Perú

Jorge Nieto propone a Keiko Fujimori indultar a Pedro Castillo: “Tiene que decir al país que es otra”

El excandidato presidencial sugirió que la lideresa de Fuerza Popular contemple el indulto a Pedro Castillo si se confirma su triunfo electoral, como señal de distensión política y para marcar distancia con su pasado

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Jorge Nieto, excandidato presidencial, sugirió que Keiko Fujimori, virtual ganadora del balotaje, evalúe la opción de indultar al expresidente Pedro Castillo
Jorge Nieto, excandidato presidencial, sugirió que Keiko Fujimori, virtual ganadora del balotaje, evalúe la opción de indultar al expresidente Pedro Castillo

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, propuso este martes que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y favorita en el escrutinio del balotaje sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), contemple la opción de un indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en caso de confirmarse su triunfo en las urnas.

Nieto, quien en la primera vuelta evitó pronunciarse sobre una posible gracia para Castillo y manifestó que no influiría en las investigaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público, sostuvo ahora que la alternativa del indulto merece consideración.

“Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción, puede hacerlos desde su casa”, expresó durante una entrevista con la periodista Rosa María Palacios en el pódcast que transmite el diario La República.

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Recordó el fallido intento de golpe de Estado promovido por Castillo en diciembre de 2022, episodio que fue transmitido en televisión poco antes de su destitución por parte del Congreso, y lo comparó con una acción similar del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata.

Nieto recordó el intento de golpe de Estado de Castillo y lo comparó con la acción similar realizada por Alberto Fujimori, padre de Keiko, señalando que la candidata debería comprender la situación y considerar una política similar hacia otros expresidentes encarcelados, como Ollanta Humala
Nieto recordó el intento de golpe de Estado de Castillo y lo comparó con la acción similar realizada por Alberto Fujimori, padre de Keiko, señalando que la candidata debería comprender la situación y considerar una política similar hacia otros expresidentes encarcelados, como Ollanta Humala

“Su papá también (lo hizo). Entonces, ella debe entender mejor que nadie la circunstancia”, ironizó al sugerir que la gracia también alcance al exmandatario Ollanta Humala (2011-2016), condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, lo que podría contribuir a evitar percepciones de venganza política.

El excandidato consideró que Fujimori debe consolidar “tiempo político”, pues no tendrá “luna de miel” post-electoral. “Tiene que decir al país: ‘oye, soy otra, no esperen lo que esperaban de mí’ (...) Aquí vamos a saber si hay liderazgo o si no hay liderazgo y solamente hay una lectura de guiones”, afirmó.

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En la víspera, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para la lideresa de Fuerza Popular, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en esa administración.

También manifestó su expectativa de que la candidata cumpla su propuesta de indultar a Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión, una posibilidad que fue mencionada por ella misma días antes de la segunda vuelta.

Nieto advirtió que Fujimori no gozará de un periodo de gracia tras asumir el poder y deberá demostrar liderazgo y capacidad de renovación, distanciándose de su pasado político y de las expectativas tradicionales sobre su figura
Nieto advirtió que Fujimori no gozará de un periodo de gracia tras asumir el poder y deberá demostrar liderazgo y capacidad de renovación, distanciándose de su pasado político y de las expectativas tradicionales sobre su figura

“Esperemos que no se quede en supuestos y que lo considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país”, declaró.

Fujimori, quien esta a puertas de Palacio de Gobierno en su cuarto intento, perdió frente a Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

A diferencia los anteriores comicios, llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024;sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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