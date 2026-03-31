Ricardo Gareca le dejó reflexivo consejo a Christian Cueva tras asegurar que quiere volver a la selección peruana: “Jugadores como tú no abundan”

Ricardo Gareca le dejó reflexivo consejo a Christian Cueva tras asegurar que quiere volver a la selección peruana. - captura: La Sustancia

Christian Cueva fue uno de los pilares de la selección peruana durante la época que Ricardo Gareca estaba al mando, marcando diferencias por su creatividad y liderazgo en el campo. Su capacidad para conducir el juego ofensivo lo consolidó como pieza clave en el equipo. Diversos factores extradeportivos y lesiones limitaron su regularidad y continuidad, lo que terminó alejándolo de la ‘bicolor’. En ese sentido, ‘Aladino’ expresó su deseo de volver al ‘equipo de todos’.

“No estar en la selección cuesta mucho porque uno desea siempre estar, pero yo también tengo que hacer un análisis en mí mismo, en lo que pasó después de en todas las cosas. Tuve una etapa donde también sentí que podía nuevamente regresar a la selección, que fue el año pasado, cuando estaba en Cienciano y no se me dio. Pero también entiendo que no soy el único que tiene ese deseo de estar en la selección. Tengo tantos compañeros que también tienen esa ilusión y lógicamente se trabaja para eso”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, La Sustancia.

El volante de Juan Pablo II no ocultó la autocrítica, reconociendo que su rendimiento no fue el ideal en el último tiempo. “Tengo que hacer una autocrítica personal en donde tengo que mejorar ciertos aspectos desde el lado físico, técnico. Tengo que sentir nuevamente que mi vida es el fútbol, lo fue y lo seguiré haciendo hasta que Dios permita”, sostuvo.

Eso sí, remarcó que nunca dejó de pensar en la selección y que mantiene intacta la ilusión de regresar: “Nunca voy a dejar de pensar en la selección, siempre lo voy a hacer. Actualmente pienso en la selección. Me ilusiono mucho de volver, de poder ser feliz donde realmente lo fui”.

Christian Cueva en los entrenamientos físicos de Juan Pablo II en la pretemporada 2026. - créditos: Juan Pablo II

En su análisis, el exjugador de Alianza Lima también mencionó que, aunque vivió momentos en los que sintió que podía volver, especialmente durante su paso por Cienciano, la oportunidad no se presentó. Reconoce que la competencia es alta y muchos de sus compañeros también anhelan un lugar en la selección, lo que exige un esfuerzo y compromiso constante.

Cueva Bravo hizo hincapié en la necesidad de recuperar su mejor estado físico y técnico para aspirar a una nueva convocatoria. El futbolista admitió que debe reencontrar la pasión y el profesionalismo que lo llevaron a ser protagonista en el equipo nacional. Sabe que, para lograrlo, debe enfocarse en su carrera y dejar atrás cualquier distracción. Cabe mencionar, que su último partido con la ‘blanquirroja’ fue ante Argentina en la fase de grupos de la Copa América 2024, cuando Jorge Fossati aún era el entrenador.

El último partido de Christian Cueva en la selección peruana fue ante Argentina en la Copa América 2024. - créditos: AFP

El consejo de Ricardo Gareca a Christian Cueva para volver a la selección peruana

Ricardo Gareca le ofreció un mensaje cargado de experiencia y motivación a Christian Cueva para buscar el regreso a la selección peruana: “Si te llegas a enchufar y te enfocas, si te llega a ver Mano Menezes, vas a estar en la mira nuevamente porque jugadores como tú no abundan”, le transmitió.

El menudo futbolista respondió con una mezcla de humor y compromiso: “Sí, lo voy a hacer. Voy a ver los videos del 2015, 2016, 2017”, en referencia a los años donde alcanzó su mejor nivel bajo la conducción del ‘Tigre’.

El entrenador argentino también compartió una reflexión sobre cómo afrontar los éxitos y fracasos en la carrera profesional: “A veces uno tiene éxito y tiene fracasos. Uno tiene que agarrar el éxito y lo tienes que meter en un cajón de la mesita de noche. El fracaso también lo tienes que guardar en la mesita de noche para no olvidarte. Los dos los tienes que tener. Entonces, cuando tienes un fracaso, agarras la mesita, lo sacas y empiezas a recordar todo lo que lograste. Eso moralmente te levanta, la autoestima, porque vienes de un fracaso. Y cuando estás arriba que tienes éxito, de pronto dices que te sale todo, ganaste esto o lo otro; entonces agarras el cajoncito del fracaso, lo sacas y dices ‘no me puedo caer porque también me he caído, entonces también fracasé’. Te hace mantener en un equilibrio permanente”.

'Aladino' confesó que sueña con la 'bicolor' y el 'Tigre' le dedicó unas emotivas palabras. (Video: La Sustancia)

La posibilidad de que Christian Cueva vuelva a la selección peruana dependerá de su capacidad para alcanzar la regularidad física y mental necesaria, así como de su rendimiento en Juan Pablo II. El propio jugador reconoce el desafío y asume el compromiso de trabajar para concretar su anhelo de regresar al combinado patrio.