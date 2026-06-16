Conner Huertas del Pino debutó con victoria ante el argentino Máximo Zeitune y avanzó a la segunda ronda del Challenger de Asunción

El peruano debutó en el Challenger de Asunción con una victoria en sets corridos ante el argentino Máximo Zeitune y cerró el duelo en 1 hora y 5 minutos para meterse en la segunda ronda (Instagram)

Conner Huertas del Pino llegó al cuadro principal del Asunción 2 Challenger tras superar la fase previa con dos victorias consecutivas y sostuvo el impulso en su estreno del main draw.

En su presentación, se impuso en sets corridos frente a Máximo Zeitune, ubicado en el puesto 642 del ranking ATP, con un plan respaldado por su servicio: no cedió el saque y aprovechó sus oportunidades al resto para abrir distancia en el marcador.

El peruano jugará en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce entre los argentinos Federico Coria y Nicolás Kicker.

Un estreno sólido en el cuadro principal

Conner Huertas del Pino confirmó su buen momento en Asunción. El peruano dominó de principio a fin, protegió cada servicio y avanzó con autoridad a la segunda ronda del Challenger. (Instagram)

El debut del peruano en el torneo paraguayo tuvo un desarrollo definido por la efectividad en los momentos clave. Ante Zeitune, Huertas del Pino sostuvo todos sus turnos de servicio y construyó el resultado con cuatro quiebres. El marcador final reflejó esa superioridad: 6-4 y 6-1.

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La rapidez con la que se cerró el encuentro también marcó el tono del estreno. El partido duró 1 hora y 5 minutos, un registro que se sumó a la serie de actuaciones en las que Huertas del Pino evitó extensiones innecesarias en cancha durante esta semana en Asunción.

El rival, Máximo Zeitune, llegó al cruce con un antecedente concreto en el ranking: el texto base lo ubicó en el lugar 642 del escalafón ATP. Huertas del Pino, en cambio, había ingresado al cuadro principal tras atravesar la etapa clasificatoria, con la intención de sumar puntos para mejorar su posición.

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En la segunda ronda, el peruano tendrá un oponente surgido de un duelo argentino: Federico Coria o Nicolás Kicker. Ese cruce definirá el próximo escollo de Huertas del Pino en su recorrido por el certamen.

El camino previo: dos victorias para entrar al torneo

Nada de lo conseguido en el cuadro principal fue casualidad. Antes de su estreno triunfal, Huertas del Pino construyó el camino desde la clasificación con dos victorias sólidas y sin ceder sets. (Instagram)

Antes del triunfo ante Zeitune, Huertas del Pino aseguró su lugar en el cuadro principal mediante dos partidos ganados en la qualy. En la ronda decisiva de la clasificación, superó al brasileño Enzo Kohlmann por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos.

En su primer compromiso de la fase previa, el peruano había vencido al ecuatoriano Salvador Price por 6-4 y 6-3. Ese encuentro se extendió durante 1 hora y 39 minutos, y lo dejó en condiciones de disputar el partido que definía el acceso al main draw.

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Los registros incluidos en el material de base también detallaron las ubicaciones de los protagonistas en la previa de esos cruces. Huertas del Pino llegó al duelo ante Kohlmann como número 766 del ranking ATP, mientras que el brasileño figuraba como 977. En el estreno de la qualy, el peruano aparecía en el puesto 767.

El texto también consignó una diferencia sobre la numeración de Kohlmann: en una mención previa fue presentado como 971, cifra distinta a la posición 977 asociada a su ubicación actual en esos mismos registros.

Con esa secuencia, Huertas del Pino completó el tramo clasificatorio sin perder sets y enlazó esa producción con el éxito de primera ronda del cuadro principal, también en sets corridos.

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Ranking, continuidad y el siguiente desafío en Asunción

Cada victoria tiene un valor doble para Huertas del Pino. Además de avanzar rondas, el peruano busca escalar posiciones en el ranking ATP y consolidar una semana que ya resulta positiva. (Instagram)

La participación de Huertas del Pino en Asunción se enmarcó en un objetivo explícito: sumar puntos que le permitan recortar distancia en el ranking ATP. Tras quedar instalado en el cuadro principal, el tenista peruano quedó a la espera de su próximo rival y con la posibilidad de capitalizar el envión de la fase previa.

El material aportado ubicó este torneo como un punto de quiebre respecto de la semana anterior. En el Challenger de San Miguel de Tucumán, Huertas del Pino quedó eliminado luego de una derrota ante el argentino Mateo del Pino, señalado como número 1067 del ranking ATP.

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La gira por Paraguay, en cambio, le dio una continuidad que se reflejó en la suma de tiempos de partido y en el control de los marcadores. Tras los 1h39m del debut en la qualy y los 1h25m de la ronda final, el peruano redujo aún más el tiempo de resolución en su primera presentación del cuadro principal: 1 hora y 5 minutos.

Con el triunfo ante Zeitune, Huertas del Pino aseguró el paso a la segunda ronda del Challenger de Asunción y aguardará por Federico Coria o Nicolás Kicker. Ese resultado definirá el nuevo cruce del peruano en el torneo paraguayo, dentro de una campaña que ya incluyó tres victorias consecutivas entre la clasificación y el cuadro principal.

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