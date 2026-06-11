Del ánfora a la proclamación: JNE explica paso a paso el recorrido de los votos de la segunda vuelta presidencial

Luego de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio, se inició una de las etapas más importantes del proceso: el escrutinio de los votos. Con el objetivo de brindar mayor transparencia a la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó el recorrido que siguen los votos desde el cierre de las mesas de sufragio hasta la proclamación oficial de los resultados.
El proceso comienza en cada mesa de votación, donde los tres miembros de mesa realizan el conteo de los votos en presencia de los personeros de las organizaciones políticas que se encuentren en el local electoral.
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El conteo de votos en la mesa
La primera acción consiste en vaciar el ánfora y abrir las cédulas de sufragio. Cada una es revisada para verificar que cuente con la firma del presidente de mesa. Aquellas que no tienen esta rúbrica son separadas, mientras que las demás son ordenadas y contabilizadas.
Una vez concluido este procedimiento, el número total de cédulas debe coincidir con la cantidad de ciudadanos que emitieron su voto. Si existiera una diferencia por exceso de cédulas, estas son retiradas al azar y destruidas conforme a la normativa electoral.
Posteriormente, los resultados son registrados en el acta electoral, documento en el que se consignan los votos obtenidos por cada organización política, así como los votos en blanco, nulos e impugnados. La suma de estas cifras debe corresponder al total de electores que sufragaron.
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Además, el acta incluye un espacio destinado para registrar observaciones o incidencias ocurridas durante la jornada electoral.
El recorrido de las actas electorales
Concluido el escrutinio, los miembros de mesa elaboran cuatro ejemplares del acta electoral. Estos documentos son remitidos a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), el Jurado Electoral Especial (JEE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Asimismo, los personeros de las organizaciones políticas pueden solicitar una copia del acta.
Luego de ser firmadas por los miembros de mesa y los personeros que así lo requieran, las actas son entregadas al coordinador de la ONPE destacado en el local de votación. Este funcionario las traslada al centro de cómputo de la ODPE correspondiente bajo resguardo policial y con el acompañamiento de un fiscalizador del JNE.
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Al llegar a la ODPE, las actas son procesadas e incorporadas al sistema de cómputo electoral. Si no presentan observaciones, sus resultados son contabilizados de manera inmediata y se suman al conteo general.
¿Qué ocurre cuando un acta es observada?
No todas las actas pueden ser incorporadas automáticamente al cómputo. Cuando se detectan inconsistencias, estas son derivadas al Jurado Electoral Especial correspondiente.
Las observaciones pueden deberse a problemas como ilegibilidad de datos, falta de firmas, errores aritméticos o información incompleta.
Una vez recibidas, los integrantes del JEE realizan un cotejo entre el acta observada y el ejemplar que obra en su poder. En muchos casos, esta revisión permite aclarar las discrepancias y emitir una resolución que autoriza la incorporación de los resultados al cómputo oficial.
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Tras resolverse la observación, el acta retorna a la ODPE para ser procesada.
El recuento de votos, la medida excepcional
Si las inconsistencias no pueden resolverse mediante el cotejo de actas, la legislación electoral contempla la realización de un recuento de votos.
Este mecanismo consiste en efectuar un nuevo conteo de las cédulas correspondientes a una mesa de sufragio determinada y solo puede aplicarse una vez.
Según el JNE, el objetivo es preservar la voluntad expresada por los ciudadanos y evitar que errores en el llenado de las actas afecten el resultado final de la votación.
Para ello, el JEE solicita a la ODPE el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio de la mesa observada. Posteriormente, se convoca a una audiencia pública en la que participan los miembros del colegiado, personal técnico especializado, personeros de las organizaciones políticas y representantes del Ministerio Público.
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Durante la audiencia, el presidente del JEE abre el sobre lacrado y procede a realizar el nuevo conteo junto con los demás integrantes del pleno.
Al concluir el procedimiento, se levanta un acta de recuento con los resultados obtenidos y se emite la resolución correspondiente. Luego, las cédulas son colocadas nuevamente en un sobre lacrado y remitidas a la ONPE para su custodia y conservación.
La proclamación de resultados
Una vez que se resuelven todas las actas observadas y los eventuales recuentos de votos, los Jurados Electorales Especiales comunican sus decisiones a las respectivas ODPE.
Cuando el cómputo alcanza el 100 % en cada circunscripción, se elabora el acta de proclamación descentralizada, la cual es presentada en audiencia pública.
Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones consolida los resultados de todo el país y proclama como ganadora a la fórmula presidencial que haya obtenido la mayor votación.
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La proclamación queda registrada en un acta general firmada por los integrantes del Pleno del JNE y, si así lo solicitan, por los candidatos o sus personeros. Posteriormente, la institución entrega las credenciales oficiales a los ciudadanos proclamados como presidente y vicepresidentes de la República.
Plataforma para seguir las actas observadas
Con el fin de transparentar el proceso, el JNE puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite conocer el avance en el procesamiento de las actas observadas de la Segunda Elección Presidencial: https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/
La herramienta muestra de manera actualizada el número total de actas observadas recibidas por los Jurados Electorales Especiales y el estado de su calificación y resolución, permitiendo a los ciudadanos hacer seguimiento a una de las etapas decisivas del proceso electoral.
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