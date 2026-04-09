Perú Deportes

Mano Menezes pide mesura en las críticas a la selección peruana tras amistosos: “No podemos destruir jugadores en cada convocatoria”

El técnico de la ‘bicolor’ también analiza llevar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas a ciudades de altura, sobre todo cuando le toque enfrentar a selecciones como Brasil y Argentina

Guardar
Mano Menezes – Selección Peruana de Fútbol – Perú – deportes – 8 abril
El proceso liderado por el técnico brasileño pone a prueba la capacidad institucional de respaldar a nuevos talentos y de explorar todos los recursos posibles en el competitivo contexto de las Eliminatorias Sudamericanas (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

El nuevo ciclo de la Selección Peruana bajo la dirección de Mano Menezes abrió con dos encuentros internacionales que sirvieron como punto de partida para el proyecto del técnico brasileño.

Menezes, en entrevista con Bicolor+, el canal digital de la Federación Peruana de Fútbol, realizó un extenso análisis sobre el rendimiento del equipo, la necesidad de respaldar a los futbolistas jóvenes y la decisión aún en evaluación respecto a utilizar escenarios en la altura para los próximos compromisos oficiales.

Durante la reciente fecha FIFA, Perú enfrentó a Senegal y Honduras, partidos que permitieron a Menezes observar a la mayoría de los jugadores convocados y extraer conclusiones sobre las fortalezas, áreas de mejora y perspectivas inmediatas del plantel. El entrenador subrayó la importancia de comprender que la consolidación de una nueva idea futbolística requiere tiempo, disciplina y respaldo institucional, tanto de la dirigencia como de los aficionados.

Las declaraciones de Mano Menezes: defensa del proceso y advertencia al hincha

Mano Menezes – Selección Peruana de Fútbol – Perú – deportes – 8 abril
Mano Menezes pidió calma a la hinchada peruana y defendió el proceso de renovación, al advertir que los juicios apresurados pueden afectar el desarrollo de los futbolistas en cada convocatoria. (Facebook /Federación Peruana de Fútbol)

Mano Menezes fue enfático al dirigirse a los seguidores de la Selección Peruana, a quienes instó a evitar juicios precipitados hacia los futbolistas que recién se suman a la dinámica del equipo nacional.

“Entiendo la ansiedad de los hinchas. La pasión a veces nos tapa un poco los ojos y terminamos pensando con el corazón. Hay que tener cariño y paciencia, no podemos destruir jugadores en cada convocatoria porque tal o cual no sirve. Hay que trabajar para construir”, afirmó el técnico brasileño ante Bicolor+.

En su balance de los dos primeros encuentros, Menezes recalcó que “fue un punto de partida. Los dos juegos dejaron cosas buenas y observaciones importantes. Prácticamente utilizamos a todos los jugadores convocados, con excepción de dos que se sumaron más para ganar experiencia y convivencia. Seguramente en los próximos partidos tendrán minutos internacionales”. Para el estratega, la selección no debe cerrarse a ningún perfil y el proceso de renovación debe mantenerse abierto, integrando tanto a futbolistas jóvenes como a referentes experimentados.

El entrenador remarcó la necesidad de construir un grupo sólido en el mediano plazo: “La selección no está cerrada para nadie, eso también vale para los jugadores de experiencia. En este primer momento queremos encontrar futbolistas más jóvenes. Algunos no necesitan probar nada, ya tienen un estatus ganado. Primero construimos, luego juntamos”.

Jugar en la altura: una opción que gana terreno

Mano Menezes – Selección Peruana de Fútbol – Perú – deportes – 8 abril
La posibilidad de jugar en ciudades de altura fue respaldada por Mano Menezes, quien planteó aprovechar las condiciones geográficas del país para fortalecer el rendimiento del equipo. (Facebook /Federación Peruana de Fútbol)

Consultado sobre la posibilidad de que la selección dispute partidos de Eliminatorias en ciudades de altura, Menezes confirmó que la alternativa está siendo evaluada en conjunto con la Federación Peruana de Fútbol. “Hemos conversado mucho sobre todos los temas. Vamos a decidir junto con la Federación qué es lo mejor. Si otros lo utilizan, ¿por qué nosotros no? Si a los equipos de Lima ya se les hace difícil jugar en altura, imagínense para selecciones con jugadores que la gran mayoría vienen de Europa”, reflexionó el entrenador.

La decisión final dependerá de una evaluación integral que contemple aspectos deportivos, logísticos y de adaptación, con el objetivo de sacar el máximo provecho de las condiciones geográficas del país. Menezes no descartó que los próximos partidos de local puedan jugarse en escenarios donde la altitud represente una ventaja táctica frente a rivales que no están habituados a ese tipo de condiciones.

El análisis de los dos partidos recientes también incluyó referencias a la exigencia física y táctica que enfrentó el seleccionado. “El primer partido fue de alto nivel. En esa variación, la selección respondió bien ante un adversario que está entre los diez mejores del mundo como Senegal. Fue un choque con muchas cuestiones tácticas, ante un equipo que juega junto hace tiempo y con ideas claras. Estoy satisfecho con lo que se hizo”, explicó el técnico.

Sobre el segundo encuentro ante Honduras, Menezes indicó: “Tuvimos un primer tiempo muy bueno. En la segunda mitad no estuvimos tan bien porque ellos estaban más frescos, mientras que nosotros veníamos de jugar tres días antes un partido muy duro ante Senegal”.

