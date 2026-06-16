Óscar Ibáñez rescata su fugaz proceso con Perú pese a que acabó en descalabro: “Competimos nuevamente y dejamos una imagen positiva”

No es ningún secreto que la selección peruana atravesó uno de sus peores desempeños en las pasadas Eliminatorias CONMEBOL. Con tres técnicos ubicados en la banca solo se consiguió evitar el último lugar del circuito. Aunque el interino Óscar Ibáñez, con el que se acabó el proceso de una forma sonrojante, ha intentado rescatar otro aspecto, uno mucho más moral que deportivo.
Durante una entrevista concedida a La Palabra En Juego, el exportero nacional aseguró que su llegada a la ‘bicolor’ permitió la recuperación de una identidad basada en la unión y familiaridad, lo que ha catalogado como un “modo selección”, el cual fue visto por agrado por los referentes y jóvenes.
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“Había una dinámica de trabajo, una forma de ser. Habrás escuchado mucho en esa época el modo selección. Cuando nosotros estuvimos tratamos de recuperar eso, una forma de ser de la selección, que tan bien funcionó en su momento. En el tiempo que estuvimos se logró, por eso creo que llegamos a competir nuevamente y dejamos una imagen positiva”, destacó.
Las declaraciones de Ibáñez, sin embargo, contrastan con la realidad de una manera contundente. Si bien su era comenzó con una victoria solvente contra Bolivia (3-1), el resto de presentaciones fueron inconsistentes a tal punto de no volver a sumar de a tres. El cierre de su etapa como seleccionador interino, de hecho, acabó con una triste caída a manos de Paraguay, la primera de la que se tiene registro jugando en Lima.
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