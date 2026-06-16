¿Cuánto cuesta asistir al Inti Raymi este 2026 y qué incluye cada entrada?

La festividad recorre tres espacios históricos del Cusco: el templo de Qorikancha, la Plaza Mayor y la explanada de Sacsayhuamán. Foto: Andina

El Inti Raymi, conocido como la Fiesta del Sol, volverá a celebrarse en Cusco el próximo 24 de junio de 2026 como una de las principales expresiones culturales del calendario andino. La festividad, que durante el periodo inca fue una ceremonia dedicada al dios Inti para agradecer por la vida y la prosperidad, actualmente se representa mediante una puesta en escena que reúne a cientos de actores.

La celebración se desarrolla en tres puntos emblemáticos de la ciudad: el templo de Qorikancha, la Plaza Mayor del Cusco y la explanada de Sacsayhuamán. En estos espacios se recrean momentos ceremoniales como el saludo al Sol, el ritual de la coca, el encuentro de tiempos y las ofrendas de los cuatro suyos del antiguo Tahuantinsuyo.

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Precios de las entradas para el Inti Raymi 2026

Para la edición 2026, los asistentes pueden adquirir boletos para presenciar principalmente la ceremonia en Sacsayhuamán, donde se realiza el acto central de la festividad. Las entradas se dividen en tres zonas: verde, roja y naranja VIP, cada una con una ubicación diferente dentro del recinto.

En la zona verde, el precio para extranjeros es de USD 184, mientras que para peruanos alcanza los USD 95. En el caso de la zona naranja VIP, el costo es de USD 320 tanto para visitantes nacionales como internacionales. La zona roja tiene un valor de USD 256 para ambos públicos.

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También existe una modalidad que incluye el ingreso al Qorikancha junto con Sacsayhuamán. En esta alternativa, la zona verde cuesta USD 274 para extranjeros y USD 185 para peruanos. La zona naranja VIP llega a USD 410 y la zona roja alcanza los USD 346.

Algunos paquetes incluyen servicios extra, como transporte turístico hacia Sacsayhuamán para facilitar el acceso al recinto. Foto: Andina

Además, se ofrecen paquetes con servicios complementarios como transporte turístico, guía asistente y box lunch. En la opción con bus y guía, la zona verde tiene un precio de USD 246 para extranjeros y USD 158 para peruanos; mientras que la zona naranja VIP asciende a USD 395 y la zona roja a USD 330.

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Qué incluye cada tipo de entrada

Las entradas permiten acceder a las tribunas ubicadas en Sacsayhuamán, escenario donde ocurre la representación más extensa del Inti Raymi. La zona roja ofrece una vista lateral cercana al espectáculo, mientras que la zona verde también cuenta con una ubicación lateral privilegiada para observar la ceremonia.

La alternativa naranja VIP corresponde a la ubicación más preferencial, con una vista central del montaje. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación, especialmente para esta zona debido a la alta demanda durante la festividad.

Algunos paquetes incorporan servicios adicionales. El transporte turístico facilita el traslado entre Cusco y Sacsayhuamán, considerando que la ruta presenta una pendiente que puede resultar exigente para algunos visitantes. El servicio parte desde la plazoleta Regocijo y retorna al mismo punto tras finalizar el espectáculo.

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El guía asistente acompaña al visitante durante los diferentes momentos de la jornada, brindando orientación en los desplazamientos y apoyo para ubicarse en los espacios asignados. Este servicio puede ser útil debido a que la celebración se realiza en varios escenarios y reúne una gran cantidad de público.

También están disponibles paquetes que incorporan prestaciones adicionales como movilidad turística, acompañamiento de guía y box lunch. Foto: Andina

Los tres escenarios donde se realiza la fiesta

El primer acto comienza en el templo de Qorikancha a las 09:00 horas, lugar donde el Inca aparece junto a su séquito para realizar el saludo al Sol. Este espacio representa el inicio de la ceremonia y recuerda la importancia que tuvo este recinto durante el periodo inca.

Posteriormente, la actividad continúa en la Plaza Mayor del Cusco, donde se desarrolla el ritual de la coca y el denominado “Encuentro de Tiempos”. En esta parte de la representación participan el Inca, autoridades y personajes que simbolizan la unión entre el pasado y el presente.

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La ceremonia principal ocurre en la explanada de Sacsayhuamán, donde participan más de 800 actores con música, danzas y representaciones rituales. Ante miles de espectadores se escenifican actos como el informe de los cuatro suyos, la ceremonia de la chicha, el fuego nuevo y el Sankhu.

Recomendaciones para asistir al Inti Raymi

La organización recuerda que los visitantes deben considerar que las entradas corresponden únicamente al acceso al evento y no incluyen traslado, salvo en los paquetes que incorporan este servicio. También se recomienda llegar con anticipación, llevar protección solar y utilizar ropa adecuada para caminar.

Para el ingreso, los asistentes deben presentar su ticket o e-ticket. Los menores de edad tienen condiciones especiales: desde los 5 años deben contar con entrada y asistir junto a un adulto responsable, mientras que los menores de esa edad pueden ingresar sin boleto, aunque no cuentan con asiento.

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En la edición 2026, el público podrá comprar entradas para acceder principalmente a Sacsayhuamán, escenario donde se lleva a cabo la representación principal de la celebración. Foto: Andina

El Inti Raymi forma parte de las Fiestas Jubilares del Cusco y continúa siendo una de las celebraciones culturales más importantes del Perú. La edición 2026 busca mantener la tradición mediante una representación histórica que combina patrimonio, música y ritualidad andina.