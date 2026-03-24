Jean Ferrari se sincera sobre el partido de despedida de Paolo Guerrero con la selección peruana: “Lo conversaremos cuando él lo crea conveniente”

Jean Ferrari está de acuerdo con que se lleve a cabo un partido de despedida para Paolo Guerrero. - Crédito: FPF

Jean Ferrari ha acompañado a la delegación de la selección peruana para preparar los partidos amistosos contra Senegal y Honduras, en Europa, como parte del inicio de la hoja de ruta del entrenador Mano Menezes. El Director General de Fútbol de la FPF, antes de abordar el vuelo, atendió a los medios de comunicación para abordar distintos temas.

Indudablemente uno de ellos estuvo relacionado con Paolo Guerrero. Aunque el longevo delantero nacional, de 42 años, ha quedado definitivamente alejado de la ‘bicolor’, a partir de una renuncia irrevocable por cuestiones de edad avanzada, sigue siendo foco de conversación, sobre todo por lo que sería un partido de despedida en el estadio Nacional.

Al respecto, Ferrari se mostró de acuerdo, pero pidió un orden de las cosas, priorizando la actualidad con los encuentros de preparación venideros: “Seguramente en su momento conversaremos cuando él lo crea conveniente también. Paolo es importante en la selección”.

Paolo Guerrero defendió la camiseta de Perú por 20 años. - Crédito: AFP

Posturas

Quien sí se ha mostrado muy entusiasmado por la idea de sacar adelante un partido de exhibición en homenaje a Paolo Guerrero ha sido Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Desde su posición, muy pronto impulsará los diálogos formales para que la idea se cristalice.

“Indudablemente que si, se lo merece Paolo, creo que se merece una despedida a la altura, un gran jugador y un gran líder, es un emblema para la selección. Creo que va a llegar el momento de comenzar. Ya hemos tenido algunas conversaciones, pero habrá momentos especiales”, externó.

Agustín Lozano adelantó si la FPF le hará un partido especial al 'Depredador' por su retiro en la 'blanquirroja'. (Latina Deportes)

Por su parte, Guerrero ha restado importancia a esa posibilidad. En caso se dé, lo tomará con mucho agradecimiento y orgullo por todos los años en los que defendió con responsabilidad la divisa nacional. Eso sí, ha remarcado que esa organización corre más por el lado de la FPF que por el suyo.

“No va a partir de mí. Creo que, si al final la selección quiere hacer un partido, en buena hora, yo feliz de la vida. Y si no, como lo acabo de decir, todos los peruanos tenemos que apoyar a nuestra selección como patriotas”, declaró el histórico goleador nacional.

Paolo Guerrero es el máximo anotador en la historia de la selección peruana.

Trayectoria

Los procesos clasificatorios de Paolo Guerrero con la selección peruana estuvieron marcados por liderazgo y goles decisivos. En las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018, el capitán fue pieza clave con anotaciones fundamentales que sostuvieron el sueño mundialista y llevaron al equipo al repechaje, donde finalmente se rompió una ausencia de 36 años.

El regreso en el Mundial de Rusia 2018, pese a las dificultades previas, tuvo un valor histórico. Guerrero incluso anotó ante Australia en la despedida digna de Perú, que logró su primera victoria mundialista en décadas.

Sin embargo, su etapa final en las Eliminatorias 2026 contrastó con ese pasado glorioso. Con un equipo debilitado, por el que pasaron tres entrenadores sin el éxito esperado, y resultados adversos, Perú quedó rezagado en la tabla, reflejando un cierre lastimero para uno de sus máximos referentes, que se despidió de la ‘bicolor’ con 41 años y la misma cantidad de goles.