Perú

Inicia el Mundial 2026 y crece la euforia por las figuritas del álbum Panini: 70 soles por las de Messi y Cristiano

En Miraflores, familias enteras asisten cada día a largas jornadas de canje y negociación, que según TV Perú se extienden de 11 de la mañana a 9 de la noche

Guardar
Google icon
Las ediciones especiales de jugadores famosos, mascotas y emblemas de países anfitriones mueven un mercado informal con regateos, reglas propias y cambios desiguales según la popularidad de cada pieza. (TV Perú)

Con el inicio del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio, se acrecentó la ola de entusiasmo en Lima, donde fanáticos de todas las edades se congregan a diario en el Parque Kennedy para intercambiar figuritas del álbum Panini, llegando a pagar hasta 70 soles o más por las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este fenómeno reúne a familias enteras, adultos y niños, en largas jornadas de búsqueda y negociación que, según reportó TV Perú, se extienden desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche.

El ambiente en Parque Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores, concentra la expectativa por el torneo y el deseo de completar el álbum oficial.

PUBLICIDAD

Según reportó TV Perú, los coleccionistas identifican a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como las figuritas más codiciadas de la edición. La presencia de ambos futbolistas en lo que sería su última participación en una Copa del Mundo incrementó el valor de sus imágenes.

Manos de un niño pegando una lámina de fútbol en un álbum Panini abierto para el Mundial 2026 sobre una mesa de madera clara, con más láminas alrededor.
Un niño concentra sus esfuerzos en pegar láminas de jugadores de fútbol en su álbum oficial Panini para el Mundial 2026, reviviendo la tradición de coleccionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Messi, Cristiano, Tim Payne.. esos son los más conocidos”, relató una de las vendedoras sobre las figuritas que más buscan los aficionados, en declaraciones recogidas por TV Perú. Las imágenes holográficas de las mascotas, la copa y los emblemas de los países anfitriones también figuran entre las piezas más solicitadas.

Listas y estrategias

La dinámica de intercambio reúne a personas de distintas edades, muchas veces en grupos familiares que asisten con listas detalladas de las figuritas que necesitan. “Me faltan sesenta y un figuritas, así es que estoy intercambiando para conseguir llenar el álbum”, detalló una madre que buscaba completar la colección de su hija.

PUBLICIDAD

Otras personas afirmaron realizar acuerdos para compartir el costo de los sobres, dada la subida de precios en el mercado.

Algunos coleccionistas reconocieron que completaron álbumes de ediciones anteriores, mientras otros relataron experiencias menos afortunadas. “El mundial anterior sí perdimos algunos. Ahora estamos haciendo esfuerzos”, compartió otra participante. La cooperación entre familiares y amigos se volvió una estrategia común para enfrentar el alto costo de los sobres y la dificultad para conseguir las piezas más raras.

Cuatro personas, dos adultos y dos adolescentes, sonríen mientras intercambian figuritas de fútbol del Mundial 2026 en las gradas de un estadio con asientos rojos
Una familia sonríe y comparte figuritas del Mundial 2026 en las gradas del Estadio Nacional, participando en un evento de intercambio de cromos deportivos. (Foto: X / IPD)

Precios y trueques

El interés por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevó a que sus figuritas alcancen valores que varían entre 40 y 70 soles. Una coleccionista declaró a TV Perú: “Yo compré al Cristiano Ronaldo. Cuarenta soles, regateando por ahí, pero sé que está más caro”. El precio puede aumentar según la demanda y el tipo de figurita, especialmente si se trata de versiones cromadas o holográficas, que suelen cambiarse por varias piezas comunes.

La lógica de los intercambios implica que los fanáticos del fútbol no aceptan cambiar una estrella por una figurita de menor popularidad. “Obviamente no te van a cambiar, por ejemplo, alguien de Brasil con alguna selección como de Haití”, explicó uno de los presentes.

Diversidad y rivalidades

El espacio congrega a niños, adolescentes y adultos, quienes comparten historias sobre sus álbumes pasados y la emoción por la inauguración del torneo. Entre los entrevistados por TV Perú, varios señalaron sus preferencias futbolísticas: algunos apuestan por México o Sudáfrica como ganadores del primer partido, mientras otros se inclinan por selecciones europeas como España, Alemania o Francia.

