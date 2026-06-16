Juan Pablo II se refuerza en defensa: oficializa a Pablo Míguez para salir de la zona de descenso de la Liga 1

Juan Pablo II College aceleró su reconstrucción para el Torneo Clausura tras una primera parte de temporada con números que lo comprometieron en la lucha por la permanencia.
El club de Chongoyape anunció la llegada de Pablo Míguez como refuerzo para la última línea, una incorporación con la que la dirigencia busca elevar el nivel competitivo de un plantel que padeció problemas de firmeza atrás durante el Torneo Apertura.
La institución del norte del país hizo oficial el fichaje a través de sus canales digitales y apostó por un mensaje de respaldo a la trayectoria del futbolista. “¡BIENVENIDO, PABLO MÍGUEZ! Jerarquía, experiencia y liderazgo para nuestra defensa. Un futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol peruano se suma a la Familia Juanpablina para afrontar este nuevo desafío”, publicó en su cuenta de Facebook.
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Un fichaje apuntado a corregir la fragilidad del Apertura
El movimiento de mercado responde a una necesidad detectada en el balance del primer torneo del año. Juan Pablo II cerró el Torneo Apertura con 16 puntos y terminó en los últimos lugares, por delante únicamente de UTC de Cajamarca. Ese rendimiento lo dejó instalado en zona de descenso, un escenario que obligó a la directiva a priorizar refuerzos en posiciones clave antes del inicio del Clausura.
En ese contexto, la llegada de Míguez aparece como una apuesta por experiencia para ordenar una zona que no ofreció regularidad. Desde el club consideran que la incorporación puede aportar lectura táctica, liderazgo y oficio para afrontar un calendario que se perfila exigente por la pelea directa en la parte baja de la tabla.
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El defensor arribará a Chongoyape luego de su paso por FC Cajamarca. Aunque mantenía vínculo contractual con ese equipo, el futbolista quedó entre los jugadores que se marcharon por asuntos de conducción interna, según lo reportado en la información difundida alrededor de su salida.
La contratación también encaja con la estrategia de reforzar el bloque defensivo. Antes del anuncio de Míguez, Juan Pablo II ya había concretado otras incorporaciones para esa zona del campo: Paolo Reyna, Álvaro Rojas y Hugo Ancajima, todos con tareas defensivas dentro del equipo.
La salida de FC Cajamarca y sus números en la Liga 1 2026
Míguez llega al nuevo club tras participar en la primera mitad de la Liga 1 2026 con FC Cajamarca. En ese tramo del campeonato disputó 11 encuentros. En ese recorrido acumuló 773 minutos y no registró goles ni asistencias. Su utilización fue mayormente como volante de contención, aunque también puede desempeñarse como zaguero central, de acuerdo con el detalle incluido en el material proporcionado.
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El club de Chongoyape, que afronta el Clausura con la urgencia de sumar para escapar del descenso, valora ese perfil polifuncional como un recurso adicional para configurar su estructura defensiva, en especial por la posibilidad de alternar funciones según el rival y el desarrollo de los partidos.
Míguez ya había comunicado su despedida de FC Cajamarca y, con el anuncio de su nuevo destino, quedó confirmada su continuidad en la Liga 1, ahora con la camiseta de Juan Pablo II. El fichaje lo instala como una de las piezas con recorrido profesional que el equipo suma para encarar la segunda parte del año.
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En el anuncio institucional, Juan Pablo II presentó al futbolista como un refuerzo destinado a sostener al plantel en un tramo determinante de la temporada. “¡BIENVENIDO, PABLO MÍGUEZ! Jerarquía, experiencia y liderazgo para nuestra defensa. Un futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol peruano se suma a la Familia Juanpablina para afrontar este nuevo desafío”, reiteró el club en su comunicación oficial.
Trayectoria, títulos y la lista de refuerzos del equipo de Chongoyape
El defensor uruguayo nacionalizado peruano cuenta con un historial amplio en el fútbol local. Su etapa más reconocida fue en Alianza Lima, club con el que fue bicampeón en 2021 y 2022. En el cuadro victoriano, además, disputó 138 partidos, un registro que lo ubica como un jugador con presencia sostenida en un entorno de alta exigencia.
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A lo largo de su carrera también defendió los colores de FBC Melgar, Cusco FC y Carlos A. Mannucci, además de experiencias en el exterior. Juan Pablo II apunta a capitalizar ese recorrido para dotar de madurez a un equipo que quedó expuesto en el Apertura y que ahora necesita respuestas inmediatas.
El club no solo reforzó el área defensiva. En los días previos, la dirigencia también había anunciado otras incorporaciones consideradas relevantes para la conformación del plantel, entre ellas las de Janio Pósito y Matías Almirón, según la información entregada.
Con ese paquete de altas, Juan Pablo II intenta llegar al Torneo Clausura con un plantel más competitivo y con variantes para afrontar una campaña en la que el margen de error se redujo. El objetivo inmediato es sostener la categoría y mejorar el rendimiento respecto del Apertura, un torneo que dejó al equipo comprometido en la tabla y con la obligación de sumar para evitar el descenso al final de la temporada.
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