Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes, Sporting Cristal, y Cusco FC volverán a tener actividad en el Torneo Apertura 2026 tras sus participaciones en la Copa Libertadores. Lo mismo con Cienciano y Alianza Atlético en la Sudamericana. Se viene la fecha 11 con duelos importantes que definirá el futuro de varios equipos, incluso de algunos técnicos como el de Javier Rabanal.

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Viernes 17 de abril

- Los Chankas vs Atlético Grau (15:00 horas / Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de abril

- FC Cajamarca vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (17:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Cusco FC (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de abril

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs Universitario de Deportes (17:15 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs CD Moquegua (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal

Alianza Lima chocará con Cusco FC en Matute con la misión de asegurar si o si un triunfo que le permita mantenerse en la punta que recuperó tras el triunfazo que sacó frente ADT por 1-0 en Tarma. Los ‘blanquiazules’ no podrán contar con Federico Girotti por lesión al hombro.

Por su lado, Universitario de Deportes visitará a Melgar en Arequipa en un duelo que valdrá más de tres puntos. Una derrota no solo lo dejará prácticamente fuera del Torneo Apertura sino también marcaría la salida de Javier Rabanal por malos resultados.

Y Sporting Cristal recibirá a UTC en el estadio Alberto Gallardo con el debut de Zé Ricardo en el campeonato nacional. Los rimenses necesitan sumar para cambiar la suerte del equipo.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Dónde ver los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva de la Liga 1 2026 estará en manos de L1 Max, que ha asegurado la difusión en vivo de todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Torneo Apertura. Este canal puede sintonizarse a través de varias plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, y a su vez, ofrece la alternativa de seguir los encuentros por internet mediante la aplicación Liga 1 Play.

Para quienes prefieren el seguimiento digital, Infobae Perú ha anunciado una cobertura completa de cada duelo de la fecha. La plataforma informará sobre la previa de los partidos, el desarrollo minuto a minuto, los goles, las jugadas determinantes y las declaraciones más relevantes, facilitando así el acceso a todos los detalles para los seguidores del torneo.