Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

El ‘10’ del conjunto ‘azul y oro’ cuenta cómo se dio su traslado al nuevo club de la Liga 1 2026. | VIDEO: Paula Elizalde

Tomás Andrade puede presumir de haber sido un ‘10’ formado en River Plate con pasos entrañables por Atlético Mineiro y Athletico Paranaense —siendo el último en mención su mejor etapa en materia de distinciones—. Con ese cartel, ha caído de pie en FC Cajamarca, en cuyas filas es uno de los protagonistas al lado de Hernán Barcos, su principal valedor, con quien espera llevar al conjunto ‘azul y oro’ al éxito en su primera etapa en la máxima categoría de Perú. “Es un proyecto lindo, es algo que te motiva, que te incita a querer dejar una huella”, sostuvo a Infobae.

- En su hoja de vida arrastra una trayectoria variopinta por distintos países y ahora suma uno más con Perú. ¿Nota mucha diferencia?

Como bien dices, ya tengo bastante recorrido, diferentes lugares, culturas, fútbol, estilos de juego de diferentes países. Creo que el fútbol en Sudamérica, sacando a Argentina y obviamente Brasil con el poderío económico que tiene y la calidad de los jugadores con una intensidad superior a los demás, es bastante parecido. Perú se asemeja un poco a lo que es Bolivia por el tema de la altura y los cambios geográficos que tienes fecha tras fecha.

- Y su paradero principal es Cajamarca. ¿Cómo han sido sus primeros días?

Bien. Es un grupo que se formó de muy buenas personas y jugadores con muchas ganas de hacer un gran año en este equipo, que como sabemos es nuevo en la primera división. También cuenta con una familia detrás, como el presidente y todos los suyos que respaldan al equipo. Nosotros intentamos ser una familia adentro, los jugadores, cuerpo técnico; es un ambiente muy agradable.

- Me imagino que ya se acostumbró a su gente y ritmo de vida…

Sí, muy agradable. Es una ciudad muy tranquila, la gente es muy respetuosa. Es todo cerca, está bueno. Hay unos paisajes muy buenos y me siento muy a gusto. Estoy muy cómodo.

- ¿No le inquietó llegar a un club nuevo y sin arraigo como FC Cajamarca?

No. A mí me llama Hernán [Barcos] para venir. Me contó lo que era el club, su idea, lo que se iba a armar y para mí es motivante que te llame un jugador como él y que te cuente todo sobre el equipo y que él mismo venga también al club, para que juntos podamos ayudar en este primer año en primera división y ayudar a conquistar los objetivo. Es un proyecto lindo, es algo que te motiva, que te incita a querer dejar una huella. No fue difícil la decisión.

Tomi Andrade ofrece dinamismo en la organización de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

- ¿Al recibir el contacto de Hernán, de alguna u otra forma, detuvo o ignoró algunas propuestas o algunos acercamientos de otros clubes?

Sí. También que Perú era un país que yo quería venir a jugar hace rato, la verdad. Quería entrar en este mercado y me cerró por todas partes, por lo que te decía, por lo deportivo, lo económico la palabra de Hernán, todo fue el conjunto y lo arreglamos enseguida. Fue muy rápida la decisión.

- Podemos suponer que con Barcos las cosas son más sencillas dentro del campo, hablando de la asociación entre el ‘10’ y el ‘9’.

Sí. La verdad, es una persona increíble. Lo había enfrentado cuando yo estaba en River Plate y él en Vélez, también cuando yo jugaba en Atlético Mineiro y él defendía a Cruzeiro. Acá [en FC Cajamarca] vengo a conocerlo mejor y nos llevamos excelente dentro y fuera del campo. A medida que pasen los entrenamientos y los partidos nos vamos a entender aún más, aunque tampoco es difícil entenderse con él, porque es solamente dársela en los momentos indicados para que haga lo demás, que es lo mejor que hace.

- Aun así, hubo un inicio un tanto convulso con empates y caídas. ¿Por qué?

