un 8-0 histórico.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

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