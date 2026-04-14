Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

La conductora de "Magaly TV La Firme" analiza el comportamiento de Maju Mantilla frente a las cámaras y le pide que deje de jugar un papel de víctima. Además, cuestiona la naturaleza de su relación y la califica como tóxica. Captura: Magaly TV La Firm,e

La conductora Magaly Medina no dudó en comentar este 13 de abril, luego de que la exreina de belleza, Maju Mantilla se quebrara frente a la prensa al ser consultada por la situación sentimental de su aún esposo, quien habría oficializado salidas con la veterinaria María Pía Vallejos.

Todo se desencadenó cuando la modelo fue abordada por la prensa al llegar a su local de votación, acompañada por Gustavo Salcedo, en medio de rumores y versiones ya confirmadas sobre sus salidas con otra mujer. La escena, captada por cámaras, mostró a una Mantilla visiblemente incómoda, intentando mantener la compostura frente a preguntas insistentes sobre su vida privada. En ese momento, respondió con cautela, marcando límites claros:

“Perdón, chicos, la verdad me encantaría hablar con ustedes, pero hay temas muy personales que no se cuentan, que se dicen en casa y no tengo por qué exponerlos”.

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo: “Detesto a la mujer lastimera”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las lágrimas de Maju Mantilla

Sin embargo, la tensión aumentó cuando una reportera le comunicó directamente que Gustavo Salcedo había confirmado su relación con María Pía Vallejos. Fue entonces cuando la ex Miss Perú no pudo contener la emoción y se quebró ante cámaras, dejando ver el impacto emocional del momento. Con evidente afectación, expresó: “Quiero que entiendan que yo no puedo estar hablando de mi vida. No puede ser. ¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?”.

Este episodio, que rápidamente se viralizó, fue analizado en el programa de Magaly Medina, donde la conductora no dudó en emitir una crítica contundente hacia Mantilla. Fiel a su estilo directo, lanzó un mensaje que generó polémica: “¿Qué te pasa?, venir a santificarte, querer lloriquear. Yo detesto a la mujer que es lastimera, aquella que utiliza un drama personal o algo que le pase para intentar chantajear emocionalmente, para intentar que los demás le tengan lástima”.

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo: “Detesto a la mujer lastimera”. Captura: Magaly TV La Firme.

La postura de Medina fue clara desde el inicio: lejos de mostrar empatía, manifestó abiertamente su rechazo hacia la actitud de la conductora de televisión. En esa misma línea, enfatizó: “No me das lástima, Maju Mantilla, me das cólera porque te veo con tu vocecita, tratando de querer ser empoderada y no lo eres”.

Para la conductora de espectáculos, el comportamiento de la exreina de belleza podría estar motivado por una intención más profunda relacionada con su relación de pareja. En ese sentido, planteó una interpretación que no pasó desapercibida: “¿Cuál será el rollo extraño, tóxico de estos dos en sus cabezas”, mencionmó.

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo: “Detesto a la mujer lastimera”. Captura: Magaly TV La Firme.

En este escenario, la reacción de Maju Mantilla puede interpretarse desde una dimensión humana, marcada por la exposición pública de una crisis personal. Su intento por no declarar, seguido de un quiebre emocional, evidencia la dificultad de sostener una postura firme frente a la presión mediática. Al mismo tiempo, su presencia junto a su aún esposo en un espacio público añade un componente adicional de complejidad, alimentando especulaciones sobre el estado real de la relación.

Por otro lado, la respuesta de Magaly Medina refleja una línea editorial que prioriza el análisis crítico por encima de la empatía, posicionando el caso como un ejemplo de lo que considera una actitud contradictoria entre el discurso y la acción. La conductora cuestiona lo que percibe como una falta de coherencia en la imagen de empoderamiento que proyecta Mantilla, contrastándola con su reacción emocional frente a las cámaras.

María Pía Vallejos responde a las declaraciones de Maju Mantilla y afirma que la realidad sobre su relación con Gustavo Salcedo ya fue aclarada. (Captura de video 'Amor y Fuego')