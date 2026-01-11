Pablo Guede, optimista de que Paolo Guerrero alcance el título nacional en su despedida del fútbol profesional: “Es un desafío ilusionante”

Pablo Guede, motivado con Alianza Lima para cerrar con broche de oro la carrera de Paolo Guerrero. Crédito: Alianza Lima.

Paolo Guerrero firmará su última temporada como deportista profesional luego de una extensa carrera plagada de reconocimientos a nivel internacional y en la selección peruana. Sin dudas, una leyenda del deporte nacional. Este hecho representó una motivación y un punto clave en las negociaciones de los dirigentes de Alianza Lima para alcanzar un acuerdo con Pablo Guede, a la postre DT del club.

El entrenador bonaerense de 51 años atendió a las consultas de ’ESPN’ en la previa del duelo entre sus dirigidos e Independiente de Avellaneda. Sobre el gramado del Estadio Parque Viera, el adiestrador ’íntimo’ concedió estar muy a gusto al mando de las filas del club de La Victoria. ”Estoy muy contento de llegar al equipo más grande de Perú con el objetivo muy claro de salir campeón”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que los dirigentes que lo contactaron expusieron los objetivos de manera clara: el campeonato nacional y realizar una tarea correcta en el plano internacional. Además, el ex director técnico de Puebla y Argentinos Juniors precisó que el retiro de Guerrero significó un plus a la hora de estampar su firma.

El delantero puso el 3-1 en Matute. (Video: L1MAX)

”A eso se suma que es el último año de Paolo. Se quiere retirar campeón y es un desafío super ilusionante. A mi me ilusiono mucho. Fueron muy claros”, concluyó el estratega argentino, que viene de estrenarse en el banquillo de Alianza Lima con una derrota por 2-1 ante Independiente en el marco de la Serie Río de la Plata.

Broche dorado

Paolo Guerrero ha confirmado que el 2026 será el año de su retiro definitivo del fútbol profesional. Tras una trayectoria inalcanzable, el ’Depredador’ tiene un único objetivo en mente: cerrar su carrera con el título nacional en el club de sus amores. Esta temporada representa su última oportunidad para levantar el trofeo de la Liga 1, un logro que le resultó esquivo tanto en 2024 como en 2025.

La presión para este curso es máxima. Paolo y el equipo ’blanquiazul’ asumen la responsabilidad de evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes, su eterno rival. Lograr el título en 2026 no solo significaría una despedida triunfal para el delantero, sino también un golpe de autoridad ante el actual monarca del fútbol peruano.

Paolo Guerrero asumirá el retiro una vez concluya la temporada 2026. - Crédito: Alianza Lima

La carrera de Guerrero es un testimonio de éxito y perseverancia en la élite mundial. El atacante brilló en Europa con las camisetas del Bayern Múnich y Hamburgo, para luego convertirse en leyenda en Brasil con el Corinthians, club donde anotó el gol del título en el Mundial de Clubes. Como máximo goleador histórico de la selección peruana, lideró el regreso de Perú a una Copa del Mundo en Rusia 2018 y alcanzó finales de Copa América.

El mercado de pases de Alianza Lima 2026

Alianza Lima afronta la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede, con una reestructuración profunda que busca consolidar el mejor plantel de su historia reciente. Tras un mercado excepcional en 2025, el club ha redoblado su apuesta con incorporaciones de jerarquía internacional y figuras locales de alto rendimiento para competir al más alto nivel.

Defensa y Portería

Alejandro Duarte: El guardameta se suma proveniente de Sporting Cristal para competir por el puesto tras la partida de Ángelo Campos.

Mateo Antoni: Joven zaguero uruguayo, campeón del mundo Sub-20, que llega procedente de Argentinos Juniors para fortalecer la zona central.

D’Alessandro Montenegro: Lateral derecho que destacó como una de las revelaciones de la temporada anterior con ADT.

Cristian Carbajal: Tras un gran año en Sport Boys y convocatorias a la selección nacional, el club adquirió su pase para ocupar la banda izquierda.

Mediocampo y Delantera

Federico Girotti: El fichaje estrella de la temporada. El atacante argentino llega desde Talleres de Córdoba para ser el nuevo referente de gol en Matute.

Jairo Vélez: El volante ofensivo ecuatoriano dejó Universitario de Deportes para asumir el rol de nuevo ’10′ del equipo íntimo.

Luis Ramos: El goleador nacional, con pasado reciente en Cusco FC y América de Cali, se incorpora para potenciar la competencia en el ataque.

Este ambicioso mercado se complementa con la continuidad de Alan Cantero, por quien el club adquirió el 80% de su pase tras un brillante 2025. Con estas incorporaciones, Alianza Lima busca no solo mantener su hegemonía local, sino también dar un salto de calidad definitivo en el plano internacional.