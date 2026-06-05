Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez

Mónica Sánchez respalda postura de Kristen Belmont.

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú ha provocado un intenso debate público y una marcada polarización. En este contexto, la declaración de Kristen Belmont, hija del excandidato presidencial Ricardo Belmont, sobre su voto a favor de Roberto Sánchez se convirtió en uno de los temas más discutidos en redes sociales. La actriz Mónica Sánchez, reconocida por su papel de ‘Charito’ en ‘Al fondo hay sitio’, expresó públicamente su admiración y solidaridad con la joven, generando una reacción significativa entre seguidores y figuras públicas.

Kristen Belmont utilizó sus plataformas digitales para hacer público su apoyo a la candidatura de Sánchez, representante de Juntos por el Perú, y argumentó que su decisión responde al temor por la consolidación del poder de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las instituciones estatales. La joven manifestó que su voto no se basa en una preferencia personal por Sánchez, sino en un rechazo explícito al modelo que, según afirma, “lleva décadas” en construcción por el fujimorismo. “No estoy votando a favor de alguien, estoy votando en contra de algo que ya conozco, con hechos, no con miedo”, puntualizó en su video.

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Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont por ser frontal con su intención de voto.

La postura de Belmont generó de inmediato una oleada de comentarios, tanto de apoyo como de crítica. Diversos usuarios en redes sociales la calificaron de manera inapropiada, lo que motivó la intervención de Mónica Sánchez. La actriz, que en años recientes se ha manifestado sobre temas sociales y políticos, compartió un mensaje breve pero contundente en su cuenta de X: “Cada vez más jóvenes expresan hoy su opinión con valentía y lucidez. Eso genera esperanza. Mi respeto y solidaridad con la hija de Belmont”. El mensaje fue acompañado del video original de Kristen Belmont, generando aún mayor visibilidad a la postura de la joven.

Sánchez defendió el derecho de los jóvenes a expresar sus opiniones políticas sin temor a represalias o descalificaciones. El respaldo público de la actriz fue interpretado como un llamado a la tolerancia y al respeto en el debate democrático, en momentos donde la campaña se caracteriza por la confrontación y la presión social sobre los votantes indecisos.

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Hija de Ricardo Belmond expone sus razones

Kristen Belmont, hija del excandidato presidencial Ricardo Belmont, publicó un video en sus redes sociales donde anunció su apoyo a Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. En su mensaje, Belmont explicó que su decisión responde a una preocupación por el posible control de Fuerza Popular sobre las instituciones del Estado si Keiko Fujimori llegara a la presidencia.

Según Belmont, la concentración de poder en manos de un solo grupo político representa un riesgo para la democracia peruana. Para fundamentar su postura, comparó el escenario político local con la situación de Venezuela, señalando que la captura institucional progresiva fue clave en la consolidación del chavismo. “El Venezuela que conocemos hoy en día está como está porque el chavismo logró algo muy específico. Controló cada institución del país, primero el Tribunal Supremo, luego el Consejo Electoral, luego los medios y luego las empresas. Si te das cuenta, fue una captura silenciosa, institución por institución y esa es la forma moderna de destruir un país. Y un presidente solo, sin mayoría en el Congreso, sin jueces, sin medios, no puede ser eso”, afirmó.

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La joven enfatizó que su voto por Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, responde a una elección entre “un político más” y un sistema que, a su juicio, busca perpetuarse en el poder desde hace décadas. “Por favor, pregúntate quién lleva años controlando las instituciones en el país. Uno (Roberto Sánchez) es un hombre político más y otra (Keiko Fujimori y Fuerza Popular) es un sistema que lleva décadas construyéndose”, concluyó en su video.

Las declaraciones de Kristen Belmont generaron debate en redes sociales