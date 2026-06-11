Web oficial del JNE mostró a Keiko Fujimori como presidenta electa y luego borró el contenido

La mañana del 11 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú mostró en su web oficial a Keiko Fujimori como presidenta electa. Alrededor de las 10:30 a.m., Infobae Perú verificó en el apartado de Búsqueda de Autoridades Proclamadas de la plataforma electoral del JNE, figuraban los nombres de la lideresa de Fuerza Popular y de los integrantes de su fórmula presidencial, Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres.

La aparición de estos datos incluía el cargo de presidente de la república para Keiko Sofía Fujimori Higuchi, así como la posibilidad de descargar el acta de proclamación correspondiente. El registro digital también mostraba a Galarreta y Torres como primer y segundo vicepresidente, respectivamente, todos bajo la organización Fuerza Popular.

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Minutos después, esta información fue retirada de la página oficial del JNE, quedando inaccesible a través del buscador público. Cabe precisar que es el organismo encargado de declarar ganador al candidato.

JNE publicó a Keiko Fujimori como presidenta electa en su web y retiró la información minutos después

La situación se desarrolla en medio de la expectativa nacional por los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez luchan voto por voto.

Detalle de expediente

Al ingresar al expediente que incluye los nombres de la fórmula presidencial, la plataforma no muestra fotografías de los candidatos y dirige a una nueva ventana. Allí se visualiza el número de documento correspondiente, pero al abrir el archivo solo se encuentra la proclamación de la primera vuelta, fechada el 17 de mayo de 2026.

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