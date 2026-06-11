Por qué Keiko Fujimori aún puede revertir la mínima ventaja de Roberto Sánchez, según Ipsos

Un análisis detallado de los resultados electorales más ajustados. Con casi el 95% de las actas contabilizadas, se revisa la mínima diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y se debate sobre el impacto de los votos pendientes y del extranjero. | Latina Noticias

La última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la segunda vuelta presidencial en Perú situó a Roberto Sánchez con una diferencia mínima frente a Keiko Fujimori, confirmando un escenario de alta incertidumbre. Con el 97,012% de las actas contabilizadas a las 5 de la mañana de hoy 10 de junio, la diferencia entre ambos candidatos se ubicó en apenas 25.392 votos, según informó IPSOS.

Sin embargo, el presidente de la encuestadora Ipsos, Alfredo Torres, sostuvo que el resultado aún puede modificarse, ya que faltan por procesarse votos del extranjero, actas rurales y mesas observadas, elementos que podrían alterar el desenlace electoral.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El avance del conteo y la distribución de votos pendientes

La ONPE detalló que hasta ese corte se habían contabilizado 92.766 actas. El organismo precisó que quedaba un 1,64% de actas por enviar a los jurados electorales especiales y un 3,40% pendientes de procesamiento. De acuerdo con la información divulgada por Perú 21, Sánchez alcanzaba el 50,071% de los votos y Fujimori el 49,929%. Esta diferencia, aunque leve, no garantizaba un desenlace definitivo, pues el conteo de votos del extranjero avanzaba cerca del 6% y varias regiones ya se acercaban al 100% de escrutinio.

Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo, sus rostros sobre el fondo de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por Latina, Alfredo Torres subrayó que los votos del extranjero y las actas observadas mantenían abierto el resultado. Explicó que, debido a la logística, las actas del extranjero suelen ingresar al sistema más tarde, ya que muchas llegan por avión. Por tanto, el sistema reflejaba primero el avance del voto nacional, relegando el efecto potencial del voto exterior, donde la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, históricamente ha tenido una ventaja.

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En medio de una elección muy reñida, el experto electoral Alfredo Torres desglosa los números, las proyecciones estadísticas y los escenarios que podrían definir al próximo mandatario o mandataria del país, basándose en datos de simulacros y conteos rápidos.| Latina Noticias

Estabilidad en la competencia y escenarios de empate

En las entrevistas con Perú 21 y Latina, el presidente de Ipsos remarcó que la competencia electoral se había mantenido estable durante la última semana previa al balotaje. Las encuestas y simulacros internos de la firma mostraban oscilaciones mínimas entre ambos postulantes. En la última encuesta difundida el 30 de mayo, Fujimori figuraba con una ventaja cercana a tres puntos sobre Sánchez, pero esa diferencia se encontraba dentro del margen de error, según puntualizó Torres.

Durante los simulacros efectuados días antes de la elección, los resultados variaron por décimas, alternando la ventaja entre ambos. El 3 de junio, Sánchez superaba a Fujimori por unas décimas, mientras que el 6 de junio la situación se invertía. El día de la elección, la boca de urna de Ipsos ubicó nuevamente a Fujimori al frente, aunque solo por décimas, lo que llevó a hablar de un “empate técnico” o “empate estadístico”. Más tarde, con el conteo rápido realizado para la Asociación Civil Transparencia, el orden se invirtió, aunque persistió el equilibrio.

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Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, ambos con banda presidencial, posando sonrientes frente al histórico Palacio de Gobierno de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El margen de error y la proyección de Ipsos

De acuerdo con Torres, el margen de error de la boca de urna fue de aproximadamente más menos tres puntos porcentuales, mientras que en el conteo rápido el margen se redujo a 1,9 puntos por el tamaño muestral y la metodología aplicada. Por esta razón, el presidente de Ipsos insistió en que ningún candidato podía proclamarse vencedor en ese momento: “Esto se puede ampliar o se puede revertir. Hay que esperar al conteo final que haga la ONPE”, señaló Torres en diálogo con Latina.

Consultado sobre la posibilidad de un cambio en la tendencia, Torres respondió que sí, dado que había más votos por ingresar en el extranjero que en la población rural. En el exterior, Fujimori tenía ventaja, tanto en el conteo rápido como en antecedentes de la segunda vuelta anterior. Mientras tanto, en el voto rural, Sánchez lideraba, aunque persistía la incertidumbre sobre el impacto del ausentismo en esas zonas. Además, mencionó el papel de las mesas impugnadas u observadas, cuya mayoría se ubicaba en Lima, donde Fujimori obtenía mejores resultados.

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Roberto Sanchez y Keiko Fujimori aparecen junto a sus porcentajes del conteo rápido de Datum, mostrando una reñida segunda vuelta electoral. (América Noticias)

Modelos internos y cálculos de escenarios

El titular de Ipsos explicó que, según la mayoría de los modelos internos desarrollados por la encuestadora, Fujimori aparecía con una ligera ventaja. “En la mayor parte de los escenarios gana Fujimori”, afirmó Torres a Latina Noticias Central. No obstante, aclaró que el porcentaje visible en ese momento, que casi no incluía voto extranjero ni de zonas rurales remotas ni las actas impugnadas, favorecía a Sánchez por una mínima diferencia. Aun así, la mayoría de los cálculos internos situaban a Fujimori levemente adelante, aunque siempre dentro de un margen muy ajustado.

En las actas del extranjero ya registradas, Fujimori superaba el 60% de los votos. Por eso, Torres recomendó cautela, indicando que solo el conteo final de la ONPE y la revisión de actas por parte de los jurados electorales especiales permitirían conocer al ganador definitivo.

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¿Qué sucede si la diferencia de votos es mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?:| Foto: Gemini IA

El llamado a la calma y el rol de la justicia electoral

Al cierre del reporte, Latina informó que Keiko Fujimori había llamado a la calma a sus seguidores y expresó que esperaría “con serenidad” los resultados oficiales. Por su parte, Torres recordó que los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrían que revisar las actas observadas en audiencias públicas. Además, destacó la importancia de que los personeros cumplan su tarea de fiscalización y que ambos partidos mantengan la calma y la paciencia durante la recta final del proceso.

Resultados del Flash Electoral presidencial de Ipsos muestran a Keiko Fujimori con 50.7% frente a Roberto Sánchez con 49.3%. (Latina TV)

De acuerdo con Latina, la incertidumbre se mantendrá hasta que se contabilice el último voto y los organismos electorales concluyan la revisión de todas las actas pendientes. Mientras tanto, el desenlace permanece abierto, aunque los modelos de Ipsos advierten la posibilidad de que Keiko Fujimori revierta la mínima ventaja de Roberto Sánchez.

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