¿Qué resultados necesita Géminis para forzar el extra game tras derrota ante Universitario por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley?

El sábado 18 de abril, Universitario de Deportes superó 3-0 a Deportivo Géminis en el partido de ida por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Paco Hervás quedó bien posicionado para asegurarse un lugar en el podio del torneo nacional.

¿Qué resultados necesita Géminis?

Géminis afronta el partido de vuelta sin margen de error. El equipo dirigido por Natalia Málaga está obligado a vencer a Universitario para forzar un partido extra y mantener sus aspiraciones al tercer puesto en la Liga Peruana de Vóley.

El resultado exacto no es relevante; las de Comas necesitan imponerse, ya sea por 3-0, 3-1 o 3-2. Cualquiera de estos marcadores les permitirá disputar una nueva oportunidad para alcanzar el podio del torneo.

En caso de que la ‘U’ logre la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes, asegurará el tercer lugar de la temporada, quedando solo detrás de Alianza Lima y Universidad San Martín.

Universitario venció 3-0 a Géminis en el partido de ida por el tercer lugar.

Programación del Universitario vs Géminis: partido de vuelta

Universitario y Géminis volverán a enfrentarse por el tercer puesto el sábado 25 de abril a las 19:00 horas (hora de Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

Para quienes sigan el partido desde otros países, los horarios serán: 18:00 en México; 19:00 en Colombia y Ecuador; 20:00 en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y 21:00 en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

La venta de entradas está prevista para iniciar el jueves 23 de abril al mediodía, a través de la plataforma digital Joinnus, con precios entre 20 y 50 soles, igual que en el duelo de ida.

El encuentro de vuelta podrá verse en vivo por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su sitio web y aplicación, asegurando cobertura a nivel nacional.

La Federación Peruana de Vóley transmitirá el partido en su plataforma digital, mientras que la Liga Peruana de Vóley lo hará en su página oficial de Facebook, permitiendo el seguimiento desde distintos dispositivos.

Infobae Perú realizará una cobertura integral en su portal, con información previa, seguimiento punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas, para mantener informados a los aficionados durante todo el cotejo.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Fecha del extra game entre Universitario y Géminis

Si ambos equipos igualan la serie en el partido de vuelta, Universitario y Géminis deberán jugar un partido de desempate el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas (hora de Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.