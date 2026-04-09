Franco Velazco afirma que Universitario apelará sanción al Estadio Monumental y ratifica acciones legales por “delito de difamación”

Franco Velazco confirma que Universitario de Deportes apelará sanción al Estadio Monumental. Crédito: Difusión.

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 resolvió sancionar al Club Universitario de Deportes por supuestas afrentas discriminatorias por parte de sus hinchas contra dos futbolistas de UTC. De acuerdo con el informe del colegiado Michael Espinoza, aficionados ubicados en la tribuna sur del Estadio Monumental, profirieron insultos racistas. El órgano legal dirimió la reducción del aforo a esta zona de las graderías.

El pronunciamiento de la Comisión coincidió con el viaje de la delegación del conjunto ‘merengue’ a Ibagué, Colombia, en el marco del juego ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. En su llegada a territorio nacional, Franco Velazco, administrador provisional de la entidad de Odriozola, refrendó la postura que tomó desde el día de los hechos y anunció que la institución apelará la serie de sanciones, que también incluye una multa económica (33 mil soles) y la orden de iniciar una campaña de concientización.

“Nosotros tenemos una posición legal respecto a lo ocurrido en el partido. Para nosotros todos los medios probatorios apuntan que no hubo ningún acto de racismo, por lo tanto el viernes vamos a presentar el recurso de apelación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, concedió Velazco Imparato a las cámaras de ‘Entre Bolas’ en las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

Resolución de la Comisión Disciplinaria que sanciona al Estadio Monumental. Crédito: Captura X.

El mandamás del conjunto ‘crema’ confía en la absolución de las sanciones al recinto de la ‘U’. Además, continúa firme en su intención de iniciar acciones legales contra el juez Espinoza y los futbolistas de UTC Ángelo Campos y Piero Serra. “Se ha afectado la imagen y reputación de Universitario porque si se revisa la resolución de sanción, hay inconsistencias en las declaraciones y nos impidieron participar de las declaraciones de los involucrados en las transcripciones. Hay inconsistencias que creemos podemos revertir en la apelación”, sumó.

La opinión de Velazco sobre el empate de Universitario en Libertadores

Universitario inició su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un empate sin goles en Ibagué. El conjunto que dirige Javier Rabanal llegó a esta cita entonado luego del triunfo en el clásico por la mínima. En suelo ‘cafetero’, la ‘U’ y Tolima no movieron el marcador del Estadio Manuel Murillo Toro y se marcharon con una unidad para cada uno.

Para la delegación del conjunto peruano, la igualdad no cayó mal, pues representa sumar en el debut y de visita. Así lo hizo saber Franco Velazco: “Empezar así la Libertadores nos deja tranquilos, queda demostrado que no hay rivales fáciles pero sacar un empate en condición de visitante ante un buen equipo es importante”, consignó.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

“Ha sido un partido parejo, el primer tiempo pudimos sacar una ventaja y en el segundo, por la necesidad de ellos hizo que el partido se nivele pero en líneas generales ha sido un buen partido y es un buen punto. Estamos arrancando con pie derecho la Libertadores”, expuso el administrador provisional.

El próximo encuentro del elenco que dirige el español Rabanal tendrá lugar en el Estadio Monumental y será correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido. Conviene destacar que el fin de semana no habrá fecha en la Liga 1 debido a las Elecciones presidenciales en el país.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1?

Universitario de Deportes atraviesa un momento clave en el Torneo Apertura 2026. Tras cumplirse la novena jornada, el conjunto ‘merengue’ se ubica en la cuarta posición con 18 unidades. La escuadra dirigida por Javier Rabanal logró recortar distancias en la tabla tras imponerse por 1-0 ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, disputado en el Estadio Monumental.

Pese a este importante triunfo frente a un rival de fuste, la ‘U’ todavía se mantiene a cinco puntos del líder absoluto, Los Chankas, que suma 23 unidades y ostenta un ritmo imparable en la competición.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras la fecha 9 del Torneo Apertura - Crédito: Captura de Google.