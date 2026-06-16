¿Tu perro se rasca mucho? Estas son las tres alergias más comunes que afectan a las mascotas

Un perro de pelaje dorado se rasca la oreja con su pata delantera, mostrando un comportamiento natural en un entorno exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las alergias en perros se ha convertido en una preocupación creciente para los dueños de mascotas en el Perú. Los cambios climáticos registrados en distintas regiones del país y los nuevos hábitos de vida de los animales, que hoy pasan más tiempo dentro de viviendas y departamentos, han creado un escenario favorable para la aparición de problemas relacionados con la piel y el sistema inmunológico.

Según informó Royal Canin, factores ambientales que antes aparecían solo en determinadas épocas del año ahora permanecen presentes durante más tiempo, aumentando la exposición de los animales a posibles agentes alérgenos. Esta situación complica la identificación del origen de la picazón en perros y otros síntomas asociados.

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“El rascado constante y los problemas en la piel son alertas que ningún dueño debe ignorar. Identificar si el origen es un parásito, un factor ambiental o un ingrediente en su plato es el primer paso para devolverles el bienestar”, señaló Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin.

Alergias en perros: estas son las tres causas más comunes que provocan picazón en mascotas. (Foto: Difusión)

Pulgas y garrapatas, el principal riesgo

Los parásitos externos continúan siendo una de las causas más frecuentes de alergias en perros. Entre ellos destacan las pulgas, las garrapatas y los ácaros, que pueden provocar irritaciones inmediatas y una intensa necesidad de rascarse.

De acuerdo con Royal Canin, muchos animales desarrollan una reacción alérgica a la saliva de las pulgas. En estos casos, una sola picadura puede desencadenar una respuesta exagerada que genera ronchas, pequeñas lesiones cutáneas y una fuerte picazón en perros.

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Para prevenir estos problemas, los especialistas recomiendan mantener tratamientos antiparasitarios durante todo el año, utilizar productos veterinarios adecuados y reforzar la limpieza de camas, mantas y espacios donde permanecen las mascotas.

Un perro mestizo de pelaje marrón y negro se rasca el cuerpo intensamente, mostrando signos de malestar debido a una posible infestación de pulgas y garrapatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Polen, polvo y césped también influyen

Otra de las afecciones más frecuentes es la dermatitis atópica canina, una enfermedad asociada a factores ambientales como el polen, el césped y los ácaros del polvo. Algunos perros presentan una predisposición genética que los hace más sensibles a estos elementos.

Según Royal Canin, esta condición suele observarse con frecuencia en razas como el Bulldog Francés, Labrador Retriever y Pastor Alemán. Los síntomas aparecen principalmente en el rostro, las orejas y las patas, donde se presentan inflamación, irritación y rascado constante.

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Los especialistas recomiendan limpiar las patas y el rostro después de cada paseo, evitar zonas con césped recién cortado y mantener una adecuada higiene en el hogar para reducir la exposición a estos agentes que afectan la salud de las mascotas.

Un Pastor Alemán se rasca la oreja con su pata trasera en un césped verde, mientras finas partículas de polen brillan en el aire durante la temporada de alergias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alergias alimentarias son difíciles de detectar

Las alergias alimentarias representan otro de los problemas que pueden afectar a los perros. Aunque son menos frecuentes que las alergias provocadas por parásitos o factores ambientales, suelen requerir un proceso de diagnóstico más prolongado.

Estas reacciones ocurren cuando el sistema inmunológico identifica determinadas proteínas presentes en los alimentos como una amenaza. Como consecuencia, pueden aparecer síntomas como picazón en perros, vómitos, diarrea o irritaciones en la piel.

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“A diferencia de las personas, la respuesta clínica en la alergia alimentaria en perros no es inmediata, ni supone una amenaza para la vida, sino que tiene como síntoma principal picazón o prurito”, explicó Carolina Figueroa. La especialista añadió que el diagnóstico suele realizarse mediante una dieta de eliminación supervisada por un veterinario durante aproximadamente ocho semanas.

Un perro de pelaje dorado se rasca la oreja con su pata trasera, con la lengua ligeramente fuera, mientras pequeñas partículas de polvo flotan en el aire iluminado por el sol dentro de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo es clave

Identificar correctamente el origen de las alergias en perros resulta fundamental para evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida. Por ello, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio persistente en la piel o el comportamiento de las mascotas.

Royal Canin señala que el diagnóstico oportuno permite aplicar tratamientos específicos y establecer medidas de prevención adaptadas a cada caso. Además, ayuda a evitar que los síntomas se conviertan en problemas crónicos que afecten el bienestar del animal.

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Pulgas, polvo y alimentos: las principales alergias que afectan a los perros. (Foto: Difusión)

Ante señales como rascado constante, irritación cutánea, inflamación o trastornos digestivos recurrentes, la recomendación es acudir a un veterinario para determinar la causa del problema y proteger la salud de las mascotas.