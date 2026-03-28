Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

¡Día de partido! Perú jugará hoy, sábado 28 de marzo, ante Senegal por la fecha FIFA 2026. El encuentro, que será el primer partido de Mano Menezes al frente de la selección, comenzará a las 11:00 horas en el Stade de France, en París.
El partido está pactado para las 11:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Senegal. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
América TV (canal 4 y 704 HD) fue el primer canal en anunciar que transmitirá el partido entre Perú y Senegal, el cual marcará el estreno de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana. Hasta ahora, la emisora no ha precisado si el encuentro estará disponible en su plataforma América TVGO.
ATV también transmitirá el partido correspondiente a la fecha FIFA. Según la información publicada en su sitio web, la emisión será solo por señal abierta (canal 9 y 709 HD) y comenzará media hora antes del inicio del partido.
Movistar Deportes continuará con la transmisión de los partidos de la selección peruana a través de su señal 3 y 703 HD en Movistar. Hasta el momento, no se ha anunciado si el encuentro se podrá ver en la aplicación Movistar Play o si emitirán reacciones en su canal oficial de YouTube, como ha sucedido en otras ocasiones.
Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, ofreciendo la previa y el seguimiento en tiempo real del duelo entre Perú y Senegal, con goles, jugadas destacadas, detalles, declaraciones y más.
El único antecedente entre Perú y Senegal se remonta al 28 de junio de 2011, cuando ambas selecciones se enfrentaron en el estadio de Matute, en Lima, en la antesala de la Copa América de Argentina.
En ese encuentro, dirigido por Sergio Markarián, la agresividad de los jugadores senegaleses dejó un saldo de varios lesionados en el equipo peruano, entre ellos Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Luis Ramírez.
Zambrano y Ramírez quedaron descartados para el torneo continental y se sumaron a las ausencias de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. A pesar de estas bajas, Perú logró quedarse con la medalla de bronce tras vencer a Venezuela.
El partido fue recordado por un gol sobre la hora de Paolo Guerrero, aunque esa anotación no fue reconocida por la FIFA, ya que Senegal no presentó su selección principal, sino un equipo formado principalmente por futbolistas de su liga local.
- Perú: Diego Enríquez; César Inga, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera. DT: Mano Menezes.
- Senegal: Edouard Mendy; Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss; Ismaila Sarr, Ibrahim Mbaye y Assane Diao. DT: Pape Thiaw