Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

¡Día de partido! Perú jugará hoy, sábado 28 de marzo, ante Senegal por la fecha FIFA 2026 . El encuentro, que será el primer partido de Mano Menezes al frente de la selección, comenzará a las 11:00 horas en el Stade de France, en París.

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

El partido está pactado para las 11:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Senegal . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

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Dónde ver Perú vs Senegal

América TV (canal 4 y 704 HD) fue el primer canal en anunciar que transmitirá el partido entre Perú y Senegal, el cual marcará el estreno de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana. Hasta ahora, la emisora no ha precisado si el encuentro estará disponible en su plataforma América TVGO.

ATV también transmitirá el partido correspondiente a la fecha FIFA. Según la información publicada en su sitio web, la emisión será solo por señal abierta (canal 9 y 709 HD) y comenzará media hora antes del inicio del partido.

Movistar Deportes continuará con la transmisión de los partidos de la selección peruana a través de su señal 3 y 703 HD en Movistar. Hasta el momento, no se ha anunciado si el encuentro se podrá ver en la aplicación Movistar Play o si emitirán reacciones en su canal oficial de YouTube, como ha sucedido en otras ocasiones.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, ofreciendo la previa y el seguimiento en tiempo real del duelo entre Perú y Senegal, con goles, jugadas destacadas, detalles, declaraciones y más.