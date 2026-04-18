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Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del campeonato

La jornada presenta duelos decisivos en la competencia: Alianza Lima se medirá con Cusco FC en Matute, Universitario buscará recuperarse con Melgar en Arequipa, Sporting Cristal hará lo suyo con UTC en Lima, y mucho más

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Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 comenzó, mientras algunos partidos de la jornada anterior aún esperan disputarse se mantiene el ritmo competitivo. A pesar de los duelos pendientes, los equipos deben prepararse para una nueva serie de encuentros clave en la lucha por el liderato y la permanencia. Este ritmo apretado exige a los clubes ajustar sus estrategias y planteles en un calendario que no da tregua.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 17 de abril

- Los Chankas 2-0 Atlético Grau (Finalizado)

Sábado 18 de abril

- FC Cajamarca vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (17:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cusco FC (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de abril

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs Universitario de Deportes (17:15 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs CD Moquegua (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Los Chankas recuperaron el liderato

La racha positiva de Los Chankas continúa tras vencer 2-0 a Atlético Grau en la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Andahuaylas se mostró sólido desde el inicio, logrando una ventaja decisiva antes del descanso. Gonzalo Rizzo abrió el marcador a los 34 minutos y, apenas ocho minutos después, Carlos Pimienta amplió la diferencia, dejando sin reacción al conjunto rival.

Los ‘albos’ intentaron acortar distancias en la segunda mitad, pero la defensa de Los Chankas se mantuvo firme y aseguró que el resultado no cambiara. Con esta victoria, el conjunto dirigido por los ‘guerreros’ suma un total de 26 puntos y se consolida en lo más alto de la clasificación del fútbol peruano.

En la próxima fecha, Los Chankas buscarán extender su buen momento cuando se enfrenten a Cienciano como locales, reforzando su candidatura al título.

Los Chankas, líder indiscutibles del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.
Los Chankas, líder indiscutibles del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal a la fecha 11

La jornada presenta choques decisivos para los equipos protagonistas del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima recibirá a Cusco FC en Matute, con la obligación de sumar tres puntos para conservar el primer lugar, recuperado tras vencer por la mínima diferencia a ADT en Tarma. El equipo no contará con Federico Girotti, quien se encuentra lesionado del hombro, lo que modifica la estrategia ofensiva de los locales.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Por otro lado, Universitario de Deportes afrontará una visita crucial ante Melgar en Arequipa. En este encuentro, la derrota tendría consecuencias graves: el equipo no solo se alejaría de la lucha por el título del Apertura, sino que también podría significar la salida del técnico Javier Rabanal debido a la serie de resultados adversos.

En paralelo, Sporting Cristal buscará cambiar su presente futbolístico cuando reciba a UTC en el estadio Alberto Gallardo. El partido marcará el debut en el torneo nacional del entrenador Zé Ricardo. Para los rimenses, sumar puntos es indispensable con el objetivo de revertir la tendencia negativa y recuperar protagonismo en la tabla de posiciones.

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