Alianza Lima vs César Vallejo: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en la Copa de la Liga 2026.

Alianza Lima y Universidad César Vallejo se enfrentarán en el inicio de la Copa de la Liga, certamen que reúne a clubes de la Primera y Segunda División de Perú durante la pausa por el Mundial de fútbol. A continuación, la programación del encuentro correspondiente al Grupo A.

Programación del Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga

El encuentro se disputará el domingo 14 de junio a las 15:30 horas de Perú. En los últimos días, la sede fue modificada: el partido se trasladó del estadio Mansiche al complejo deportivo César Acuña Peralta.

Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 17:30 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

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Alianza Lima y César Vallejo chocan este domingo 14 de junio por la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo: canal TV del debut ‘blanquiazul’

La transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá que el encuentro se vea en todo el país, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras, y amplía la cobertura del torneo más allá de la televisión convencional.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen desde la primera fecha, con información previa, minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán seguir todos los detalles de la competencia a través de las plataformas digitales.

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La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

Entradas para el Alianza Lima vs César Vallejo

La UCV informó a través de sus redes sociales sobre la venta de entradas para el partido por la Copa de la Liga. Los boletos estarán disponibles de manera virtual mediante la plataforma Joinnus y el aplicativo Yape, y de forma presencial en la boletería del estadio el 13 de junio de 10:00 a 16:00 horas, así como el día del encuentro desde las 10:00 horas.

El precio será único, tanto para los aficionados de César Vallejo como para los de Alianza Lima, y se fijó en aproximadamente 30 soles para las zonas UCV y visitante. El acceso estará permitido para hinchas ‘blanquiazules’ en el recinto deportivo de Trujillo.

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Los hinchas de Alianza Lima podrán asistir al partido con César Vallejo.

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Jueves 11 de junio

ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo

Sábado 13 de junio

Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche

Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre

San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC

Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas

Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia

César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio César Acuña

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 15 de junio

Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco

Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

¿Alianza Lima jugará con su primer equipo?

Alianza Lima disputará sus dos primeros partidos con el equipo de la Liga 3, ya que los jugadores del plantel profesional se encuentran de vacaciones tras consagrarse campeones del Torneo Apertura.

El plantel principal y el cuerpo técnico, liderado por Pablo Guede, retomarán los entrenamientos el lunes 22 de junio. Por este motivo, el equipo afrontará los encuentros ante César Vallejo y, posiblemente, contra Carlos A. Mannucci con futbolistas de sus divisiones menores.