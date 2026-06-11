Filtran audio sobre la final de ‘La Granja VIP’: Paul Michael sería el ganador y el premio se habría reducido a la mitad

Un audio difundido en redes sociales ha generado revuelo en torno a la final de ‘La Granja VIP Perú’, el reality de convivencia producido por Panamericana Televisión. La grabación sugiere que Paul Michael habría sido elegido como ganador antes de la emisión del último programa y que el premio, inicialmente de S/100.000, se reduciría a la mitad, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la transparencia y las condiciones internas del show.

La expectativa por la final, que se celebrará este sábado 13 de junio, se vio alterada por la viralización de un audio en TikTok y otras plataformas. En la grabación se escucha la voz de un hombre que asegura que la producción ya habría decidido otorgar la victoria a Paul Michael, cantante y pareja de Pamela López.

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Según este material, la elección del ganador se habría realizado sin considerar la votación de los seguidores, lo que ha generado desconfianza entre los seguidores y los propios participantes.

En redes sociales, parte de un chat se filtró con información importante sobre el fin del primer reality de competencia de Perú | TikTok

“No, todo está dicho ya. Charo (Vicentelo) y Gastón han hablado con Paul y le han dicho que él va a ganar, por eso lo están utilizando y victimizando para que nadie se queje”, afirma la voz anónima que circula en el audio. El contenido fue compartido por distintos usuarios que han dado seguimiento al reality en redes sociales y discuten sobre la legitimidad del proceso.

A la controversia sobre la elección del ganador se suma otra revelación: el premio de la competencia ya no sería íntegro. “Encima le van a reducir el premio al 50% porque hay muchos sueldos de los participantes que no se han cumplido. Incluso, hay algunas personas de producción que han renunciado porque no se les ha pagado. Por eso se está utilizando a Paul, para limpiar su imagen, que él gane y ya nadie diga nada”, se escucha en otro fragmento del mismo audio que ha circulado intensamente por redes sociales.

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La productora de ‘Chimi Churri’, Verónica Alcántara, aportó información adicional al señalar que una fuente cercana le confirmó la reducción del premio. “Ya no será de S/100.000, sino de S/50.000. Ya habrían hablado con todos, pero el único que había aceptado ese pago es Paul Michael”, declaró Alcántara, citando a su informante. Estas declaraciones han sido replicadas en diversos foros y páginas dedicadas a la televisión peruana.

La semana decisiva de La Granja VIP Perú comenzó con seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera.

Paul Michael se consagró como finalista

El lunes 8 de junio marcó el inicio de la semana final para ‘La Granja VIP’. En ese episodio, Paul Michael se impuso en la competencia que definió al último capataz del reality, lo que le permitió avanzar directamente a la gran final del sábado 13 de junio con inmunidad garantizada ante cualquier eliminación.

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El cantante se convirtió así en el primer finalista confirmado de la temporada, que originalmente prometía un premio de S/100.000 para el ganador. En esa última etapa participaron seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera. La conducción estuvo a cargo de Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, quienes comunicaron en vivo las nuevas reglas que modificarían el formato habitual, incrementando la tensión y las expectativas en torno al desenlace.

Paul Michael ganó la primera competencia de la semana final de La Granja VIP y aseguró su pase directo a la gran final del sábado 13 de junio.

Mientras la audiencia espera la emisión de la final, la polémica crece en redes sociales, donde los seguidores de los distintos participantes exigen aclaraciones por parte de la producción. El escándalo ha puesto en el centro de la discusión tanto la integridad de la competencia como la situación laboral detrás de cámaras, elementos que han marcado el cierre de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’.

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