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Elecciones 2026: ¿habrán partidos de Liga 1 y Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en jornada electoral?

Este domingo 12 de abril se desarrollarán las elecciones generales, donde se eligirá al nuevo presidente de la República. Conoce los detalles de cómo se desarrollará la fecha deportiva

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Elecciones 2026: ¿habrán partidos de Liga 1 y Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en jornada electoral?
Elecciones 2026: ¿habrán partidos de Liga 1 y Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en jornada electoral?

El Perú vivirá una jornada clave con la realización de las elecciones generales 2026 este domingo 12 de abril. Millones de ciudadanos están convocados a las urnas para definir quién ocupará la presidencia de la República, así como la composición del Senado, la Cámara de Diputados y otras autoridades que regirán los destinos del país durante los próximos cinco años.

Durante el proceso electoral, se prevé el despliegue de organismos estatales y entidades independientes en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar que la votación se desarrolle en condiciones de transparencia, seguridad y normalidad, sin que se presenten inconvenientes que afecten la legitimidad de los resultados.

¿Se llevará a cabo los partidos de Liga 1 y Liga Peruana de Vóley en Elecciones 2026?

Se viene la jornada electoral y tanto el organizador de la Liga 1 como la Federación Peruana de Vóley (FPV) tomaron una drástica decisión: harán una para en el desarrollo de las competencias para que los deportistas puedan realizar su derecho a votación sin problemas.

Por ello, no habrán partidos en el Torneo Apertura 2026 y la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El campeonato nacional se quedó con la finalización de la fecha 8 y el vóley peruano terminará con la determinación de los finalistas.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

¿Cuándo regresará el Torneo Apertura 2026?

Tras las Elecciones Generales 2026, la Liga 1 regresará el próximo martes 14 de abril, con la fecha 10 del Torneo Apertura. El organizador del campeonato nacional decidió separar en dos la realización de la jornada, ambos se desarrollarán a mitad de semana.

Programación de fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Martes 14 de abril

- CD Moquegua vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Alianza Lima (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Melgar (20:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 15 de abril

- UTC vs Sport Huancayo (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 22 de abril

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs FC Cajamarca (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Jueves 23 de abril

- Los Chankas vs Cienciano (15:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Programación de fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Fecha confirmada de la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario de Deportes y San Martín definirán al segundo finalista hoy, miércoles 8 de abril, en el ‘extra game’ de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Ambos equipos tienen las mismas posibilidades de asegurar su pase a la instancia final.

Mientras tanto, Alianza Lima espera conocer a su rival en la gran final, la cual se jugará el próximo domingo 19 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Gráfico con fondo negro que detalla las fechas importantes de las Series Finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson, mostrando un calendario de partidos de abril y mayo
Este gráfico muestra las fechas importantes del cierre del campeonato de la Liga Peruana de Vóley Betsson, detallando los partidos de semifinales, definición del tercer lugar y finales, incluyendo posibles extra games desde abril hasta mayo. (Liga Peruana de Vóley)

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