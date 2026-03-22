La inédita reacción de Paolo Guerrero contra periodista por su ausencia en la lista de convocados de selección peruana: “¿Es broma?"

El 'Depredador' habló del triunfo 'blanquiazul' sobre Juan Pablo II, de Pablo Guede, Christian Cueva y su ausencia en la 'bicolor'. (Video: Jax Latin Media)

Hace unos días, el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, reveló la lista de convocados para los amistosos contra Senegal y Honduras en Europa. La nómina llamó la atención por la presencia de nuevos nombres y la ausencia de referentes habituales, como Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima fue consultado sobre su exclusión y respondió con una reacción poco habitual.

¿Dolió no estar en la lista de convocados o lo tomo con seriedad?, fue la pregunta del periodista deportivo, a lo que el ‘Depredador’ expresó ante la prensa: “¿Es broma? Pero, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo estoy feliz de que muchos chicos nuevos estén en la selección y yo soy un hincha más. Amo mi Perú y voy a hacer todo lo posible para que mis compañeros, sobre todo con los que están acá (en Alianza Lima), lleguen muy bien, se sientan muy bien y hagan un buen trabajo en la selección porque es representa a nuestro Perú”.

El experimentado delantero insistió en la importancia de apoyar a la nueva generación y pidió a la prensa un trato constructivo con los jóvenes. “Yo espero que ustedes no maten a los compañeros, si es que no sacan un resultado positivo. Espero que hagan críticas constructivas, que ayuden a estos nuevos jóvenes a que se sientan bien, que cada vez se superen, que son los que nos van a representar en los próximos años en la selección”, expresó.

Paolo Guerrero jugó su último partido con la selección peruana ante Ecuador en Lima el 2025. - créditos: Andina

Ahora, sobre la posibilidad de un partido de despedida con la selección peruana, Guerrero Gonzales aclaró que no depende de él y que, si la Federación Peruana de Fútbol decide organizarlo, lo aceptará con gusto.

“No va a partir de mí. Creo que si al final la selección quiere hacer un partido, en buena hora, yo feliz de la vida. Y si no, como lo acabo de decir, todos los peruanos tenemos que apoyar a nuestra selección como patriotas”, precisó.

Paolo Guerrero sobre el triunfo de Alianza Lima ante Juan Pablo II

Por otro lado, Paolo Guerrero destacó la superioridad de Alianza Lima, que derrotó en casa a Juan Pablo II en la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. “Es parte del fútbol. Creo que ellos vinieron a hacer su trabajo, a defenderse. Fuimos muy superiores, sobre todo físicamente, y creo que ellos se fundieron en el segundo tiempo. Importante de haber sacado los tres puntos, sabíamos que iba a ser así. La única arma de ellos era defenderse, hacer tiempo, jalar y eso. Es así, hay que estar acostumbrado a eso. Creo que lo resaltable es que se ganó”, declaró.

Consultado sobre la diferencia de cinco puntos respecto a Universitario de Deportes y el supuesto favoritismo del elenco ‘íntimo’, el delantero fue enfático: “En clásico no hay favoritos. Creo que es justamente un clásico. Nosotros necesitamos ganar, así como ellos seguramente van a plantear su partido”.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-0 en Matute con doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

Guerrero también se refirió a la continuidad del entrenador Pablo Guede, tema que había generado incertidumbre en el club en la última semana por su posible partida a San Lorenzo. “El ‘profe’ está claro que quiere estar con nosotros, lo ha demostrado incluso en la interna con nosotros. Nos dedica mucha atención, mucha preocupación, se dedica mucho a su trabajo. Nosotros muy contentos de que haya tomado esa decisión y ahora nos queda hacer nuestro trabajo y prepararnos bien, que es lo más importante y lo que más quiere el ‘profe’”, sostuvo.

Paolo Guerrero sobre el reencuentro con Christian Cueva

En ese mismo partido, Paolo Guerrero se reencontró con Christian Cueva, otro excompañero en la selección peruana. “Ahí conversamos un rato. Espero que le vaya bien al ‘Cholito’, creo que es un gran jugador, demuestra cada vez su calidad. Siempre le deseo lo mejor”, manifestó.

El partido también incluyó un episodio de tensión con Luis Advíncula, sobre el que el artillero restó importancia. “Eso siempre pasaba en los entrenamientos. Es normal esas fricciones, porque el ‘Cholo’ te busca eso, le gusta el juego de fricción, de cubrirla”.