Perú Deportes

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La selección nacional tendrá su primera prueba en la era de Mano Menezes. Hay mucha expectativa por este encuentro internacional en París. Sigue todas las incidencias

Guardar
06:57 hsHoy

¡Día de partido! Perú jugará hoy, sábado 28 de marzo, ante Senegal por la fecha FIFA 2026. El encuentro, que será el primer partido de Mano Menezes al frente de la selección, comenzará a las 11:00 horas en el Stade de France, en París.

06:56 hsHoy

Convocatoria de Perú

  • Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).
  • Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa).
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).
El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)
06:56 hsHoy

Horarios del Perú vs Senegal

El partido está pactado para las 11:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Senegal. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

06:56 hsHoy

Dónde ver Perú vs Senegal

América TV (canal 4 y 704 HD) fue el primer canal en anunciar que transmitirá el partido entre Perú y Senegal, el cual marcará el estreno de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana. Hasta ahora, la emisora no ha precisado si el encuentro estará disponible en su plataforma América TVGO.

ATV también transmitirá el partido correspondiente a la fecha FIFA. Según la información publicada en su sitio web, la emisión será solo por señal abierta (canal 9 y 709 HD) y comenzará media hora antes del inicio del partido.

Movistar Deportes continuará con la transmisión de los partidos de la selección peruana a través de su señal 3 y 703 HD en Movistar. Hasta el momento, no se ha anunciado si el encuentro se podrá ver en la aplicación Movistar Play o si emitirán reacciones en su canal oficial de YouTube, como ha sucedido en otras ocasiones.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, ofreciendo la previa y el seguimiento en tiempo real del duelo entre Perú y Senegal, con goles, jugadas destacadas, detalles, declaraciones y más.

Mano Menezes debutará enfrentándose al cuadro africano en amistoso por fecha FIFA. Créditos: América TV.
06:56 hsHoy

El único antecedente de Perú vs Senegal

El único antecedente entre Perú y Senegal se remonta al 28 de junio de 2011, cuando ambas selecciones se enfrentaron en el estadio de Matute, en Lima, en la antesala de la Copa América de Argentina.

En ese encuentro, dirigido por Sergio Markarián, la agresividad de los jugadores senegaleses dejó un saldo de varios lesionados en el equipo peruano, entre ellos Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Luis Ramírez.

Zambrano y Ramírez quedaron descartados para el torneo continental y se sumaron a las ausencias de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. A pesar de estas bajas, Perú logró quedarse con la medalla de bronce tras vencer a Venezuela.

El partido fue recordado por un gol sobre la hora de Paolo Guerrero, aunque esa anotación no fue reconocida por la FIFA, ya que Senegal no presentó su selección principal, sino un equipo formado principalmente por futbolistas de su liga local.

Perú se enfrentará a Senegal en lo que será su segundo amistoso en la historia.
Perú se enfrentará a Senegal en lo que será su segundo amistoso en la historia.
06:56 hsHoy

Posibles alineaciones

- Perú: Diego Enríquez; César Inga, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera. DT: Mano Menezes.

- Senegal: Edouard Mendy; Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss; Ismaila Sarr, Ibrahim Mbaye y Assane Diao. DT: Pape Thiaw

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de SenegalSelección Senegal Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes se estrena en el banquillo de ‘la bicolor’ ante un rival de fuste, el controversial campeón africano. El Stade de France será el escenario del compromiso en la ‘Ciudad de la Luz’. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Hay mucha expectativa por conocer cuál será el primer once inicial de Mano Menezes, quien debuta en la ‘bicolor’, frente al cuadro africano, que no tendrá a Sadio Mané. Conoce cómo jugarían ambas selecciones

Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Senegal HOY: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026

Llegó el momento del debut de Mano Menezes al mando de la selección peruana, que presentará varios rostros jóvenes de cara a la próxima Eliminatoria Sudamericana. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Perú vs Senegal HOY: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026

Deportivo Municipal desciende a Copa Perú por deudas: ‘La Academia’ apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria

El histórico club fue sancionado y descendido a Copa Perú por deudas impagas, según la Comisión Disciplinaria, lo que obliga al club limeño a iniciar un proceso legal y deportivo para intentar regresar al fútbol profesional

Deportivo Municipal desciende a Copa Perú por deudas: ‘La Academia’ apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria

Nolberto Solano confía en que la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana no responda a su conflicto con la Federación: “Sería muy penoso”

Mano Menezes anunció la nómina para los encuentros amistosos en Europa, pero no incluyó al futbolista del Al Wasl. Su no presencia causó especulaciones por las declaraciones del deportista nacional en desacuerdo con la gestión de Agustín Lozano

Nolberto Solano confía en que la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana no responda a su conflicto con la Federación: “Sería muy penoso”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos

Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos

Aseguró que había sufrido un brote psicótico, mató a su hijo de 14 años a puñaladas y ahora irá a juicio

Una nena de 11 años descubrió a su padrastro mientras abusaba de su hermana y lo denunció ante la policía

Seguirá detenido el acusado de simular un suicidio para ocultar el femicidio de su pareja: cuáles son las pruebas del crimen

Oficios: una opción estratégica en el debate sobre el trabajo y los ingresos

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

Antonio Banderas revela sus complicados inicios en Hollywood: “Me dijeron que estaba, como los negros y los hispanos, para dar vida a tipos malos”

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

Estados Unidos levantó nuevas sanciones al sector minero de Venezuela en medio de la discusión por la ley de minas

Uruguay presentó su plan de seguridad para la próxima década: nuevo rol de las Fuerzas Armadas y mayores penas al porte de armas

DEPORTES

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

Franco Colapinto no encontró el rendimiento de su Alpine y se clasificó 15° para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El aplausómetro en La Bombonera con la selección argentina: de la locura por Messi a los 5 más ovacionados antes del Mundial

La insólita disputa entre los jugadores de Mauritania por la camiseta de la selección argentina en los vestuarios