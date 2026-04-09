Mano Menezes pide mesura en las críticas a la selección peruana tras amistosos: “No podemos destruir jugadores en cada convocatoria”

El proceso liderado por el técnico brasileño pone a prueba la capacidad institucional de respaldar a nuevos talentos y de explorar todos los recursos posibles en el competitivo contexto de las Eliminatorias Sudamericanas (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

El nuevo ciclo de la Selección Peruana bajo la dirección de Mano Menezes abrió con dos encuentros internacionales que sirvieron como punto de partida para el proyecto del técnico brasileño.

Menezes, en entrevista con Bicolor+, el canal digital de la Federación Peruana de Fútbol, realizó un extenso análisis sobre el rendimiento del equipo, la necesidad de respaldar a los futbolistas jóvenes y la decisión aún en evaluación respecto a utilizar escenarios en la altura para los próximos compromisos oficiales.

Durante la reciente fecha FIFA, Perú enfrentó a Senegal y Honduras, partidos que permitieron a Menezes observar a la mayoría de los jugadores convocados y extraer conclusiones sobre las fortalezas, áreas de mejora y perspectivas inmediatas del plantel. El entrenador subrayó la importancia de comprender que la consolidación de una nueva idea futbolística requiere tiempo, disciplina y respaldo institucional, tanto de la dirigencia como de los aficionados.

Las declaraciones de Mano Menezes: defensa del proceso y advertencia al hincha

Mano Menezes pidió calma a la hinchada peruana y defendió el proceso de renovación, al advertir que los juicios apresurados pueden afectar el desarrollo de los futbolistas en cada convocatoria. (Facebook /Federación Peruana de Fútbol)

Mano Menezes fue enfático al dirigirse a los seguidores de la Selección Peruana, a quienes instó a evitar juicios precipitados hacia los futbolistas que recién se suman a la dinámica del equipo nacional.

“Entiendo la ansiedad de los hinchas. La pasión a veces nos tapa un poco los ojos y terminamos pensando con el corazón. Hay que tener cariño y paciencia, no podemos destruir jugadores en cada convocatoria porque tal o cual no sirve. Hay que trabajar para construir”, afirmó el técnico brasileño ante Bicolor+.

En su balance de los dos primeros encuentros, Menezes recalcó que “fue un punto de partida. Los dos juegos dejaron cosas buenas y observaciones importantes. Prácticamente utilizamos a todos los jugadores convocados, con excepción de dos que se sumaron más para ganar experiencia y convivencia. Seguramente en los próximos partidos tendrán minutos internacionales”. Para el estratega, la selección no debe cerrarse a ningún perfil y el proceso de renovación debe mantenerse abierto, integrando tanto a futbolistas jóvenes como a referentes experimentados.

El entrenador remarcó la necesidad de construir un grupo sólido en el mediano plazo: “La selección no está cerrada para nadie, eso también vale para los jugadores de experiencia. En este primer momento queremos encontrar futbolistas más jóvenes. Algunos no necesitan probar nada, ya tienen un estatus ganado. Primero construimos, luego juntamos”.

Jugar en la altura: una opción que gana terreno

La posibilidad de jugar en ciudades de altura fue respaldada por Mano Menezes, quien planteó aprovechar las condiciones geográficas del país para fortalecer el rendimiento del equipo. (Facebook /Federación Peruana de Fútbol)

Consultado sobre la posibilidad de que la selección dispute partidos de Eliminatorias en ciudades de altura, Menezes confirmó que la alternativa está siendo evaluada en conjunto con la Federación Peruana de Fútbol. “Hemos conversado mucho sobre todos los temas. Vamos a decidir junto con la Federación qué es lo mejor. Si otros lo utilizan, ¿por qué nosotros no? Si a los equipos de Lima ya se les hace difícil jugar en altura, imagínense para selecciones con jugadores que la gran mayoría vienen de Europa”, reflexionó el entrenador.

La decisión final dependerá de una evaluación integral que contemple aspectos deportivos, logísticos y de adaptación, con el objetivo de sacar el máximo provecho de las condiciones geográficas del país. Menezes no descartó que los próximos partidos de local puedan jugarse en escenarios donde la altitud represente una ventaja táctica frente a rivales que no están habituados a ese tipo de condiciones.

El análisis de los dos partidos recientes también incluyó referencias a la exigencia física y táctica que enfrentó el seleccionado. “El primer partido fue de alto nivel. En esa variación, la selección respondió bien ante un adversario que está entre los diez mejores del mundo como Senegal. Fue un choque con muchas cuestiones tácticas, ante un equipo que juega junto hace tiempo y con ideas claras. Estoy satisfecho con lo que se hizo”, explicó el técnico.

Sobre el segundo encuentro ante Honduras, Menezes indicó: “Tuvimos un primer tiempo muy bueno. En la segunda mitad no estuvimos tan bien porque ellos estaban más frescos, mientras que nosotros veníamos de jugar tres días antes un partido muy duro ante Senegal”.

Quiénes fueron los jugadores que más sorprendieron al técnico

El entrenador brasileño resaltó el rendimiento de jóvenes como Adrián Quiroz y Jairo Vélez, quienes aprovecharon sus oportunidades y dejaron una impresión positiva en el inicio del proceso. (Facebook /Federación Peruana de Fútbol)

El debut de Menezes al mando de la Selección Peruana permitió la aparición de futbolistas que destacaron por su capacidad de adaptación y rendimiento. El brasileño puso especial énfasis en dos nombres: “Nos llevamos aspectos positivos y vimos jugadores que entraron sin sentir diferencia, haciendo lo mismo que en sus clubes, como Adrián Quiroz y Jairo Vélez”, destacó.

Quiroz, mediocampista de Los Chankas, ingresó en ambos partidos amistosos e incluso generó una jugada de peligro con un remate al travesaño. Por su parte, Vélez, volante de Alianza Lima, fue titular en los dos compromisos y marcó los goles que permitieron el empate frente a Honduras, consolidándose como una de las revelaciones del microciclo.

El comando técnico, según explicó Menezes, continuará monitoreando tanto a futbolistas del torneo local como a los que actúan en el extranjero, con el objetivo de ampliar el universo de convocados y fortalecer la competencia interna. El entrenador anticipó que el próximo reto será ante España, un rival de alto nivel que pondrá a prueba la evolución del seleccionado. “España va a exigir bastante. Lo digo en broma, pero estoy preocupado en el buen sentido. Será un rival que nos hará crecer aún más, y probablemente tengamos otro adversario cuatro días después”, concluyó Menezes.

El proceso de consolidación de la Selección Peruana bajo Mano Menezes avanza con la mirada puesta en el recambio generacional, la adaptación táctica y la búsqueda de condiciones favorables para competir en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.