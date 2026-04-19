Golazo y doblete de Fernando Gaibor, con perfecta elaboración, para certificar goleada provisional de Alianza Lima ante Cusco FC por Liga 1 2026

El mediocampista ecuatoriano logró su doblete en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: LIMAX.

Alianza Lima redujo a la nada misma a Cusco FC. Fue por intermedio de Fernando Gaibor, acaso el futbolista más gravitante de la noche en Matute, que sentenció el lance nada más llegada la media hora de juego. Un doblete magistral confirmó que el ecuatoriano va al alza.

No conforme con su primera diana, a través de un lanzamiento directo a la escuadra de la portería defendida por Pedro Díaz, el ‘guante’ se animó a realizar otra obra de arte, cuya elaboración involucró a casi todos los efectivos locales. De ahí que la diana fuera óleo sobre lienzo.

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