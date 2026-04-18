Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

Este viernes 17 de abril inicia la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que se disputará hasta el domingo 19. Los resultados de esta jornada pueden modificar las posiciones en la tabla. Aquí puedes seguir en vivo cómo evoluciona la clasificación.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La tabla de posiciones aún no se encuentra completa. Algunos equipos, como Alianza Lima, ya suman 10 partidos disputados porque adelantaron compromisos a mitad de semana. En cambio, otros clubes, como Universitario, no pudieron hacerlo por su participación en la Copa Libertadores.

Estos equipos que compiten en torneos internacionales disputarán sus cotejos pendientes de la fecha 10 la próxima semana, aprovechando el receso en los certámenes continentales. Solo entonces se podrá conocer el panorama completo de la clasificación en el campeonato.

Actualmente, los equipos que disputan el Torneo Apertura son Los Chankas, Alianza Lima, Cienciano y Universitario de Deportes. El conjunto de Andahuaylas cuenta con una leve ventaja debido a su calendario, aunque tiene pendiente un partido clave frente a la escuadra ‘blanquiazul’, uno de sus rivales directos.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 17 de abril

- Los Chankas 2-0 Atlético Grau (Finalizado)

Sábado 18 de abril

- FC Cajamarca vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (17:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cusco FC (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de abril

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs Universitario de Deportes (17:15 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs CD Moquegua (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Los mejores partidos de la fecha 11

Los Chankas abrirán la fecha 11 como locales frente a Atlético Grau. El equipo de Andahuaylas aprovechará la altura y, en caso de lograr una victoria, alcanzaría los 26 puntos, lo que le permitiría sacar tres de ventaja sobre sus principales perseguidores.

Alianza Lima también será local, recibiendo a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. Tras su reciente triunfo 1-0 ante ADT en Tarma, los blanquiazules buscarán sumar su segunda victoria consecutiva con el apoyo de su hinchada.

Universitario de Deportes visitará a Melgar en Arequipa, obligado a ganar luego de la derrota ante Coquimbo Unido. El resultado de este encuentro podría ser clave para la continuidad de Javier Rabanal al frente del equipo.

Tras la derrota contra Coquimbo Unido, el técnico español es punto de críticas y muchos hinchas pidieron su salida. (Modo Fútbol)

Dónde ver los partidos de la fecha 11

La transmisión de la Liga 1 2026 será responsabilidad de L1 Max, que cuenta con los derechos para emitir en vivo todos los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. El canal está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, y también permite ver los encuentros por internet a través de la aplicación Liga 1 Play.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital completa de cada partido de la jornada. La plataforma brindará información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, jugadas clave y las declaraciones más importantes, permitiendo a los aficionados acceder a todos los detalles del torneo.