Elecciones 2026: ¿Cuál es el trámite que siguen las actas observadas para contar sus votos?

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizará aproximadamente a mediados de julio. EFE/ Renato Pajuelo

Mientras los peruanos esperan a que se haga oficial el nombre del ganador de la segunda vuelta electoral, las actas observadas siguen el trámite que permitirá definir el estado final de los votos para cada candidato. Las actas observadas serán claves para conocer si Roberto Sánchez o Keiko Fujimori ganarán la presidencia.

El procedimiento comienza cuando las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales junto con un informe y el ejemplar del acta que corresponde al JEE, según informó el Jurado Nacional de Elecciones.

Luego, el JEE deberá comparar ambos documentos y encargarse de emitir un pronunciamiento. Una vez que el acta queda resuelta, se retorna a la ODPE para incorporarla al cómputo de resultados, las cifras que los ciudadanos puden ver en la plataforma oficial de la ONPE y que se actualiza varias veces a lo largo del día.

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Apelaciones a resultados

Según lo informado por el propio JNE, lo resuelto por el Jurado Electoral Especial (JEE) puede ser apelado dentro de un plazo de tres días calendario desde el día siguiente de su publicación en el panel del JEE.

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizará aproximadamente a mediados de julio| Foto: generada con Gemini IA

El JNE revisa el caso en audiencia pública virtual y emite un pronunciamiento final en un máximo de tres días hábiles desde el día siguiente de recibido el expediente.

Según el vocero del JNE, Jorge Valdivia, las observaciones abarcan varias causales y citó cinco que están vinculadas al llamado error material: “Falta de firmas, falta de datos, acta incompleta, ilegibilidad o error aritmético”, afirmó. El vocero añadió que el trámite también puede activarse por controversias en mesa: “Puede ser porque hay votos impugnados”.

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¿Cómo se declara al ganador de las elecciones de Perú?

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará aproximadamente a mediados de julio, esto debido a los procedimientos formales de conteo de votos y a la evaluación que se hace de las actas por parte del JNE.

Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizará aproximadamente a mediados de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.

Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.

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Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen