Alianza Lima vs César Vallejo: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en la Copa de la Liga 2026.

Alianza Lima y Universidad César Vallejo se enfrentarán en el inicio de la Copa de la Liga, certamen que reúne a clubes de la Primera y Segunda División de Perú durante la pausa por el Mundial de fútbol. A continuación, la programación del encuentro correspondiente al Grupo A.
Programación del Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga
El encuentro se disputará el domingo 14 de junio a las 15:30 horas de Perú. En los últimos días, la sede fue modificada: el partido se trasladó del estadio Mansiche al complejo deportivo César Acuña Peralta.
Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 17:30 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.
PUBLICIDAD
Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo: canal TV del debut ‘blanquiazul’
La transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá que el encuentro se vea en todo el país, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras, y amplía la cobertura del torneo más allá de la televisión convencional.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen desde la primera fecha, con información previa, minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán seguir todos los detalles de la competencia a través de las plataformas digitales.
PUBLICIDAD
Entradas para el Alianza Lima vs César Vallejo
La UCV informó a través de sus redes sociales sobre la venta de entradas para el partido por la Copa de la Liga. Los boletos estarán disponibles de manera virtual mediante la plataforma Joinnus y el aplicativo Yape, y de forma presencial en la boletería del estadio el 13 de junio de 10:00 a 16:00 horas, así como el día del encuentro desde las 10:00 horas.
El precio será único, tanto para los aficionados de César Vallejo como para los de Alianza Lima, y se fijó en aproximadamente 30 soles para las zonas UCV y visitante. El acceso estará permitido para hinchas ‘blanquiazules’ en el recinto deportivo de Trujillo.
PUBLICIDAD
Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura
Viernes 12 de junio
- Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo
Sábado 13 de junio
- Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche
- Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre
- San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC
- Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
- César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio César Acuña
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
- Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar
¿Alianza Lima jugará con su primer equipo?
Alianza Lima disputará sus dos primeros partidos con el equipo de la Liga 3, ya que los jugadores del plantel profesional se encuentran de vacaciones tras consagrarse campeones del Torneo Apertura.
El plantel principal y el cuerpo técnico, liderado por Pablo Guede, retomarán los entrenamientos el lunes 22 de junio. Por este motivo, el equipo afrontará los encuentros ante César Vallejo y, posiblemente, contra Carlos A. Mannucci con futbolistas de sus divisiones menores.
Más Noticias
Se reveló la condición para que Renato Tapia vuelva a ser convocado a la selección peruana
El volante nacional no ha sido considerado por el Mano Menezes desde que tomó el mando de la ‘blanquirroja’, y todo apunta que sería por un enfrentamiento con Agustín Lozano tras críticas del jugador por su gestión
Adrián Ugarriza hizo sincera autocrítica tras fallar gol en Perú vs España y advirtió: “Trataré de plasmar lo que hago en mi club”
El delantero nacional analizó el gran momento que vive en Ironi Kiryat Shmona de Israel y de querer lograr el mismo impacto en la ‘bicolor’, con la que tuvo chances ante la ‘furia roja’
Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”
El técnico brasileño evaluó el desempeño de la ‘bicolor’ tras la derrota frente a la ‘furia roja’ en México y compartió un mensaje con vistas al futuro. Además, se refirió a los próximos amistosos
Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”
El director general de fútbol del club ‘cervecero’ ofreció una entrevista al comentarista deportivo, donde ambos abordaron el presente del equipo, que se encuentra próximo a los puestos de descenso
Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023
La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda presentada por Alianza Lima y ordenó revisar la sanción económica de 450 UIT impuesta por INDECOPI
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD