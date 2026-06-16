¿Tu perro se rasca mucho? Estas son las tres alergias más comunes que afectan a las mascotas

El aumento de las alergias en perros se ha convertido en una preocupación creciente para los dueños de mascotas en el Perú. Los cambios climáticos registrados en distintas regiones del país y los nuevos hábitos de vida de los animales, que hoy pasan más tiempo dentro de viviendas y departamentos, han creado un escenario favorable para la aparición de problemas relacionados con la piel y el sistema inmunológico.
Según informó Royal Canin, factores ambientales que antes aparecían solo en determinadas épocas del año ahora permanecen presentes durante más tiempo, aumentando la exposición de los animales a posibles agentes alérgenos. Esta situación complica la identificación del origen de la picazón en perros y otros síntomas asociados.
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“El rascado constante y los problemas en la piel son alertas que ningún dueño debe ignorar. Identificar si el origen es un parásito, un factor ambiental o un ingrediente en su plato es el primer paso para devolverles el bienestar”, señaló Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin.
Pulgas y garrapatas, el principal riesgo
Los parásitos externos continúan siendo una de las causas más frecuentes de alergias en perros. Entre ellos destacan las pulgas, las garrapatas y los ácaros, que pueden provocar irritaciones inmediatas y una intensa necesidad de rascarse.
De acuerdo con Royal Canin, muchos animales desarrollan una reacción alérgica a la saliva de las pulgas. En estos casos, una sola picadura puede desencadenar una respuesta exagerada que genera ronchas, pequeñas lesiones cutáneas y una fuerte picazón en perros.
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Para prevenir estos problemas, los especialistas recomiendan mantener tratamientos antiparasitarios durante todo el año, utilizar productos veterinarios adecuados y reforzar la limpieza de camas, mantas y espacios donde permanecen las mascotas.
Polen, polvo y césped también influyen
Otra de las afecciones más frecuentes es la dermatitis atópica canina, una enfermedad asociada a factores ambientales como el polen, el césped y los ácaros del polvo. Algunos perros presentan una predisposición genética que los hace más sensibles a estos elementos.
Según Royal Canin, esta condición suele observarse con frecuencia en razas como el Bulldog Francés, Labrador Retriever y Pastor Alemán. Los síntomas aparecen principalmente en el rostro, las orejas y las patas, donde se presentan inflamación, irritación y rascado constante.
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Los especialistas recomiendan limpiar las patas y el rostro después de cada paseo, evitar zonas con césped recién cortado y mantener una adecuada higiene en el hogar para reducir la exposición a estos agentes que afectan la salud de las mascotas.
Alergias alimentarias son difíciles de detectar
Las alergias alimentarias representan otro de los problemas que pueden afectar a los perros. Aunque son menos frecuentes que las alergias provocadas por parásitos o factores ambientales, suelen requerir un proceso de diagnóstico más prolongado.
Estas reacciones ocurren cuando el sistema inmunológico identifica determinadas proteínas presentes en los alimentos como una amenaza. Como consecuencia, pueden aparecer síntomas como picazón en perros, vómitos, diarrea o irritaciones en la piel.
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“A diferencia de las personas, la respuesta clínica en la alergia alimentaria en perros no es inmediata, ni supone una amenaza para la vida, sino que tiene como síntoma principal picazón o prurito”, explicó Carolina Figueroa. La especialista añadió que el diagnóstico suele realizarse mediante una dieta de eliminación supervisada por un veterinario durante aproximadamente ocho semanas.
El tiempo es clave
Identificar correctamente el origen de las alergias en perros resulta fundamental para evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida. Por ello, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio persistente en la piel o el comportamiento de las mascotas.
Royal Canin señala que el diagnóstico oportuno permite aplicar tratamientos específicos y establecer medidas de prevención adaptadas a cada caso. Además, ayuda a evitar que los síntomas se conviertan en problemas crónicos que afecten el bienestar del animal.
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Ante señales como rascado constante, irritación cutánea, inflamación o trastornos digestivos recurrentes, la recomendación es acudir a un veterinario para determinar la causa del problema y proteger la salud de las mascotas.
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