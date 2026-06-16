Lo que tiene que pasar para que Álvaro Ampuero pueda volver a Europa: un club turco sigue de cerca al defensa central

El defensor peruano podría dejar el Cusco FC si llega una propuesta oficial que active la cláusula de salida, en una ventana clave para reforzar planteles en la Segunda División turca (Cusco FC)

Álvaro Ampuero está cerca de reabrir su etapa en el fútbol europeo. El defensor peruano, de 33 años, terminó el primer semestre del año con 18 apariciones en Cusco FC y ahora aparece como alternativa para el Manisa FK, institución que compite en la segunda división de Turquía, conocida como ‘1 Lig’.

El interés fue informado por el periodista Ernesto Macedo, de L1 MAX, quien detalló que el jugador no ocuparía plaza de extranjero, ya que posee pasaporte comunitario, y que en su vínculo con el club cusqueño existe una cláusula que puede habilitar una salida.

PUBLICIDAD

La posible operación se activaría con el envío de una propuesta oficial a Cusco FC. En el entorno del mercado, ese paso es decisivo para transformar el seguimiento inicial en una negociación concreta. La situación, por tiempos, podría definirse en corto plazo, en un momento del calendario en el que los equipos ajustan planteles y proyectan refuerzos para el tramo competitivo que resta.

Interés desde Turquía y condiciones que favorecen el traspaso

Con experiencia, pasaporte comunitario y una cláusula que facilita escenarios, Álvaro Ampuero aparece en la agenda del Manisa FK, que evalúa reforzar su defensa para pelear el ascenso en Turquía. (Zira FK)

El nombre de Ampuero entró en el radar del Manisa FK, club que busca apuntalar su estructura defensiva con la mira puesta en el objetivo deportivo de subir a la máxima categoría del fútbol turco. La ‘1 Lig’ es el torneo de ascenso, y el equipo considera la experiencia del peruano como un recurso para reforzar el fondo en una campaña exigente.

PUBLICIDAD

Ernesto Macedo dio a conocer el interés a través de su cuenta de X con una publicación que incluyó detalles contractuales y administrativos. “El defensa Álvaro Ampuero interesa a Manisa FK que disputa la Primera División de Turquía. No ocupa plaza de extranjero. Tiene pasaporte comunitario. Cuenta con cláusula en Cusco FC”, escribió el periodista.

Ese punto —la no ocupación de cupo de extranjero— suele ser un factor de peso para clubes que trabajan con límites reglamentarios en sus plantillas. En paralelo, la mención de una cláusula en Cusco FC sugiere un marco preestablecido para una eventual salida, lo que reduce incertidumbre y puede acelerar los plazos si aparece una oferta que satisfaga a las partes.

PUBLICIDAD

Por ahora, lo disponible es el interés reportado y la expectativa de una propuesta formal. El siguiente movimiento, según lo señalado en la información difundida, será el contacto institucional del Manisa FK con Cusco FC para presentar condiciones y evaluar la viabilidad de la transferencia en esta etapa de la temporada.

Su presente en Cusco FC: minutos, producción y disciplina

La posible transferencia de Ampuero encuentra respaldo en sus números recientes. El defensor cerró el semestre con regularidad, presencia constante y un recorrido que refleja confianza del cuerpo técnico. (Atlético Grau)

Ampuero llegó a Cusco FC y acumuló una presencia sostenida en el equipo. En total, registra 56 partidos disputados con la camiseta dorada entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En esa cantidad de encuentros, aportó dos goles y una asistencia, además de sumar 4.822 minutos en cancha.

PUBLICIDAD

En el plano disciplinario, el defensor recibió 10 tarjetas amarillas en ese tramo. Los registros, en conjunto, describen un recorrido con continuidad y participación estable, un dato que suele valorarse al momento de analizar incorporaciones, especialmente cuando se trata de un futbolista que podría adaptarse a un entorno competitivo distinto.

En el primer semestre del año, el zaguero cerró el periodo con 18 presentaciones con Cusco FC. Ese antecedente reciente se combina con el hecho de que el interés desde Turquía apunta a una incorporación para el primer equipo del Manisa FK, con la intención de sumar una pieza lista para competir.

PUBLICIDAD

La negociación, de concretarse, quedará atada a la propuesta que llegue desde el exterior y a la interpretación práctica de la cláusula mencionada en el contrato del futbolista. En el mercado, ese tipo de condiciones puede habilitar salidas más rápidas, aunque el desenlace depende de montos, plazos y acuerdos sobre la transferencia.

Antecedentes internacionales y su recorrido previo en Europa

Si el viaje se concreta, no será territorio desconocido para Álvaro Ampuero. El defensor ya recorrió canchas europeas y ahora podría escribir un nuevo capítulo lejos del fútbol peruano. (Carlos A. Mannucci)

La posible llegada a Turquía no sería la primera experiencia europea para Ampuero. En una etapa anterior, el defensor pasó por clubes de Italia como Parma, Padova y Salernitana. También integró el Zira FK, de Azerbaiyán, en un recorrido que lo expuso a ligas y estilos de juego diversos.

PUBLICIDAD

A nivel formativo y de palmarés, el jugador también tiene un antecedente destacado con Universitario de Deportes. Fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores Sub-20 en la edición 2011, un logro que lo incorporó a la lista de futbolistas del club con títulos internacionales en categorías juveniles.

Con el paso de los años, Ampuero consolidó su carrera en el fútbol peruano y mantuvo actividad competitiva. Ese recorrido, sumado a su paso previo por Europa, aparece como el marco que explica por qué un club del ascenso turco lo considera una opción para fortalecer el plantel.

Por lo pronto, la información difundida ubica al defensor a las puertas de un cambio de liga. Si el Manisa FK formaliza la oferta y Cusco FC decide avanzar, la operación podría concretarse en los próximos días, con Ampuero encaminado a un regreso al fútbol europeo en la segunda categoría de Turquía.

PUBLICIDAD