Hernán Barcos confesó si se retirará en Sporting Cristal tras el Torne Clausura 2026: “Capaz mañana me voy a Japón”

Hernán Barcos fue presentado con bombos y platillos en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026, generando entusiasmo entre los hinchas. El delantero argentino defenderá la camiseta de los ‘cerveceros’ por seis meses y tendrá la misión de revertir la crisis futbolística que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores y complicado con la baja en la Liga 1.

A sus 42 años, el ‘Pirata’ sabe que su retiro se acerca, pero fue claro al rechazar esa idea. Señaló que, lejos de pensar en colgar los chimpunes, su motivación y nivel físico siguen en aumento con el paso de los años.

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“Sí, uno nunca sabe, es muy difícil decir. Hace seis años me retiraba en Liga de Quito, hace un año me retiraba en Alianza Lima y hoy te tengo que decir que me retiro en Cristal. Uno nunca sabe. Es muy difícil lo que uno desea en el fútbol, al ser tan dinámico; capaz que mañana me llama un japonés y me voy a Japón, y es así. Encima, yo soy medio kamikaze. Entonces, es difícil decir: “Me voy a retirar acá”. Ojalá me hagan dos años más de contrato y seguimos. Vamos a ver cuándo llegue el momento en que uno sienta que realmente tiene que dejar porque me cuesta“, declaró el ‘9′ en entrevista con L1 Max.

Lejos de imaginar el retiro, Barcos afirmó que continúa entrenando con la energía de un joven futbolista. El atacante considera que su historia en las canchas aún no termina. (Sporting Cristal)

“Uno es preso de sus palabras"

En su presentación oficial como refuerzo de Sporting Cristal, Hernán Barcos abordó sin evasivas las dudas sobre su cambio de camiseta en el fútbol peruano. El delantero reconoció haber prometido en el pasado que no jugaría en otro club del país que no fuera Alianza Lima, pero explicó con franqueza los motivos que lo llevaron a tomar una decisión distinta.

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“A veces uno es preso de sus palabras, pero trato de no mentir nunca y decir cosas que después no cumplo. En este caso me llevó a tomar esta decisión por un montón de cosas que hemos pasado y estoy tranquilo con eso. Sé lo que dije, me hago cargo y eso no significa nada”, afirmó Barcos, mostrándose sereno ante las repercusiones por su cambio de rumbo.

El atacante profundizó en su salida de Matute y fue tajante al aclarar que su desvinculación no fue voluntaria. “De Alianza Lima me sacaron, no me fui porque quise. Yo no tengo nada en contra, siempre fui abierto y sincero, pero me sacaron”, sostuvo ante los medios. Así, Barcos dejó en claro que su llegada a Cristal responde a circunstancias ajenas a su voluntad y que asume con responsabilidad el nuevo desafío en su carrera.

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Hernán Barcos enfrentó una de las preguntas más esperadas de su presentación. El delantero explicó por qué aceptó jugar en Sporting Cristal pese a su antigua promesa sobre Lima. (Sporting Cristal)

El debut de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026

Tras caer por 3-2 ante Cienciano, el conjunto de Sporting Cristal se prepara para su debut en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera tendrá como primer rival a Comerciantes FC, en un duelo que se jugará el sábado 13 de junio a partir de las 16:30 en el Estadio Villa Emprendedora, ubicado en Iquitos.

Para quienes deseen seguir el partido en tiempo real, la transmisión estará asegurada por Bicolor+, la señal digital oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Los aficionados podrán acceder al encuentro tanto desde la página web de la FPF como de manera gratuita en el canal de YouTube, permitiendo que el público de todo el país tenga acceso directo a la cobertura, sin restricciones ni pagos adicionales.

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