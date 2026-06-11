Inicia el Mundial 2026 y crece la euforia por las figuritas del álbum Panini: 70 soles por las de Messi y Cristiano

Con el inicio del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio, se acrecentó la ola de entusiasmo en Lima, donde fanáticos de todas las edades se congregan a diario en el Parque Kennedy para intercambiar figuritas del álbum Panini, llegando a pagar hasta 70 soles o más por las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Este fenómeno reúne a familias enteras, adultos y niños, en largas jornadas de búsqueda y negociación que, según reportó TV Perú, se extienden desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche.
El ambiente en Parque Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores, concentra la expectativa por el torneo y el deseo de completar el álbum oficial.
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Según reportó TV Perú, los coleccionistas identifican a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como las figuritas más codiciadas de la edición. La presencia de ambos futbolistas en lo que sería su última participación en una Copa del Mundo incrementó el valor de sus imágenes.
“Messi, Cristiano, Tim Payne.. esos son los más conocidos”, relató una de las vendedoras sobre las figuritas que más buscan los aficionados, en declaraciones recogidas por TV Perú. Las imágenes holográficas de las mascotas, la copa y los emblemas de los países anfitriones también figuran entre las piezas más solicitadas.
Listas y estrategias
La dinámica de intercambio reúne a personas de distintas edades, muchas veces en grupos familiares que asisten con listas detalladas de las figuritas que necesitan. “Me faltan sesenta y un figuritas, así es que estoy intercambiando para conseguir llenar el álbum”, detalló una madre que buscaba completar la colección de su hija.
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Otras personas afirmaron realizar acuerdos para compartir el costo de los sobres, dada la subida de precios en el mercado.
Algunos coleccionistas reconocieron que completaron álbumes de ediciones anteriores, mientras otros relataron experiencias menos afortunadas. “El mundial anterior sí perdimos algunos. Ahora estamos haciendo esfuerzos”, compartió otra participante. La cooperación entre familiares y amigos se volvió una estrategia común para enfrentar el alto costo de los sobres y la dificultad para conseguir las piezas más raras.
Precios y trueques
El interés por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevó a que sus figuritas alcancen valores que varían entre 40 y 70 soles. Una coleccionista declaró a TV Perú: “Yo compré al Cristiano Ronaldo. Cuarenta soles, regateando por ahí, pero sé que está más caro”. El precio puede aumentar según la demanda y el tipo de figurita, especialmente si se trata de versiones cromadas o holográficas, que suelen cambiarse por varias piezas comunes.
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La lógica de los intercambios implica que los fanáticos del fútbol no aceptan cambiar una estrella por una figurita de menor popularidad. “Obviamente no te van a cambiar, por ejemplo, alguien de Brasil con alguna selección como de Haití”, explicó uno de los presentes.
Diversidad y rivalidades
El espacio congrega a niños, adolescentes y adultos, quienes comparten historias sobre sus álbumes pasados y la emoción por la inauguración del torneo. Entre los entrevistados por TV Perú, varios señalaron sus preferencias futbolísticas: algunos apuestan por México o Sudáfrica como ganadores del primer partido, mientras otros se inclinan por selecciones europeas como España, Alemania o Francia.
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Las apuestas y las rivalidades deportivas se reflejan tanto en el entusiasmo por las figuritas como en el seguimiento de los partidos.
La variedad de estrategias incluye el intercambio de stickers especiales, conocidos como exstickers, y la acumulación de sobres hasta completar selecciones enteras. Un niño relató que logró reunir diecisiete stickers dorados, uno de los tipos más valorados del álbum.
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