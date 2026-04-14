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Ricardo Gareca dejó prudente comentario ante presencia de Paolo Guerrero en la selección peruana: “Soy respetuoso de Mano Menezes”

El entrenador argentino se mostró precavido ante la posibilidad que el delantero de Alianza Lima vuelva a la ‘bicolor’ con el DT brasileño. También resaltó la vigencia del ‘Depredador’

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El 'Tigre' habló del presente del 'Depredador' en el cuadro 'blanquiazul' y si Mano Menezes debe llevarlo a la 'bicolor'. (Video: La Linares)

La carrera de Paolo Guerrero parece acercarse a su capítulo final. Y es que afronta lo que podría ser su última temporada como profesional, decidido a cumplir su principal objetivo: levantar el título nacional con Alianza Lima. Sin embargo, su notable rendimiento ha abierto un debate inesperado en el fútbol peruano: ¿es posible que regrese a la ‘bicolor’ bajo la conducción de Mano Menezes?

El presente del experimentado atacante en el cuadro ‘blanquiazul’ ha reabierto el debate sobre su potencial regreso al combinado patrio. Pese a quedar fuera de la última lista de convocados para los amistosos con Senegal y Honduras, su rendimiento ofensivo en la Liga 1 sustenta el interés, de acuerdo con medios deportivos especializados.

Ricardo Gareca, quien dirigió a la selección peruana y conoce al futbolista a la perfección, analizó la situación en el programa de YouTube, La Linares. “¿Paolo Guerrero merece ser convocado a la selección peruana? Eso lo va a ver Mano. Pero en el primer nivel que Paolo está jugando en Alianza, está siendo productivo, está siendo efectivo, está peleando el campeonato, ni más ni menos hace poco jugó el clásico y en su totalidad", comentó en primera instancia.

La decisión final recae en Mano Menezes, actual DT y conocedor del delantero desde su etapa en el fútbol brasileño. Consultado sobre la posibilidad de que el ‘Depredador’ reciba una nueva oportunidad, el ‘Tigre’ prefirió ser cauto. “No te podría decir ‘yo lo convoco’ porque soy respetuoso del técnico y una palabra mía por ahí tengo que ser muy prudente, pero un jugador de ese nivel yo lo convocaría”, expresó.

La sorpresiva revelación sobre el futuro de Paolo Guerrero si sale campeón con Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima
Paolo Guerrero lleva tres goles en 10 partidos con Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores este año. - créditos: Alianza Lima

En ese contexto, la continuidad de Guerrero en la órbita de la selección peruana dependerá de la evaluación que realice Mano Menezes, quien deberá ponderar tanto el presente deportivo del atacante como su experiencia en partidos definitorios. Eso sí, desde Videna no descartaron rendirle un homenaje por toda su trayectoria y contribución a la ‘blanquirroja’.

Ricardo Gareca sobre la vigencia de Paolo Guerrero

La figura de Paolo Guerrero trasciende la coyuntura futbolística. Para Ricardo Gareca, el atacante representa un ejemplo de longevidad y profesionalismo en el deporte a sus 42 años. “Es un ejemplo. ¿Retiro? Es una cuestión muy personal. Dejar el fútbol es bien complicado por las depresiones, te encuentras con un vacío de golpe de los entrenamientos, partidos, canchas, adrenalina, y ya no está más”, reflexionó el entrenador argentino.

El ‘Flaco’ profundizó sobre los desafíos que enfrentan los futbolistas al acercarse al retiro. “El futbolista tiene una carrera de 15 años, y a lo mejor tiene 10 años de un máximo nivel donde pueda explotar, donde pueda tener buenos contratos y todo. Los que los extienden a lo mejor tienen 20, pero estábamos hablando de un Messi, de un Cristiano Ronaldo; no todo el mundo tiene ese nivel”, explicó.

El técnico argentino advirtió sobre la necesidad de prepararse para la vida después del fútbol. “Tienen que pensar seriamente en un futuro, en armarse una carrera. Porque imagínate que tienen 36 años y por ahí dejan el fútbol. 36 años son muy jóvenes para la vida. En eso sí tienen que proyectarse, saber proyectarse. Hoy en día los jugadores están más prevenidos”, señaló.

El delantero marcó el 2-1 en Matute vía penal. (Video: L1MAX)

El mensaje de Ricardo Gareca a Christian Cueva

Ricardo Gareca no limitó sus comentarios al caso de Guerrero. También se refirió a Christian Cueva, otro referente de la selección peruana que atraviesa un periodo de ausencia. “A Cueva se lo dije. Si se enfoca, se enchufa, lo ven fino, lo ven bien, estoy seguro que empieza a estar en el radar del técnico de la selección”, reveló en La Sustancia.

De este modo, el entrenador ‘gaucho’ dejó en claro que el regreso de figuras históricas al combinado nacional depende en gran medida de su presente futbolístico y su compromiso personal. Tanto Guerrero como Cueva mantienen la puerta abierta, siempre que logren convencer con su rendimiento y actitud profesional.

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