Para mí el único momento que el equipo fue superado por su rival sucedió en los primeros 45’ minutos contra Sport Huancayo. Después, en la primera fecha, los 90’ minutos competimos, superamos al rival, a mi entender. Con Deportivo Garcilaso competimos y las dos primeras fechas nos empatan después de los 85’ minutos. Entonces, nosotros en el desarrollo merecimos ganar ambos partidos. Frente a Huancayo, nosotros despertamos en el entretiempo, ya con 2-0 abajo se hizo todo muy difícil, pero tanto con Juan Pablo II, con Garcilaso y con Melgar, competimos y en muchos momentos superamos. Lógico que hay momentos que el rival te va a superar, lo vas a superar, pero lo importante es estar compitiendo de igual a igual.

- Hasta que levantaron vuelo en casa, frente a un Melgar como líder parcial y con un hat-trick demoledor de Barcos, cuyo inicio se dio con una asistencia suya.

No voy a decirle que fue una asistencia. O sea, a la estadística sí, pero, yo no lo voy a decir, porque él tuvo que girar y hacer como cuatro o cinco jueguitos y definir de zurda. Realmente, toda obra de él.

- ¿Han conversado en las estadísticas conjuntas con las que podrían apoyar al club?

Obviamente. Hernán como delantero su objetivo es hacer goles, mi objetivo es intentar hacerlos, pero también poder asistir. Cada uno aporta su cuota. Los delanteros tratando de marcar, los volantes ofensivos intentando asistir y también marcar, y los demás defender como también colaborar en ataque y nosotros también colaborar en defensa. Es un trabajo en equipo. Cada uno con su función va ayudando a los demás.

El mediocentro argentino, encargado de organizar el fútbol en el equipo, describe el liderazgo del ‘Pirata’ y explica por qué lo considera uno de los mejores jugadores con los que compartió espacio en su carrera.

- Alrededor de Hernán se dice mucho, aunque en FC Cajamarca hay un respaldo total por su liderazgo. ¿Podría describirnos cómo es la actitud que él transmite en el vestuario?

Excelente Es un jugador más. En ningún momento se pone por encima de los demás. Con los que tengo confianza me gusta bromear, Hernán es uno de ellos. Todos somo iguales. Es un ejemplo. Entrena siempre. Esta semana que hizo los tres goles justo no pudo entrenar porque le molestaba una zona, pero después, es uno más. Esa es la palabra que voy a decir. Es uno más a la hora de trabajar, de bromear, de ponerse serio. Es uno más de nosotros.

- ¿Qué podría decirnos de la gestión del entrenador Carlos Silvestri?

Muy bien, uy directo, muy frontal, Es muy cercano al jugador y este puede sentir totalmente abierto a hablar con él. Mismo él a veces se acerca a consultarnos cosas. Me parece una persona excelente. Estamos totalmente, unidos, jugadores y cuerpo técnico para hacer un, un buen año.

- ¿Es acaso el partido contra Universitario el de mayor rigor en lo que viene para F.C. Cajamarca en esos primeros compases del Apertura 2026?

Va a ser un partido hermoso con mucha gente, seguramente de ellos. Nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo, a jugar de igual a igual, como lo hicimos en todas las fechas del campeonato hasta ahora. Iremos con mucha humildad, sabiendo que va a ser muy difícil. Confiamos en nuestro entrenador, en cada uno de nosotros, en cada compañero y nos tenemos mucha fe.

- ¿Hacia dónde apunta el conjunto ‘azul y oro’?

Al domingo llevarnos algo bueno de Lima. No soy de pensar más allá. Esa es la mentalidad que tengo y la que hay que tener, no pensar más allá e ir construyendo paso a paso.

- Echando vista atrás, usted empezó en River Plate, llegando a ser comparado con Andrés D’ Alessandro…

Nunca me creí el elogio en sí de parecerme o de ya haber conseguido lo que él había conseguido, nunca, sinceramente. Yo cuando empecé en River, los primeros partidos, yo venía muy bien de la reserva, con mucha confianza, haciendo gol. Entonces, cuando paso a primera, que fue de un día para el otro, y debuto y soy figura del partido y al otro partido también lo hago bien y no sentía presión, no sentía nada, no. Para mí estaba jugando en reserva todavía. Después, cuando empecé a pensar o a caer en el lugar donde estaba, a leer, a escuchar, ahí es cuando ya entraba a jugar más nervioso, ya no fluía mi juego como antes. Creo que lo más importante cuando estás en esos lugares así es jugar con inconsciencia, en el buen sentido, pero ser un inconsciente y no ponerte a pensar. Eso fue a mí lo que me llevó a ser tan nombrado y tan elogiado. Después cuando dejé de jugar con esa naturalidad, todo se me hizo más cuesta arriba.

