Abraham Levy alerta que el Niño costero fuerte podría romper récords de temperatura en Lima

Especialista aclara por qué tenemos temperaturas de verano en pleno invierno y cuál es el peor escenario para la temporada de lluvias, afectando la costa norte y generando riesgo de huaicos. (Crédito: Exitosa)

El fenómeno del Niño costero continúa generando preocupación entre especialistas debido a los efectos que podría tener en distintas regiones del país durante los próximos meses. Uno de los escenarios advertidos es el incremento de las temperaturas en la costa peruana, especialmente en Lima, donde podrían registrarse valores cercanos a máximos históricos.

Así lo señaló Abraham Levy durante una entrevista con Exitosa, en la que explicó que el Perú atraviesa actualmente una condición de Niño costero fuerte. Según indicó, los pronósticos oficiales apuntan a que este escenario se mantendría durante los próximos meses e incluso podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027.

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“Estamos en condición de Niño costero fuerte. Hay cuatro categorías del Niño costero: débil, moderado, fuerte y muy fuerte. Ahora estamos en fuerte y se espera que las condiciones fuertes se mantengan de acuerdo al pronóstico oficial”, manifestó el especialista.

Niño costero fuerte mantendría temperaturas inusualmente altas en gran parte de la costa peruana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Calor extremo en la costa

El especialista explicó que entre mayo y noviembre el principal impacto del Niño costero se manifiesta a través del aumento de las temperaturas en la costa. En ese periodo, señaló, las lluvias no son el fenómeno predominante, por lo que los efectos se perciben principalmente en forma de calor.

Según detalló para el citado medio, las actuales condiciones ya han provocado temperaturas propias del verano en plena temporada invernal, situación que afecta a diversos sectores económicos, entre ellos la pesca, la agroindustria, el comercio y otras actividades vinculadas al clima.

Levy advirtió que el escenario podría intensificarse durante el verano. “La temperatura a la que va a estar sometida la costa peruana va a ser inusualmente alta. Yo te diría que puede poner en riesgo los récords de temperaturas de Lima”, afirmó. Asimismo, precisó que algunas estaciones meteorológicas de la capital podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 36 grados durante febrero, mientras que en el norte del país los registros podrían acercarse a los 40 grados.

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Una vista aérea de la ciudad de Lima envuelta en una intensa calima de tono anaranjado, reflejando una severa ola de calor atribuida al fenómeno del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles efectos de El Niño

Levy explicó que el principal riesgo se presentaría entre diciembre y abril, periodo en el que normalmente se desarrolla la temporada de lluvias en el país. Según indicó, un Niño costero fuerte podría alterar los patrones habituales de precipitación.

El especialista señaló que las lluvias más intensas podrían concentrarse en Tumbes, Piura y Lambayeque. Además, advirtió que otras zonas de la costa, especialmente aquellas ubicadas al pie de los Andes, podrían enfrentar precipitaciones capaces de activar quebradas y generar huaicos.

Por otro lado, sostuvo que el impacto podría ser diferente en la sierra y selva del centro y sur del país. En estas regiones, dijo, existe la posibilidad de que disminuyan las precipitaciones. “Cuando disminuye la cantidad de agua precipitada, los embalses tienen menos aguas y podría haber algún tipo de compromiso sobre la producción de energía en el segundo semestre del año 2027”, explicó para Exitosa.

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Abraham Levy explica por qué Perú no ha logrado avanzar en la prevención. La clave, según el experto, es la falta de un plan nacional y de políticas que trasciendan a los gobiernos de turno. (Crédito: Exitosa)

Prevención como política de Estado

Además de referirse al panorama climático, Levy cuestionó la falta de medidas sostenidas para reducir la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales. El especialista, señaló que el principal problema radica en la ausencia de políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno.

“Todavía no hemos incorporado el concepto de política de Estado”, afirmó. En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar planes nacionales de largo plazo orientados a la mitigación de desastres, la construcción de reservorios y la gestión de riesgos asociados al fenómeno del Niño.

El especialista consideró que muchas iniciativas terminan teniendo poco impacto debido a que dependen de decisiones temporales y presupuestos limitados. Por ello, insistió en que la planificación debe mantenerse independientemente de las autoridades que asuman el poder.

Especialista hace hincapié en la necesidad de incorporar la prevención de desastres en la planificación nacional y la mala distribución de la población en la costa, una zona con escasos recursos hídricos. (Crédito: Exitosa)

Gestión del agua: desafío pendiente

El popular ‘Hombre del clima’, sostuvo que el Perú continúa desaprovechando una gran cantidad de agua pese a encontrarse entre los países con mayor disponibilidad de este recurso a nivel mundial.

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El especialista recordó que gran parte de la población y de la actividad económica se concentra en la costa, donde se dispone de una proporción reducida del agua que recibe el país. A su juicio, esta situación obliga a replantear las estrategias de almacenamiento y distribución del recurso hídrico.

Residentes de Lima enfrentan una intensa ola de calor, mientras la ciudad se ve envuelta en una atmósfera cálida y brumosa bajo el sol, reflejando el impacto del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, remarcó la importancia de prepararse para los escenarios más adversos asociados al Niño costero. “De todas maneras”. Asimismo, advirtió que el país enfrenta el desafío de prepararse para un evento climático de gran magnitud en medio de un periodo de transición política y de renovación de autoridades, que deberán asumir la gestión de sus posibles impactos a partir de 2027.

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