Quiénes fueron los jugadores que más sorprendieron al técnico

Mano Menezes – Selección Peruana de Fútbol – Perú – deportes – 8 abril
El entrenador brasileño resaltó el rendimiento de jóvenes como Adrián Quiroz y Jairo Vélez, quienes aprovecharon sus oportunidades y dejaron una impresión positiva en el inicio del proceso. (Facebook /Federación Peruana de Fútbol)

El debut de Menezes al mando de la Selección Peruana permitió la aparición de futbolistas que destacaron por su capacidad de adaptación y rendimiento. El brasileño puso especial énfasis en dos nombres: “Nos llevamos aspectos positivos y vimos jugadores que entraron sin sentir diferencia, haciendo lo mismo que en sus clubes, como Adrián Quiroz y Jairo Vélez”, destacó.

Quiroz, mediocampista de Los Chankas, ingresó en ambos partidos amistosos e incluso generó una jugada de peligro con un remate al travesaño. Por su parte, Vélez, volante de Alianza Lima, fue titular en los dos compromisos y marcó los goles que permitieron el empate frente a Honduras, consolidándose como una de las revelaciones del microciclo.

El comando técnico, según explicó Menezes, continuará monitoreando tanto a futbolistas del torneo local como a los que actúan en el extranjero, con el objetivo de ampliar el universo de convocados y fortalecer la competencia interna. El entrenador anticipó que el próximo reto será ante España, un rival de alto nivel que pondrá a prueba la evolución del seleccionado. “España va a exigir bastante. Lo digo en broma, pero estoy preocupado en el buen sentido. Será un rival que nos hará crecer aún más, y probablemente tengamos otro adversario cuatro días después”, concluyó Menezes.

El proceso de consolidación de la Selección Peruana bajo Mano Menezes avanza con la mirada puesta en el recambio generacional, la adaptación táctica y la búsqueda de condiciones favorables para competir en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Temas Relacionados

Mano MenezesSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú: 40 partidos se podrán ver de forma gratuita en señal abierta

Inicia la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo en Norteamérica que, por primera vez, contará con 48 selecciones. Conoce las casas televisivas que cuentan con los derechos para emitir los juegos en territorio peruano

Los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú: 40 partidos se podrán ver de forma gratuita en señal abierta

Alex Valera destaca la adaptación al estilo de juego de Javier Rabanal como clave para el alza de rendimiento en Copa Libertadores

El delantero crema subrayó la importancia del empate logrado en Colombia ante Deportes Tolima y resaltó el proceso de ajuste del equipo a las exigencias tácticas del español de cara a la Copa

Alex Valera destaca la adaptación al estilo de juego de Javier Rabanal como clave para el alza de rendimiento en Copa Libertadores

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada con varios compromisos en el marco sudamericano, como también europeo, incluyendo la posible participación de un jugador peruano en el exterior

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El increíble gol anulado a Cusco FC que pudo ser el empate ante Flamengo por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los imperiales habían logrado equiparar la cuenta a los 65 minutos gracias a un cabezazo del lateral Marlon Ruidias, pero el VAR determinó que hubo una supuesta posición adelantada

El increíble gol anulado a Cusco FC que pudo ser el empate ante Flamengo por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Erick Noriega fue expulsado por dura entrada, pero el VAR revirtió la sanción en derrota de Gremio por Copa Sudamericana 2026

El futbolista peruano estuvo a punto de marcharse prematuramente del campo de juego del Estadio Centenario, pero los colegiados en la cabina del Sistema de Videoarbitraje advirtieron al juez principal para cambiar la decisión

Erick Noriega fue expulsado por dura entrada, pero el VAR revirtió la sanción en derrota de Gremio por Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez cerró campaña en Lima con llegada a caballo a Plaza Dos de Mayo y respaldo de Yenifer Paredes y Antauro Humala

Roberto Sánchez cerró campaña en Lima con llegada a caballo a Plaza Dos de Mayo y respaldo de Yenifer Paredes y Antauro Humala

Rafael López Aliaga afirma que si es presidente renunciará a su sueldo, seguridad del Estado y auto oficial: “No quiero nada”

Rafael López Aliaga: a qué se dedica, cuánto dinero tiene y cómo hizo su fortuna rumbo a las Elecciones 2026

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina expone a la amiga de Federico Salazar: viajes, fiestas y vínculos en la farándula: “Se conocen de antes de Katia”

Magaly Medina expone a la amiga de Federico Salazar: viajes, fiestas y vínculos en la farándula: “Se conocen de antes de Katia”

Magaly Medina arremete contra Piero Arenas y responde a amenaza de Kingteka: “Está desubicado”

Rafael Grisolle: Exponen imágenes del empresario llevándose a su hijo del colegio en medio de denuncia por presunto secuestro

Paolo Guerrero habría intentado reconquistar a Ana Paula con lujoso Porsche de 100 mil dólares

Pamela Franco y Melanie Martínez inician grabaciones de su videoclip y le advierten a Christian Domínguez: “Que apechugue”

DEPORTES

Los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú: 40 partidos se podrán ver de forma gratuita en señal abierta

Los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú: 40 partidos se podrán ver de forma gratuita en señal abierta

Alex Valera destaca la adaptación al estilo de juego de Javier Rabanal como clave para el alza de rendimiento en Copa Libertadores

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El increíble gol anulado a Cusco FC que pudo ser el empate ante Flamengo por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Erick Noriega fue expulsado por dura entrada, pero el VAR revirtió la sanción en derrota de Gremio por Copa Sudamericana 2026