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Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con San Martín, mientras que Alianza Lima chocará con Géminis. Habrán otros dos enfrentamientos más

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Resultados de las semifinales ida y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.
Resultados de las semifinales ida y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Este sábado 28 de marzo se disputarán los partidos de ida de las semifinales y los playoffs que definirán las posiciones restantes en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El Polideportivo Lucha Fuentes albergará los encuentros más destacados de la jornada. Aquí podrás seguir los resultados en tiempo real.

Resultados de las semifinales ida y playoffs

Sábado 28 de marzo

Playoff

- Deportivo Soan vs Atlético Atenea (17:00 horas)

Semifinal ida

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (19:00 horas)

Domingo 29 de marzo

Playoffs

- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (15:15 horas)

Semifinal ida

- Universitario de Deportes vs Universidad San Martín (17:00 horas)

Programación de las semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Programación de las semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La previa

San Martín fue la primera escuadra en acceder a las semifinales, tras vencer a Circolo Sportivo Italiano por 3-1 el sábado 21 de marzo, repitiendo el marcador de la ida y mostrando control durante toda la serie. Los parciales, 25-16, 25-19, 19-25 y 25-21, evidenciaron la solidez del equipo, con actuaciones destacadas de Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran y la armadora Paola Rivera, piezas clave en la ofensiva y en la organización táctica.

Alianza Lima garantizó su pase a las semis de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras vencer en ambos compromisos a Deportivo Soan, evitando así el partido de desempate. En el primer duelo, el equipo de La Victoria, bajo la dirección de Facundo Morando, logró un 3-0 sólido ante el cuadro de Puente Piedra. En el segundo encuentro, se impuso por 3-1, con aportes determinantes de Ysabella Sánchez en la punta y María Alejandra Marín en la conducción del juego.

La serie entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea resultó más pareja. El equipo de Natalia Málaga se impuso en el primer partido por 3-1, pero sufrió un traspié de 3-0 en el segundo cruce, lo que generó incertidumbre en su entorno. En el tercer y decisivo enfrentamiento, el conjunto de Comas recuperó su nivel y se llevó la victoria por 3-0, gracias a las destacadas actuaciones de las dominicanas Katielle Alonzo, Vielka Peralta y Florangel Terrero.

Universitario de Deportes selló su clasificación a las semifinales luego de superar a Regatas Lima por 3 sets a 1 en el ‘extra game’ de los cuartos de final, celebrado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los parciales, 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13, reflejaron el dominio del conjunto crema, que contó con el protagonismo de Karla Ortiz y Catherine Flood tanto en ataque como en defensa.

En los playoffs que determinan las posiciones del quinto al octavo lugar, Atenea enfrentará a Soan, con el equipo dirigido por Góngora como principal candidato. Por su parte, Circolo y Regatas protagonizarán un encuentro que, en la previa, se perfila como más equilibrado.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.

Dónde ver las semifinales y playoffs

Latina posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley y transmitirá los partidos de semifinales y playoffs por televisión (canal 2), en su página web y a través de su aplicación, permitiendo distintas alternativas para seguir los encuentros.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la señal de los compromisos en su portal oficial. Además, la Liga Peruana de Vóley difundirá los cotejos en directo desde su página oficial de Facebook, ampliando el acceso para los seguidores del torneo.

Infobae Perú cubrirá íntegramente las semifinales en su web, con información previa, el minuto a minuto de los cuatro partidos, declaraciones y todos los detalles relevantes de la definición.

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