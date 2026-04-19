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Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Cremas’ y ‘guerreras’ se medirán en el segundo encuentro para definir qué equipo sube al podio o si será necesario un extra game. Conoce la programación

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Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de vuelta por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El sábado 18 de abril, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis disputaron el encuentro de ida por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘cremas’ vencieron 3-0 a las ‘guerreras’ y dieron un paso importante hacia la obtención del lugar en el podio de la competencia.

Programación del partido de vuelta por el tercer lugar

Universitario y Géminis se enfrentarán nuevamente en el partido por el tercer puesto el sábado 25 de abril a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Para quienes sigan el encuentro desde el extranjero, los horarios son los siguientes: 18:00 horas en México; 19:00 horas en Colombia y Ecuador; 20:00 horas en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y 21:00 horas en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

La venta de entradas para este partido comenzaría, al igual que en el encuentro de ida, el jueves 23 de abril al mediodía a través de la plataforma digital Joinnus. Los precios se mantendrían entre 20 y 50 soles.

Dónde ver Universitario vs Géminis: partido de vuelta

El partido de vuelta por el tercer puesto entre Universitario y Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se podrá seguir en vivo a través de Latina TV, tanto por señal abierta (canal 2) como en su sitio web y aplicación, lo que permite el acceso a nivel nacional.

La Federación Peruana de Vóley emitirá el encuentro desde su plataforma digital, y la Liga Peruana de Vóley llevará la transmisión en vivo en su página oficial de Facebook, facilitando el seguimiento desde diferentes dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa en su portal, con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias importantes y declaraciones de las protagonistas, para mantener al público informado durante todo el desarrollo del partido.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

¿Cuándo se jugaría el extra game?

En caso de igualarse en el partido de vuelta, Universitario y Géminis tendrán que disputar un extra game el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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