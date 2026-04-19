Golazo de Fernando Gaibor con potente disparo al ángulo en Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

El mediocampista le pegó desde el borde del área cusqueña y abrió el marcador en Matute - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima ha salido con el pie en el acelerador. En primera de cambios asestó el primer golpe a Cusco FC, que salió al campo de Matute entre adormecido y confundido. Aprovechó esa circunstancia Fernando Gaibor, un auténtico metrónomo en el mediocentro, para sacar un ‘misil’ directo a la escuadra.

Los ‘blanquiazules’ arrancaron con presión, intensidad y velocidad. Cada acercamiento al espacio ‘dorado’ era como un puñal. Ni siquiera la interrupción del árbitro por el cambio de batería de sus auriculares hizo que los de Pablo Guede declinaran en su rendimiento. Así, a los 15’ minutos llegó la apertura del score.

Un indescifrable Eryc Castillo condujo por el costado izquierdo. Al verse sin horizonte en ataque, se posicionó y descargó el balón cerca del borde del área. Ahí apareció Fernando Gaibor, quien en medio de dos centrales de Cusco FC eyectó el esférico con una potencia descomunal hacia el ángulo.

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