Comisión Disciplinaria reduce el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental tras informe de Michael Espinoza por actos de racismo

Tribuna sur del Estadio Monumental reducirá su aforo a un 30% para el duelo entre Universitario y Deportivo Garcilaso. Crédito: Difusión.

El Club Universitario de Deportes afronta un panorama legal complicado tras la reciente resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional. El origen de este conflicto se remonta al último encuentro de los ‘cremas’ frente a UTC de Cajamarca, donde el árbitro principal, Michael Espinoza, reportó actos de racismo en su informe oficial. El colegiado advirtió cánticos discriminatorios dirigidos contra futbolistas del equipo visitante, lo que activó de inmediato los protocolos sancionadores de la Federación Peruana de Fútbol.

A través de un documento compartido por el periodista Kevin Pacheco, se conocieron los detalles de las medidas impuestas a la institución merengue. La Comisión resolvió sancionar a Universitario con la limitación del treinta por ciento (30%) de la capacidad de la tribuna sur del Estadio Monumental para su próximo partido en condición de local. Esta restricción de aforo busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los clubes respecto al comportamiento de sus aficionados en las instalaciones deportivas.

Además del cierre parcial de la tribuna, la entidad estudiantil deberá cumplir con una sanción económica equivalente a cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT); es decir, 33 mil soles. La resolución también ordena de manera obligatoria la difusión de una campaña institucional bajo el lema “Basta al Racismo”. Esta iniciativa debe publicarse en todas sus redes sociales oficiales con una anticipación no menor de dos días calendario previos a su siguiente encuentro en casa, con el fin de sensibilizar a su hinchada sobre la tolerancia.

Resolución de la Comisión Disciplinaria que sanciona al Estadio Monumental. Crédito: Captura X.

Por su parte, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario cuenta con un plazo de cinco días hábiles para apelar esta decisión ante las instancias correspondientes. Desde el interior de la institución merengue existe una posición clara de rechazo hacia la sanción. El club sostiene que tales cánticos discriminatorios nunca ocurrieron y que el árbitro Michael Espinoza confundió el clamor de la tribuna con arengas habituales de apoyo al equipo local.

La defensa del conjunto merengue argumenta que no existieron insultos racistas contra figuras como Ángelo Campos o Piero Serra, sino que se trató de manifestaciones comunes del aficionado. Pese a estas explicaciones, la Comisión Disciplinaria mantuvo su postura basada en el artículo 19 del Reglamento Único Disciplinario. En los próximos días se conocerá si el recurso de apelación logra revertir estas medidas o si el Monumental lucirá un vacío significativo en su tribuna sur por disposición oficial.

El árbitro Michael Espinoza decidió cortar el partido en el estadio Monumental tras insultos contra Ángelo Campos. (Difusión)

¿Cuándo será el próximo partido de Universitario en el Monumental?

Universitario de Deportes continúa su camino en el Torneo Apertura con un impulso anímico renovado. Tras superar a Alianza Lima en el último clásico del fútbol peruano, el equipo merengue tomó un envión vital para mantenerse firme en la lucha por el título. Su próximo desafío como local será ante Deportivo Garcilaso, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 de la competición nacional.

Sin embargo, el ambiente en el Estadio Monumental presentará un matiz distinto. Debido a la reciente sanción por actos discriminatorios, la tribuna sur lucirá solo al 30% de su capacidad total. Este sector, que habitualmente alberga a las familias cremas, sufrirá esta restricción de aforo como medida disciplinaria impuesta por las autoridades de la Liga 1.

Es importante precisar que este castigo tiene un alcance estrictamente local. La limitación de espectadores solo rige para el duelo frente al conjunto cusqueño y no afecta los torneos internacionales. Por ello, Universitario contará con aforo completo para recibir próximamente a Coquimbo Unido de Chile. Este compromiso, válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, permitirá que la hinchada colme todas las graderías del recinto de Ate sin restricciones.

Universitario espera que el clásico firme un punto de inflexión en su estilo de juego. Crédito: Facebook Universitario de Deportes.