Perú

TC anula la destitución de Víctor Rodríguez Monteza y ordena su regreso como fiscal supremo

Nunca abogó por su inocencia, sino que buscó que se declare prescrito el proceso disciplinario. Magistrados le terminaron dando la razón a quien habría alertado a la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto que sus llamadas telefónicas venían siendo interceptadas

Guardar
Google icon
De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.
De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo del abogado Víctor Rodríguez Monteza, anuló la destitución que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le impuso en 2021 y ordenó su reincorporación como fiscal supremo titular del Ministerio Público.

Como se recuerda, la anterior JNJ decidió destituir a Rodríguez Monteza debido a que por medio de él la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto habría sido alertada de que sus llamadas telefónicas venían siendo interceptadas por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía.

Ahora bien, con su demanda de amparo Rodríguez Monteza nunca buscó que se declare la nulidad de su sanción porque sea inocente de los cargos que para los exconsejeros quedaron comprobados: la filtración de información y sus nexos con la referida organización criminal. Él exigió que se deje sin efecto la destitución porque dice que fue impuesta cuando el plazo del proceso disciplinario había prescrito. Infobae dio cuenta de ello en un informe.

PUBLICIDAD

Documento oficial del Tribunal Constitucional de Perú con su escudo, encabezado y texto, que incluye una sección resaltada sobre la reincorporación de un fiscal
El Tribunal Constitucional declaró nulas dos resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, ordenando la reincorporación de Víctor Raúl Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular.

TC le da la razón a Rodríguez Monteza

Como se mencionó, este en un caso donde no se debatió el fondo, sino la forma (el plazo)

Víctor Rodríguez alegó que, debido a que el inicio del proceso disciplinario le fue notificado a su correo personal el 23 de noviembre de 2020, la JNJ tenía plazo para tomar una decisión hasta el 23 de noviembre de 2021. Por su parte, la institución tomó como punto de partida el 25 de noviembre de 2020, cuando notificaron su resolución a través de su casilla electrónica. La destitución fue votada el 24 de noviembre de 2021 y notificada el día siguiente.

PUBLICIDAD

En su sentencia, el TC le da la razón al exfiscal supremo. Ello porque, si bien la ley que regula las notificaciones del CNM (hoy JNJ) no establece un orden de prelación sobre las notificaciones, la Ley del Procedimiento Administrativo General suple dicha omisión y establece la notificación personal como la primera a considerar. También afirman que una interpretación de las normas debe ser a favor del administrado y nunca en contra.

La JNJ destituyó a Víctor Rodríguez Monteza por haber alertado a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto sobre las escuchas telefónicas. Foto: captura
La JNJ destituyó a Víctor Rodríguez Monteza por haber alertado a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto sobre las escuchas telefónicas. Foto: captura

Asi, afirman que la notificación del 23 de noviembre de 2020 es válida y es la que se debe tomar como punto de inicio para el cómputo del plazo del proceso disciplinario. En esa línea, determinan que la sanción de destitución fue impuesta y notificada cuando el proceso disciplinario ya había vencido.

“Tanto la emisión de la resolución de destitución (24 de noviembre de 2021), como su notificación al recurrente (25 de noviembre de 2021), fueron realizadas después del vencimiento del plazo de caducidad (23 de noviembre de 2021). Es decir, la lenidad de la JNJ se ha dado en un caso de alta importancia para un modelo constitucional que garantice el estatuto de los jueces y fiscales”, se lee en la sentencia del TC.

Por ello los magistrados concluyen que la destitución de Víctor Rodríguez Monteza es nula porque se vulneró el debido procedimiento, así como el derecho al trabajo.

El TC, hasta en dos ocasiones, deja en claro que no se pronuncia sobre el fondo de la sanción: la supuesta alerta a la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Temas Relacionados

Víctor Rodríguez MontezaTCTribunal ConstitucionalLos Cuellos Blancos del Puertoperu-politica

Más Noticias

Votos del extranjero: así va el conteo de la ONPE entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la segunda vuelta 2026 en Perú

En una elección tan peleada como la que se está viviendo entre los aspirantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, según expertos, el voto del extranjero podría hacer la diferencia para conocer al próximo presidente del Perú

Votos del extranjero: así va el conteo de la ONPE entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la segunda vuelta 2026 en Perú

¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

Los compadres se estrenarán ante equipos del norte. La ‘U’ se medirá ante Pirata FC, mientras que los ‘blanquiazules’ visitarán a César Vallejo

¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Este evento que se desarrollará en la Casa Blanca de Estados Unidos también tendrá otra pelea estelar entre Alex Pereira y Ciryl Gane. Conoce todos los detalles

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley en 2026: esta será su programación

Latina seguirá siendo la casa del voleibol peruano, cubriendo los certamenes del equipo mayor y sub 17

Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley en 2026: esta será su programación

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

Imágenes difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’ muestran a la exreina de belleza besando a Luis Felipe Zapata, empresario con denuncias previas, en medio de reacciones encontradas en redes sociales.

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Votos del extranjero: así va el conteo de la ONPE entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la segunda vuelta 2026 en Perú

Votos del extranjero: así va el conteo de la ONPE entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la segunda vuelta 2026 en Perú

Elecciones 2026: Hoy llegan las actas del extranjero y se proyecta completar el repliegue del 100%

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

DEPORTES

Alianza Lima vs César Vallejo: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en la Copa de la Liga 2026

Alianza Lima vs César Vallejo: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en la Copa de la Liga 2026

¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

‘Kun’ Agüero le preguntó a Jefferson Farfán por la nueva ‘joya’ en el fútbol peruano y y dio alarmante respuesta: “El último fue André Carrillo”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA