ONPE al 100% no declara al ganador de las Elecciones: este es el proceso que confirma al ganador y próximo presidente del Perú

Ciudadanos peruanos observan la pantalla con los resultados oficiales de la ONPE durante el conteo de votos de las elecciones presidenciales, en un ambiente de expectativa e incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunciará proximamente el procesamiento del 100% de las actas correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú, pero el país aún no conocerá de forma oficial al próximo mandatario de la república.

Según la normativa electoral vigente, la definición sobre el ganador de la contienda presidencial sigue pendiente mientras existan actas observadas. Los equipos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) permanecen atentos al desarrollo del proceso.

De acuerdo con la normativa electoral peruana, existe una distinción fundamental entre actas procesadas y actas contabilizadas. Las primeras han sido digitalizadas e ingresadas al sistema de la ONPE, pero pueden contener observaciones que exigen una revisión adicional. Solo cuando estas superan todos los controles y no presentan incidencias pasan a ser contabilizadas, integrándose sus votos al cómputo oficial.

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La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y su rival Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, saludan con la mano durante un debate presidencial celebrado en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Hasta ese momento, el resultado permanece en suspenso para los candidatos y la ciudadanía. Con la data de la ONPE al 100 % se puede hablar de un virtual ganador de la segunda vuelta, pero solo esto se hace efectivo cuando el Jurado Nacional de Elecciones convoque a una sesión para la proclamación del vencedor.

En la primera vuelta, realizada en abril de 2026, la ONPE informó que alcanzó el 100% de actas procesadas a los diez días de la elección, pero el conteo definitivo se consolidó recién el 15 de mayo, una vez sumados los votos de las actas observadas y validadas.

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El desafío de las actas observadas

El proceso electoral se complica con la existencia de actas observadas, que incluyen documentos con inconsistencias, errores o información incompleta. De acuerdo a la norma, se detalla que estas actas se remiten a los Jurados Electorales Especiales (JEE), donde son examinadas en audiencias públicas. Los JEE pueden validar, corregir o anular los resultados de cada acta, determinando el destino de miles de votos.

Especialistas señalan que, en elecciones donde la diferencia entre los candidatos es estrecha, la resolución de actas observadas puede definir la victoria. Durante la primera vuelta, cerca de cinco mil actas fueron remitidas a los JEE, representando aproximadamente seiscientos mil votos sin resolver en ese momento.

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FOTO DE ARCHIVO. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación durante el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El papel del JNE

La última instancia del proceso corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de resolver las apelaciones que los partidos pueden presentar tras las decisiones de los JEE.

Solo después de que se hayan resuelto todas las observaciones y no queden recursos pendientes, el JNE proclama oficialmente al presidente electo.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió públicamente que el procedimiento suele demandar al menos un mes desde la fecha de la elección. El organismo revisa los expedientes y consolida los resultados antes de cualquier proclamación. La información oficial no depende únicamente del avance en el conteo de la ONPE, sino también del agotamiento de todas las instancias legales y administrativas.

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En la actual segunda vuelta, la expectativa nacional se centra en la resolución de las actas observadas y en los recursos de apelación que puedan presentar los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ante el JNE. El escrutinio público permanece atento a cada anuncio oficial, mientras las instituciones electorales cumplen rigurosamente cada etapa.

El calendario estimado prevé que la proclamación oficial del presidente electo podría producirse recién a mediados de julio, una vez que se hayan resuelto todas las observaciones y recursos. Así, la ciudadanía deberá esperar el cumplimiento completo del proceso legal y administrativo antes de conocer, de manera definitiva, quién ocupará la Presidencia del Perú.

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