Blessd llega por primera vez a Lima con ‘El Peor Hombre del Mundo Latam Tour’: fecha, lugar y venta de entradas

El artista colombiano promete un espectáculo cargado de ritmos urbanos, éxitos y una producción de alto nivel para sus fanáticos peruanos.

La música urbana colombiana atraviesa un momento de gran expansión y uno de sus principales exponentes, Blessd, confirmó su primera visita a Perú como parte de su gira internacional ‘El Peor Hombre del Mundo Latam Tour’.

La llegada de Blessd a Lima se produce en un contexto de auge para el reguetón y los sonidos urbanos, géneros que han consolidado a Colombia como uno de los principales epicentros musicales de América Latina. Blessd, considerado una de las voces más influyentes de la nueva generación, ha construido una carrera que destaca tanto por su autenticidad como por su capacidad de conectar con públicos diversos a través de letras y ritmos que reflejan su identidad colombiana.

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¿Cuándo y dónde será el concierto?

El artista se presentará el próximo 29 de octubre en Arena 1, donde reunirá a miles de seguidores en una noche que promete ser memorable para los fanáticos del género.

La gira toma el nombre de su más reciente proyecto musical, “El Peor Hombre del Mundo”, un trabajo que ha generado gran impacto en plataformas digitales y redes sociales. Este álbum marca una etapa fundamental en la trayectoria del cantante, posicionándolo como referente en la escena internacional. Canciones como “Medallo”, “Mírame”, “Instagram”, “Ojitos Rojos” y “Quién TV” se han convertido en éxitos rotundos, acumulando cientos de millones de reproducciones en servicios de streaming y consolidando su presencia en los principales rankings del género.

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El crecimiento de Blessd en la industria ha sido vertiginoso. Desde sus inicios en Medellín, el artista ha mantenido una propuesta fresca que mezcla las raíces del reguetón tradicional con elementos contemporáneos, incorporando influencias propias de la calle y de la cultura urbana latinoamericana. Esta mezcla le ha permitido colaborar con figuras de la talla de Maluma, Feid, Ryan Castro, Myke Towers, Justin Quiles y Anuel AA, artistas que han aportado a su proyección internacional y han fortalecido su vínculo con audiencias fuera de Colombia.

La gira “El Peor Hombre del Mundo Latam” marca una etapa clave en la carrera de Blessd, quien ha logrado conectar con millones de seguidores a nivel global.

Gracias a su éxito en plataformas digitales y a la recepción de sus colaboraciones, Blessd ha llevado su música a escenarios en Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina. Cada lanzamiento amplía su comunidad de seguidores y refuerza su condición de fenómeno global, capaz de llenar arenas y convocar multitudes en festivales de alto perfil. Su energía en el escenario y la conexión con el público han sido destacadas por la crítica especializada, que resalta su naturalidad y la potencia de sus presentaciones en vivo.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas para el espectáculo estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para clientes BBVA se realizará los días 18 y 19 de junio, mientras que la venta general comenzará el 20 de junio.

El concierto en Lima está previsto como un evento de primer nivel. La producción, a cargo de F&M Entertainment, promete un despliegue técnico y artístico con estándares internacionales, asegurando que la experiencia para los asistentes esté a la altura de las grandes giras mundiales del género. El repertorio incluirá tanto los grandes éxitos que han marcado la carrera de Blessd como las nuevas canciones de “El Peor Hombre del Mundo”, permitiendo a los seguidores disfrutar de un recorrido por las distintas etapas del artista.

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La visita de Blessd se suma a una tendencia de grandes conciertos internacionales en Lima, que en los últimos años ha recibido a figuras consagradas de la música urbana. Para los fanáticos peruanos, la fecha del 29 de octubre representa una oportunidad única para disfrutar de un artista que ha hecho historia en el género y que continúa marcando nuevos hitos con cada lanzamiento.

Blessd llevará por primera vez su show en vivo a Lima como parte de su gira internacional, consolidando su presencia en la escena urbana latinoamericana.