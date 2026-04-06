Perú Deportes

Adrián Quiroz afianza el liderazgo de Los Chankas en el Torneo Apertura de Liga 1 2026 con un golazo contra FC Cajamarca

Después de su primera expedición con la selección peruana, ‘Adri’ ha regresado con la pólvora lista para tumbarse a los locales y confirmar el primer lugar de los ‘guerreros’ en el Apertura 2026

Guardar
El volante de la selección peruana se lució con definición para ratificar su gran momento futbolístico - Crédito: L1MAX.

FC Cajamarca acaba de llevarse una ingrata sorpresa al ceder terreno en casa a manos de Los Chankas, en el marco de la novena fecha del Apertura 2026. El único gol del encuentro, celebrado en el estadio Héroes de San Ramón, ha corrido por cuenta de Adrián Quiroz.

El ‘mago’, quien recientemente regresó de una expedición con la selección peruana en el arranque de la era Mano Menezes, le arrojó un baldazo de agua fría a los locales nada más iniciado el cotejo. A los 10′ minutos, el mediocentro arrancó por derecha, se movió hacia el centro, se perfiló en los linderos del área y sacó un zurdazo imposible al ángulo.

El lanzamiento de Quiroz fue tan direccionado y potente a la escuadra que dejó sin mayor reacción al portero Carlos Mosquera, quien solo atinó a seguir la trayectoria del balón con la mirada, mientras el resto de sus compañeros —entre ellos Hernán Barcos— se lamentaba por el revés.
Los 'guerreros' agradecen el apoyo divino. - Crédito: Los Chankas
Los 'guerreros' agradecen el apoyo divino. - Crédito: Los Chankas

Análisis

No es menos cierto que a ‘Adri’ le quedó ese sabor amargo del lanzamiento bloqueado ante Senegal. Para buena fortuna suya, por lo menos, pudo hacer un calco de aquel tiro con Los Chankas en su retorno y gracias a esa genialidad llevó a los suyos nuevamente a la cumbre de la Liga 1.

Gracias a Dios se dio el gol, que venía buscando fechas atrás. Estoy feliz porque hemos sumado tres puntos y así aprovechamos esta linda oportunidad que teníamos. Ahora toca pensar lo que viene”, dijo.

Esto dijo el habilidoso volante del cuadro 'guerrero' tras buen presente que, lo llevó a la selección peruana - Crédito: L1MAX.
Estoy muy bien. Hubiese sido bonito que salga allá, pero feliz de poder aportar. Estoy súper contento de integrarme nuevamente con el equipo. La verdad que los compañeros me recibieron de maravilla, nos encontramos en el aeropuerto, seguimos como una familia”, prosiguió.

“Toca retornar con bien a Andahuaylas y en la semana planificaremos con el entrenador y el cuerpo técnico. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos”, cerró Quiroz.

Los Chankas avanzan firmes en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión
Los Chankas avanzan firmes en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Fulgurante

No hay quien pueda plantarle cara a Los Chankas. De momento, es el único club del Apertura 2026 que presume no solo de un invicto, también de un ritmo demoledor espléndido. Con 23 unidades está en la cima de la clasificación y mira con desdén a Alianza Lima, Cienciano y Universitario, sus perseguidores próximos.

No conforme con ello, presenta en su plantel a dos goleadores que han usurpado ese rol por jerarquía pura: Franco Torres y Abdiel Ayarza. Ambos son mediocampistas, pero han sabido descolgarse en ataque para capitalizar oportunidades y así conducir a los ‘guerreros’ a la primera plaza.

Tenemos un liderazgo muy bueno entre todos y un grupo muy sano, de personas muy buenas; entonces no hay conflicto y, gracias a Dios estamos pasando un gran momento también, que las grietas son muy pequeñas y se corrigen rápido”, comentó al respecto Torres en diálogo con Infobae Perú.
El mediocentro argentino se ha establecido como el artillero de los 'guerreros' con exhibiciones impresionantes en el Apertura 2026. |FOTO: Frank Palomino | VIDEO: Renzo Galiano

Calendario

  • Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano
  • Fecha 11: Los Chankas vs Atlético Grau
  • Fecha 12: ADT Tarma vs Los Chankas
  • Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
  • Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas
  • Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua
  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas
  • Fecha 17: Los Chankas vs UTC

