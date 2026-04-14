Así fue el escape tras robo a joyería en Cercado de Lima: cámaras captaron rostros y ruta de fuga de los implicados

La Dirincri inició diligencias tras el atraco, que incluyó reglaje previo y una fuga coordinada hacia el norte de la ciudad. 24 Horas

El asalto a una joyería en pleno Centro de Lima expone nuevas señales sobre el accionar de bandas organizadas en zonas comerciales de alta circulación. La intervención rápida de peritos y el análisis de registros de videovigilancia marcan el inicio de una investigación que busca identificar a los responsables de un robo millonario.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 13 de abril en una galería ubicada en el jirón de la Unión. La secuencia del delito, registrada por cámaras internas y del sistema municipal, permite reconstruir tanto el ingreso de los implicados como la ruta de escape.

La propietaria del negocio afectado confirmó la sustracción de joyas de alto valor. El impacto económico se suma a la preocupación de comerciantes del sector, quienes reportan temor ante la violencia empleada durante el atraco.

Ingreso planificado y selección de objetos

Robo ocurrió en una galería del jirón de la Unión, en pleno Centro de Lima. Composición: Infobae

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al menos tres sujetos ingresaron al establecimiento y redujeron al personal de seguridad. Las vitrinas resultaron destruidas durante el robo, lo que permitió a los implicados acceder a los productos exhibidos.

La dueña del local explicó que los delincuentes eligieron piezas específicas. “Todo está siendo inventariado para conocer los productos que nos faltan. Han sido selectivos porque se han llevado los productos de oro y plata específicamente”, señaló. Esta declaración sugiere un conocimiento previo del tipo de mercadería disponible.

El retiro de equipos del sistema de seguridad también forma parte del operativo delictivo. Esa acción buscó evitar la identificación posterior, aunque no logró impedir el registro de imágenes en distintos puntos del establecimiento.

Cámaras captan rostros y dinámica del robo

Participaron al menos ocho sujetos con roles definidos (ejecución y fuga). (MML)

Las grabaciones obtenidas dentro de la galería permitieron visualizar los rostros de al menos tres participantes. A pesar de intentos por cubrirse con cascos, capuchas y una gorra, las imágenes muestran con claridad sus facciones.

“Se ha podido identificar, captar los rostros de al menos tres de los delincuentes que han participado en este atraco”, indicaron. En ese mismo reporte se precisó que uno de los implicados ejerció violencia directa contra el vigilante para impedir cualquier reacción.

Las autoridades consideran que este material facilitará el proceso de identificación. El uso de herramientas tecnológicas, como sistemas de reconocimiento, podría acelerar la ubicación de los sospechosos.

Banda organizada y ruta de fuga

La información recogida apunta a la participación de aproximadamente ocho personas. Mientras tres ingresaron al local, otros individuos permanecieron en el exterior para coordinar la huida.

Las cámaras de la Municipalidad de Lima registraron el desplazamiento posterior al robo. Los implicados abordaron cuatro motocicletas y salieron en dirección a la zona de Centro Cívico. Luego continuaron por la avenida España con rumbo a San Martín de Porres.

El registro visual también muestra momentos de coordinación entre los conductores antes de abandonar el área. En una de las motocicletas se observaron hasta tres ocupantes, según el testimonio difundido en el reporte televisivo.

Investigación en curso y testimonios clave

Redujeron al personal de seguridad y destruyeron vitrinas para sustraer joyas. (MML)

Agentes de la Dirección de Robos de la Dirincri llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. El trabajo incluye la recopilación de imágenes, inspección de la escena y toma de declaraciones a posibles testigos.

Una versión recogida en el lugar indica que dos personas estuvieron en las inmediaciones horas antes del robo. Esa presencia previa refuerza la hipótesis de un reglaje para estudiar los movimientos del negocio.

Comerciantes de la zona reportaron preocupación tras el asalto. Algunos señalaron que evitarán brindar declaraciones públicas por temor a represalias. En tanto, el monto total de lo sustraído permanece en evaluación mientras continúa el inventario de la mercadería.