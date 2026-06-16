Jorge Nieto afirma que rechazaría posibles ofertas de Keiko Fujimori y descarta postular como gobernador de Arequipa

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, aseguró este martes que no aceptaría ningún ofrecimiento de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para integrar su eventual gabinete ni postulará como gobernador de Arequipa después de presentarse a los comicios.
Durante una entrevista con la periodista Rosa María Palacios para las plataformas del diario La República, Nieto manifestó de forma categórica su rechazo a cualquier acuerdo político con la candidata, ya que, según su declaración, tiene el compromiso de construir una organización partidaria sólida.
“Yo le agradeceré la deferencia, pero también le explicaré que así como ella tiene la tarea de hacer un gobierno que sea distinto de los pronósticos que se hacen, con razón, sobre el comportamiento de Fuerza Popular, yo tengo una tarea, que es construir una institución política. Este país necesita instituciones”, mencionó.
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El exaspirante insistió en que su prioridad consiste en fortalecer su agrupación y dar estabilidad al sistema democrático nacional. “Nos cansamos, lo decimos con toda facilidad, pero nadie quiere asumir el costo que significa construir un partido político como institución política que le dé regularidad y permanencia al sistema democrático”, avanzó.
Consultado sobre su posible postulación como gobernador de Arequipa, afirmó estar “agradecido” con esa ciudad por “su afecto”, aunque subrayó que tiene la “tarea” de “construir un partido y apoyar la conducción” de su bancada en el nuevo Parlamento bicameral.
“Yo espero que sea muy disciplinada. Que la disciplina derive de la conciencia, del compartir una visión y una política general para el país. Creo que todos compartimos una misma visión sobre lo que tenemos que hacer. Parte del esfuerzo mío personal es esa cohesión, esa orientación y que los talentos que ahí están desplieguen todas sus capacidades. Si lo hacen, el Perú gana, añadió.
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La ventaja de Fujimori sobre su rival Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) subió a 33.432 votos, luego de que el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial llegara al 99,05 % y a la espera de incluir solo los votos de las actas observadas por presuntas irregularidades.
De acuerdo con la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,092 % del sufragio con 9.125.179 votos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú recibe el 49,908 % con 9.091.747 votos.
Nueve días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 881 actas de votación observadas que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.
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En manos de los jurados especiales, las actas son revisadas por sus miembros para resolver las quejas presentadas, generalmente por los grupos políticos en contienda, y de persistir las diferencias son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.
Hasta la fecha, los jurados electorales han recibido 1.661 actas de votación observadas, de las cuales el 93,5 % fueron resueltas con su respectivo pronunciamiento.
Sin embargo, han pasado a la etapa del recuento de votos 177 actas, de las cuales 69 han tenido ya la audiencia pública y quedan más de un 60 % por revisarse, según la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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