Grupo de jóvenes sonrientes sentados al aire libre intercambiando figuritas del álbum del Mundial FIFA 2026. Hay edificios históricos y banderas peruanas de fondo.
Un grupo de jóvenes peruanos sonríe y comparte stickers del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una plaza histórica de Lima, reflejando la emoción y el espíritu coleccionista antes del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las apuestas y las rivalidades deportivas se reflejan tanto en el entusiasmo por las figuritas como en el seguimiento de los partidos.

La variedad de estrategias incluye el intercambio de stickers especiales, conocidos como exstickers, y la acumulación de sobres hasta completar selecciones enteras. Un niño relató que logró reunir diecisiete stickers dorados, uno de los tipos más valorados del álbum.

Temas Relacionados

Mundial 2026Lionel MessiÁlbum del Mundial 2026Cristiano RonaldoLimaperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina expresa su insatisfacción por el rating y anuncia ajustes: “No estoy contenta con mi programa”

La conductora reconoció que la baja sintonía la ha llevado a replantear el formato de su espacio y no descarta ajustar su agenda para dedicar más tiempo a su vida personal.

Magaly Medina expresa su insatisfacción por el rating y anuncia ajustes: “No estoy contenta con mi programa”

Juntos por el Perú deberá pagar más de S/2 millones si busca anular 1.751 mesas de Lima

Así lo advirtió el abogado especialista José Manuel Villalobos. Partido de Roberto Sánchez no pagó siquiera la tasa correspondiente a un pedido de nulidad de una mesa de sufragio

Juntos por el Perú deberá pagar más de S/2 millones si busca anular 1.751 mesas de Lima

Maná vuelve a Perú con su tour ‘Vivir sin aire’ en el Estadio San Marcos

La reconocida agrupación mexicana anunció su regreso a nuestro país con un evento imperdible

Maná vuelve a Perú con su tour ‘Vivir sin aire’ en el Estadio San Marcos

Sospechas, ansiedad e incertidumbre: el efecto de esperar un mes o más para conocer los resultados de las elecciones en Perú

En los comicios del país, el conteo legal queda como única referencia inmediata y puede demorar varias semanas, lo que deja a la población expuesta a un clima de inquietud, según el politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE

Sospechas, ansiedad e incertidumbre: el efecto de esperar un mes o más para conocer los resultados de las elecciones en Perú

John Kelvin es captado ebrio en condominio de Dalia Durán y desata nuevas denuncias

El cantante fue grabado en estado inconveniente intentando ingresar a la vivienda de su expareja, quien formalizó la denuncia ante las autoridades y asegura que los incidentes afectan la tranquilidad de sus hijos.

John Kelvin es captado ebrio en condominio de Dalia Durán y desata nuevas denuncias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú deberá pagar más de S/2 millones si busca anular 1.751 mesas de Lima

Juntos por el Perú deberá pagar más de S/2 millones si busca anular 1.751 mesas de Lima

Sospechas, ansiedad e incertidumbre: el efecto de esperar un mes o más para conocer los resultados de las elecciones en Perú

Resultados de elecciones en Perú: ¿Qué falta ahora que ya no hay actas pendientes en el extranjero por contar?

PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”

Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina expresa su insatisfacción por el rating y anuncia ajustes: “No estoy contenta con mi programa”

Magaly Medina expresa su insatisfacción por el rating y anuncia ajustes: “No estoy contenta con mi programa”

Maná vuelve a Perú con su tour ‘Vivir sin aire’ en el Estadio San Marcos

John Kelvin es captado ebrio en condominio de Dalia Durán y desata nuevas denuncias

Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años

‘Cuto’ Guadalupe revela el dolor de no ver a su hijo desde hace 19 años: “Le pediría perdón de rodillas”

DEPORTES

Nolberto Solano emocionado tras conseguir su primer título con Pakistán: “Estoy sastifecho por la historia del fútbol pakistani”

Nolberto Solano emocionado tras conseguir su primer título con Pakistán: “Estoy sastifecho por la historia del fútbol pakistani”

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 HOY en Perú: ceremonia oficial en el Estadio Azteca

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú HOY: canal tv online del evento FIFA

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA

“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper