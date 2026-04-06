Adrián Quiroz afianza el liderazgo de Los Chankas en el Torneo Apertura de Liga 1 2026 con un golazo contra FC Cajamarca

El volante de la selección peruana se lució con definición para ratificar su gran momento futbolístico - Crédito: L1MAX.

FC Cajamarca acaba de llevarse una ingrata sorpresa al ceder terreno en casa a manos de Los Chankas, en el marco de la novena fecha del Apertura 2026. El único gol del encuentro, celebrado en el estadio Héroes de San Ramón, ha corrido por cuenta de Adrián Quiroz.

El ‘mago’, quien recientemente regresó de una expedición con la selección peruana en el arranque de la era Mano Menezes, le arrojó un baldazo de agua fría a los locales nada más iniciado el cotejo. A los 10′ minutos, el mediocentro arrancó por derecha, se movió hacia el centro, se perfiló en los linderos del área y sacó un zurdazo imposible al ángulo.

El lanzamiento de Quiroz fue tan direccionado y potente a la escuadra que dejó sin mayor reacción al portero Carlos Mosquera, quien solo atinó a seguir la trayectoria del balón con la mirada, mientras el resto de sus compañeros —entre ellos Hernán Barcos— se lamentaba por el revés.

Los 'guerreros' agradecen el apoyo divino. - Crédito: Los Chankas

Análisis

No es menos cierto que a ‘Adri’ le quedó ese sabor amargo del lanzamiento bloqueado ante Senegal. Para buena fortuna suya, por lo menos, pudo hacer un calco de aquel tiro con Los Chankas en su retorno y gracias a esa genialidad llevó a los suyos nuevamente a la cumbre de la Liga 1.

“Gracias a Dios se dio el gol, que venía buscando fechas atrás. Estoy feliz porque hemos sumado tres puntos y así aprovechamos esta linda oportunidad que teníamos. Ahora toca pensar lo que viene”, dijo.

Esto dijo el habilidoso volante del cuadro 'guerrero' tras buen presente que, lo llevó a la selección peruana - Crédito: L1MAX.

“Estoy muy bien. Hubiese sido bonito que salga allá, pero feliz de poder aportar. Estoy súper contento de integrarme nuevamente con el equipo. La verdad que los compañeros me recibieron de maravilla, nos encontramos en el aeropuerto, seguimos como una familia”, prosiguió.

“Toca retornar con bien a Andahuaylas y en la semana planificaremos con el entrenador y el cuerpo técnico. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos”, cerró Quiroz.

Los Chankas avanzan firmes en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Fulgurante

No hay quien pueda plantarle cara a Los Chankas. De momento, es el único club del Apertura 2026 que presume no solo de un invicto, también de un ritmo demoledor espléndido. Con 23 unidades está en la cima de la clasificación y mira con desdén a Alianza Lima, Cienciano y Universitario, sus perseguidores próximos.

No conforme con ello, presenta en su plantel a dos goleadores que han usurpado ese rol por jerarquía pura: Franco Torres y Abdiel Ayarza. Ambos son mediocampistas, pero han sabido descolgarse en ataque para capitalizar oportunidades y así conducir a los ‘guerreros’ a la primera plaza.

“Tenemos un liderazgo muy bueno entre todos y un grupo muy sano, de personas muy buenas; entonces no hay conflicto y, gracias a Dios estamos pasando un gran momento también, que las grietas son muy pequeñas y se corrigen rápido”, comentó al respecto Torres en diálogo con Infobae Perú.

El mediocentro argentino se ha establecido como el artillero de los 'guerreros' con exhibiciones impresionantes en el Apertura 2026. |FOTO: Frank Palomino | VIDEO: Renzo Galiano

Calendario

Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano

Fecha 11: Los Chankas vs Atlético Grau

Fecha 12: ADT Tarma vs Los Chankas

Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas

Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas

Fecha 17: Los Chankas vs UTC