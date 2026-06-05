Alineaciones de Perú vs Haití HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La selección peruana afrontará una nueva prueba internacional hoy, viernes 5 de junio, cuando enfrente a Haití en Miami por la fecha FIFA de junio previo al Mundial 2026. Más allá del resultado, el compromiso representa una oportunidad importante para que Mano Menezes continúe evaluando variantes y avance en la construcción del equipo que buscará llegar fortalecido a los próximos desafíos oficiales.
Será el tercer encuentro de la ‘blanquirroja’ bajo la conducción del técnico brasileño, quien todavía busca su primera victoria al frente del combinado nacional tras la derrota ante Senegal y el empate frente a Honduras durante la gira realizada en marzo.
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Con varios nombres nuevos dentro de la convocatoria y algunas ausencias importantes, el amistoso también servirá para medir el rendimiento de futbolistas que intentan consolidarse como alternativas dentro del proceso de renovación que atraviesa la selección con miras a las Eliminatorias del Mundial 2030.
Alineaciones de Perú vs Haití: probables oncenas
Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.
Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Ricardo Adé, Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne; Danley Jean Jacques, Dominique Simon, Josué Casemir; Duckens Nazon, Wilson Isidor y Ruben Providence.
El once que alista Perú para enfrentar a Haití
Mano Menezes parece tener una base definida para el duelo en territorio estadounidense. En el arco se mantendría Pedro Gallese, uno de los referentes del plantel y pieza fundamental por experiencia y liderazgo.
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La defensa tendría una mezcla de juventud y actualidad. Renzo Garcés aparece como uno de los nombres fijos en la zaga central y sería acompañado por Alfonso Barco, mientras que Oliver Sonne y Marcos López ocuparían las bandas.
En la mitad de la cancha, Erick Noriega asoma como uno de los jugadores llamados a asumir protagonismo dentro del nuevo ciclo. El volante estaría acompañado por André Carrillo y Yoshimar Yotún, quienes aportarían experiencia y manejo del balón.
En ataque, la principal novedad sería la ausencia de Álex Valera por lesión. Ante ese escenario, Jhonny Vidales se perfila como la principal referencia ofensiva, acompañado por Jairo Vélez y Kenji Cabrera, dos futbolistas que buscarán aprovechar la oportunidad para ganar terreno dentro de la selección.
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Haití llega con la mira puesta en el Mundial
A diferencia de Perú, Haití afronta este compromiso con la motivación adicional de preparar su participación en la Copa del Mundo 2026. El conjunto caribeño disputará en Miami uno de sus últimos amistosos antes de su estreno mundialista, por lo que buscará aprovechar la ocasión para corregir detalles y fortalecer su funcionamiento colectivo.
La clasificación al torneo significó un importante impulso para el fútbol haitiano, que ahora apunta a competir de la mejor manera en el escenario más importante del deporte. Cada encuentro de preparación representa una oportunidad para consolidar una idea de juego y llegar con mayor confianza al debut mundialista.
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Dentro de su plantel destacan nombres de experiencia internacional como el capitán Johnny Placide, el defensor Ricardo Adé de Liga de Quito, el mediocampista Danley Jean Jacques, que milita en la MLS, y Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección y principal referencia ofensiva del combinado caribeño.
Un partido para encontrar respuestas
Más allá del rival, el amistoso aparece como una prueba importante para Mano Menezes. El entrenador brasileño continúa en la búsqueda de una identidad para su equipo y necesita señales positivas luego de los resultados obtenidos en sus primeras presentaciones.
Por ello, el duelo ante Haití permitirá observar el rendimiento de varios futbolistas que aspiran a consolidarse dentro del proyecto, así como medir la capacidad de la selección para competir frente a un rival que llegará motivado por su próxima participación en el Mundial.
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Con el Nu Stadium de Miami como escenario, Perú intentará dar un paso adelante en su proceso de reconstrucción y encontrar el triunfo que le permita ganar confianza de cara a los desafíos que se avecinan.
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