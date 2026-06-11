Sergio Peña comparó a Piero Cari con Christian Cueva y le dejó consejo: “Tiene que ser más consciente que está en Alianza Lima”

El volante peruano comparó a la 'joya' de Alianza Lima con Christian Cueva y le dedicó un consejo. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

La irrupción de Piero Cari como la nueva ‘joya’ de Alianza Lima generó una ola de expectativas en el fútbol peruano. El mediocampista, que se ganó la confianza de Néstor Gorosito en 2025, hoy enfrenta una realidad distinta bajo la conducción de Pablo Guede: solo ha sumado seis partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Esta situación desconcierta a hinchas, que se preguntan por qué un talento tan señalado no logra hacerse un lugar regular en el primer equipo.

El debate sobre el presente del joven futbolista ha cobrado fuerza gracias a las recientes declaraciones de Sergio Peña, quien conoce de cerca la interna del cuadro ‘íntimo’, no dudó en expresar su admiración por él, a la vez que trazó un paralelismo con Christian Cueva-

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“A mí Piero me encanta. Es un jugador increíble”, compartió en entrevista para el programa de YouTube, Doble Punta, recordando su paso por el equipo ‘aliancista’ y la relación cercana que mantuvo con el joven mediocampista. El futbolista destacó que, incluso en las convocatorias a la selección peruana, Cari logró sorprender a sus compañeros y al cuerpo técnico por sus condiciones técnicas.

Piero Cari debutó en la Copa Libertadores 2025 con Alianza Lima ante Sao Paulo. - créditos: Alianza Lima

En un contexto donde la competencia dentro del plantel ‘blanquiazul’ se ha intensificado, Peña subrayó la singularidad del talento de Cari frente a otros nombres del plantel. “Para mí el talento que yo le he visto a Piero, con todo respeto de los jugadores que están ahorita, pero es un talento diferente en la posición en la que juega”, remarcó. Y añadió: “Jairo Vélez... parece un jugador increíble, pero la capacidad que tiene Piero es totalmente diferente”.

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Para el mediocampista, las características de Cari lo acercan más a un perfil como el de Christian Cueva que a otros volantes ofensivos del fútbol local. “Jairo es más parecido al ‘Orejas’ (Flores), tiene gol, un juego más simple; pero Piero es más parecido al ‘Cholo’ Cueva”, opinó.

Piero Cari se estrenó con la camiseta de la selección peruana oficialmente ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026. - captura: Movistar Deportes

La pregunta sobre las razones detrás de la escasa presencia de Cari en el once titular resuena con fuerza. Peña, consultado sobre este tema, fue claro: el salto al protagonismo en Alianza Lima requiere mucho más que talento. “Piero para jugar en Alianza ahorita tiene que hacer bastante. Y no solamente es con la pelota, hay que correr un montón”, subrayó el futbolista, quien además ejemplificó con el despliegue físico de otros mediocampistas como Vélez, Fernando Gaibor y Jesús Castillo.

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La situación de Cari invita a una reflexión más amplia sobre el proceso de maduración de los jóvenes futbolistas peruanos. Peña evitó calificarlo de “vago”, pero sí reconoció que existen aspectos de la profesionalidad y el esfuerzo que el jugador aún debe asimilar. “Tiene 18 años y lo que siempre le digo: para mí tú eres un joven, pero ya no eres un niño. Hay jugadores en otros países que los jugadores de 18 años tienen 100 partidos en Primera División”, puntualizó.

Entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1 en Matute. (Video: L1MAX)

La reflexión de Sergio Peña sobre Piero Cari

En su análisis, Sergio Peña insistió en que la adaptación a las exigencias de Pablo Guede es clave para que Piero Cari gane minutos en Alianza Lima. “Yo creo que con Guede, Piero tiene que adaptarse al ritmo que le pide”, sostuvo, haciendo hincapié en la necesidad de elevar la intensidad y el compromiso en los entrenamientos y partidos.

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En relación a la personalidad del joven, Peña resaltó un rasgo que considera positivo: “Piero cree que es el mejor jugador del mundo. Esa mentalidad la tiene para adentro, no la exterioriza. ¿Está convencido de que es bueno? Sí, tú lo ves a Piero y no es un jugador de 18 años que entra a la cancha y no te pide la pelota... Eso demuestra personalidad, no cualquiera lo hace y menos en Alianza”.

Esa confianza, para Peña, es un activo, pero también implica un reto. El mediocampista considera que Cari aún no es plenamente consciente de lo que representa ocupar una posición clave dentro de un club con la presión y las expectativas de Alianza Lima. “Él tiene que ser más consciente que está en Alianza”, reflexionó.

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La situación de Piero Cari ilustra los desafíos que enfrentan las promesas del fútbol peruano al cruzar la línea entre la proyección y la consolidación. Según el propio Sergio Peña, el talento de Cari es innegable y su futuro puede ser brillante, siempre que logre adaptarse a las exigencias actuales y mantenga el deseo de superarse. “Creo que si Piero muestra de verdad el talento y las ganas que tiene, va a ser un jugador importantísimo para Alianza”, concluyó.