Temas Relacionados

Adrián QuirozLos ChankasLiga 1FC Cajamarcaperu-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 9 del Torneo Apertura

Universitario se llevó el clásico peruano ante Alianza Lima y se metió en la pelea por el título. Mientras que Sporting Cristal y Melgar siguen cayendo en la tabla. Los Chanckas, por su lado, sigue firme en el campeonato

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 9 del Torneo Apertura

Leonardo Jardim, técnico de Flamengo, manda advertencia a Cusco FC en la previa del partido por Copa Libertadores 2026: “No existe lo fácil”

El entrenador del ‘mengao’ tomará los recaudos necesarios para su visita al estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Tenemos que hacer un cambio estructural”, dijo

Leonardo Jardim, técnico de Flamengo, manda advertencia a Cusco FC en la previa del partido por Copa Libertadores 2026: “No existe lo fácil”

Estadio Alejandro Villanueva seguirá clausurado por insuficiencias en las correcciones de Alianza Lima, aseguró Municipalidad

La comuna victoriana rechazó la petición de la dirigencia ‘blanquiazul’ para reabrir el coloso de Matute, argumentando que el club no ha implementado medidas suficientes tras los incidentes ocurridos el 3 de abril, que dejaron un fallecido

Estadio Alejandro Villanueva seguirá clausurado por insuficiencias en las correcciones de Alianza Lima, aseguró Municipalidad

Javier Rabanal da paso a la sangre nueva en Universitario: ocho jóvenes integran la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026

El entrenador de la ‘U’ ha incluido a ocho jóvenes valores en su planificación con miras al campeonato más relevante de América. Destaca la presencia de Jhon Jairo Guzmán de tan solo 15 años

Javier Rabanal da paso a la sangre nueva en Universitario: ocho jóvenes integran la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”

Aunque Vizeu no ha cuajado presentaciones adecuadas en las últimas semanas, cuenta con el total respaldo del nuevo técnico ‘celeste’, con quien trabajó en sus inicios en el Flamengo

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plan de Gobierno del Partido Cívico Obras 2026-2031: eje en obras paralizadas, lucha anticorrupción y apuesta por la formalización

Plan de Gobierno del Partido Cívico Obras 2026-2031: eje en obras paralizadas, lucha anticorrupción y apuesta por la formalización

Keiko Fujimori espera ir a segunda vuelta con Carlos Álvarez, ya no con López Aliaga: “Lo conozco desde años, le deseo suerte”

Planes de gobierno 2026-2031 sobre salud: reformas integrales, coincidencias y diferencias de las propuesta en las Elecciones 2026

Plan de Gobierno de Primero la Gente 2026-2031: equidad territorial, protección social y transparencia al centro de la agenda

Plan de gobierno del partido del Buen Gobierno para el Perú 2026–2031: propuestas por un Estado profesional y equitativo

ENTRETENIMIENTO

‘Magaly TV La Firme’: Federico Salazar sorprende a todos con misterioso encuentro luego de separación de Katia Condos

‘Magaly TV La Firme’: Federico Salazar sorprende a todos con misterioso encuentro luego de separación de Katia Condos

Mario Irivarren admite excesos y anuncia cambios en el regreso de ‘La Manada’: “Nos equivocamos, se nos fue de las manos”

Hugo García e Isabella Ladera comparten la tierna revelación del género de su bebé: "Se viene nuestro campeón mundial”

Gisela Valcárcel aclara que no produce ‘La granja VIP’ tras reclamos de usuarios por polémicas: “Yo no la hago”

Murió José María ‘Chema’ Salcedo, ‘la voz de la radio’, a los 79 años tras una larga lucha contra el cáncer

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 9 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 9 del Torneo Apertura

Leonardo Jardim, técnico de Flamengo, manda advertencia a Cusco FC en la previa del partido por Copa Libertadores 2026: “No existe lo fácil”

Estadio Alejandro Villanueva seguirá clausurado por insuficiencias en las correcciones de Alianza Lima, aseguró Municipalidad

Javier Rabanal da paso a la sangre nueva en Universitario: ocho jóvenes integran la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026

Zé Ricardo traza su línea de trabajo con Sporting Cristal incluyendo a Felipe Vizeu en sus planes: “Siempre fue goleador, espero que se motive”