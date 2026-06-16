Destrucción de Triple Espiral enciende alerta: COARPE advierte invasiones y tráfico de terrenos en Chan Chan, Pacatnamú y Farfán

La destrucción del geoglifo Triple Espiral en la región La Libertad volvió a colocar en el centro del debate la situación de vulnerabilidad que enfrenta el patrimonio arqueológico peruano. El caso generó preocupación entre especialistas e instituciones vinculadas a la conservación cultural debido a la pérdida definitiva de una evidencia prehispánica asociada a antiguas prácticas relacionadas con el agua en la costa norte del país.
Sin embargo, el problema trasciende este episodio. Diversos complejos arqueológicos distribuidos en varias regiones afrontan amenazas constantes producto de invasiones, ocupaciones ilegales, tráfico de terrenos y expansión urbana. Frente a este escenario, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) emitió un pronunciamiento público en el que alertó sobre el deterioro progresivo de numerosos bienes culturales.
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La organización sostuvo que la situación refleja una creciente fragilidad de los sitios arqueológicos y cuestionó la insuficiente capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de su resguardo. El gremio también recordó que la protección de estos espacios constituye una obligación establecida por la legislación peruana y una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Sitios arqueológicos del norte enfrentan amenazas permanentes
En su pronunciamiento, el COARPE señaló que la destrucción del geoglifo Triple Espiral representa uno de los hechos más visibles de una problemática que se extiende a otros monumentos arqueológicos del país. Según la institución, diversos sitios continúan expuestos a acciones que comprometen seriamente su conservación.
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Entre los espacios mencionados figuran Farfán, Pacatnamú, Chan Chan, Huaca Yolanda, Huaca Colorada y Cerro de Dos Cabezas. De acuerdo con el colegio profesional, estos lugares registran afectaciones constantes relacionadas con invasiones y ocupaciones que ponen en riesgo vestigios de gran importancia histórica y científica.
El gremio advirtió que numerosos monumentos vinculados a las sociedades prehispánicas de la costa norte podrían sufrir daños irreversibles si las autoridades no aplican medidas inmediatas orientadas a garantizar su protección.
Una pérdida total para la investigación arqueológica
El Ministerio de Cultura confirmó la destrucción total del geoglifo Triple Espiral, ubicado dentro del complejo arqueológico de Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo.
A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, la entidad informó que especialistas del sector y efectivos de la Policía Nacional verificaron que la evidencia arqueológica fue eliminada de manera intencional mediante la remoción manual del terreno.
Según el comunicado oficial, esta acción provocó la desaparición completa de un elemento patrimonial con más de mil años de antigüedad. El ministerio indicó que el geoglifo constituía una evidencia relevante para comprender aspectos relacionados con el culto y la gestión del agua en antiguas sociedades asentadas en la costa norte peruana.
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La entidad expresó además su rechazo frente a lo ocurrido y recordó que el geoglifo formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
El Ministerio de Cultura informó que el hecho ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial ejecutado en la zona intangible del complejo arqueológico.
Durante esa intervención, las autoridades retiraron construcciones ilegales y desalojaron a personas que ocupaban terrenos estatales administrados por el sector Cultura. A partir de la secuencia de acontecimientos, la entidad señaló que existe la presunción de que la destrucción del geoglifo podría responder a una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio impulsadas por el Estado.
Asimismo, el ministerio indicó que durante las inspecciones posteriores se hallaron evidencias que acreditarían la permanencia en el área de personas retiradas durante el operativo previo. Estos elementos pasarán a formar parte de las investigaciones destinadas a identificar a los responsables.
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La institución anunció que promoverá acciones administrativas, civiles y penales con el objetivo de determinar responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio cultural.
COARPE exige acciones coordinadas para proteger el patrimonio
Frente a este escenario, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú denunció públicamente la creciente desprotección de numerosos sitios arqueológicos a nivel nacional y solicitó una respuesta coordinada de las autoridades competentes.
La institución exigió al Ministerio de Cultura fortalecer las labores de vigilancia, control y defensa de los monumentos arqueológicos. También pidió al Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y los gobiernos locales asumir plenamente sus responsabilidades en la prevención e investigación de los delitos que afectan el patrimonio cultural.
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Además, el gremio demandó la implementación de estrategias interinstitucionales permanentes para enfrentar las invasiones y el tráfico ilegal de terrenos que afectan diversos sitios arqueológicos del país. Del mismo modo, exhortó al Congreso de la República a fortalecer el marco normativo destinado a garantizar una protección más efectiva de los bienes culturales y convocó a la ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones académicas a participar activamente en la defensa de estos espacios históricos.
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