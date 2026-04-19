Golazo de Eryc Castillo con espectacular ‘sombrerito’ en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

El extremo 'blanquiazul' puso el segundo ante los cusqueños en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX

El sábado 18 de abril, Alianza Lima recibió a Cusco FC por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, los ‘blanquiazules’ controlaron el partido y consiguieron ponerse dos goles arriba en los primeros 20 minutos. El segundo tanto lo anotó el ecuatoriano Eryc Castillo.

A los 17 minutos, el volante Fernando Gaibor, autor del primer gol de los ‘íntimos’, envió un pase largo para aprovechar la velocidad de su compatriota Eryc Castillo. La defensa cusqueña no logró anticipar la jugada y dejó espacios.

Castillo disputó el balón con Aldair Fuentes, ganó en potencia y, ante la salida del portero Pedro Díaz, definió con un toque por encima, ampliando la ventaja para Alianza en el estadio Alejandro Villanueva.

Eryc Castillo anotó golazo para el 2-0 en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026.

Gol de Fernando Gaibor para el 1-0 de Alianza

El mediocampista le pegó desde el borde del área cusqueña y abrió el marcador en Matute - Crédito: L1MAX.