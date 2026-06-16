Keiko Fujimori volverá al Perú este miércoles con la victoria presidencial casi asegurada ante Roberto Sánchez

Keiko Fujimori regresará a Perú el 17 de junio tras un viaje familiar, mientras mantiene una ventaja en el balotaje sobre Roberto Sánchez por más de 30 mil votos, según el conteo oficial

El secretario general de Fuerza Popular y aspirante a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, informó este lunes que la candidata Keiko Fujimori tiene previsto regresar al Perú este 17 de junio, después de un viaje familiar junto a su hija mayor y registrar un resultado favorable en el balotaje.

“Más que vacaciones, ella tenía un compromiso con su hija para el tema de la universidad. Entonces, ha salido un par de días y el miércoles creo que está por acá”, indicó en diálogo con RPP cuando la aspirante registra 9′117,689 votos (50.084 %) frente a los 9′087,248 votos (49.916 %) que suma Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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Aunque hasta ahora la diferencia entre ambos es de 30,441 votos, Galarreta señaló que han tenido acceso a las actas mediante sus personeros y que, según esos cálculos, la diferencia final estaría “entre 40 y 45 mil” votos. “Es la mayor diferencia que las elecciones del 2021 y el 2016, que fue por cuarenta y pico”, remarcó.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) se perfila así para convertirse en la próxima presidenta, al quedar por contarse cerca de un millar de actas con distintas observaciones, principalmente de la capital, donde ella es la opción más votada.

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Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, indicó que el viaje de Fujimori se debió a un compromiso universitario de su hija mayor y estimó que la diferencia final podría estar entre 40 y 45 mil votos

En el transcurso de esta semana se espera que terminen de resolverse las actas observadas y se alcance un resultado definitivo en el escrutinio que permita anunciar a un ganador.

Sánchez, quen compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), puso en tela de juicio los resultados al señalar supuestas irregularidades en el voto exterior, y propuso a Fujimori pedir conjuntamente un recuento que ella rechazó.

La candidata está próxima a ser, en su cuarta candidatura consecutiva, la primera mujer en ser elegida jefa de Estado por votación directa, después de perder las tres últimas elecciones en segunda vuelta.

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El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde hubo ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Congreso.

Si se confirma su victoria, Keiko Fujimori sería la primera mujer elegida presidenta de Perú por voto directo, en su cuarto intento consecutivo

Fujimori anunció la semana pasada que acompañaría a una de sus hijas, Kyara, en un compromiso anterior a la votación. “Antes de la elección, le hice una promesa: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, publicó en su plataforma de X, antes Twitter.

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Destacó seguidamente que se trata de un viaje estrictamente familiar. “Estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personero”, avanzó.

Planes

Más temprano, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para la candidata, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en un eventual gobierno de su contendora.

“No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción”, afirmó al anticipar que Juntos por el Perú “respetará” el veredicto electoral, y remarcar que el término “fraudismo” no representa la actitud del partido, a diferencia de la postura tomada por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

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