Tomás Andrade vivió el mejor momento de su carrera como '10' de Atlético Mineiro. - Crédito: Difusión

- ¿Acaso su etapa en Athletico Paranaense fue de las más especiales en su carrera por los títulos ganados?

Tuvimos la suerte de ganar la Copa de Brasil, que es un campeonato muy difícil de conseguir y que está muy bien visto en Brasil. También fui muy feliz en Mineiro, que fue mi primer equipo en Brasil. En mi primer partido en Mineiro, la gente coreó mi nombre. Me trataron muy bien. Yo era muy chico, era mi primera experiencia jugando en equipo de primera, porque antes estuve en Inglaterra cuando era más chico, pero no llegué de jugar en primera. Fue mi primera experiencia en un equipo de otro país jugando en primera y yo en ese equipo fui, fui muy feliz, la verdad. Después me tocó pasar a Paranaense, otro gran equipo. Arranqué jugando bastante, luego fui perdiendo terreno, pero realmente soy un agradecido por haber jugado en esos dos clubes tan importantes.

- Me causa una curiosidad tremenda por la extensión de su carrera, Tomi, pero ¿con cuántos buenos jugadores has compartido vestuario? ¿Se anima a elegir a los más distinguidos?

En River Plate tuve la suerte de jugar con Andrés D’ Alessandro, Enzo Pérez, Leo Ponzio, Nacho Scocco. En Atlético Mineiro con Ricardo Oliveira, el goleador, un tremendo ‘9’, al igual que con Fabio Santos. En Athletico Paranaense con Lucho González, Marco Rubén, Bruno Guimaraes, Renan Lodi y Rony. Y mira que a Hernán [Barcos] lo pongo dentro de esa categoría de jugadores distintos.

- ¿Y en qué tiene lo distinto?

A mí me sorprende la calidad que tiene con las dos piernas, la verdad. Su definición, como parece que la va a perder y pisa la pelota con las dos piernas y los pasa. Y después la definición, la viveza que tiene, la inteligencia. Muchas veces ya está un segundo antes que todos. A él le gusta mucho bajar, entonces a veces baja y ya vio a los delanteros que están picando y la mete de primera. Son detalles en los que me fijo, que me gusta observar.

- Asumo que las aptitudes del ‘9’ de FC Cajamarca le favorecen y motivar a mejorar.

Ya sabes que cuando la agarra Hernán, tienes que estar preparado para cualquier cosa, [risas]. El otro día la giró e hizo cuatro jueguitos y y le pegó de zurda. Y en treinta minutos hizo tres goles. Y en el tiro libre me dice: «Déjame, que estoy dulce, déjame». Yo nunca había pensado patear, porque cuando vi que se acercó ya lo iba a dejar patear. Tiene mucha jerarquía, la verdad.

- ¿Y cómo valoró su paso reciente por Always Ready?

Una experiencia muy buena. Primera vez jugando en altura, a tanta altura, cuatro mil cien metros. Fue un muy buen año, pude hacer bastantes goles, asistencias. Quizá en muchos partidos me ha tocado ir al banco por el tema del cupo de extranjeros. En Bolivia solamente pueden estar cuatro en cancha a la vez. Y a veces se hacía difícil, pero por suerte siempre que me tocaba jugando titular, hacía bien las cosas y junto a todo el equipo conseguimos ser campeones llegando a fase de grupos de Copa Libertadores, que era lo que se había planteado el club como objetivo a principio de año. Todo eso me ayudó para poder venir acá a Perú.

El popular Tomi detalla sus inicios como deportista ‘millonario’, en una época donde fue comparado con Andrés D’ Alessandro.